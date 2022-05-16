Александр Гордон тайно женился на 20-летней студентке

Два года назад Александр Гордон развёлся с актрисой Нозанин Абдулвасиевой. Пара пробыла в браке шесть лет. Когда Гордон женился на Нозанин, её было двадцать лет. В браке родились двое сыновей - Александр и Федор. Холостяком Гордон был недолго.

Ещё в 2018 году телеведущий познакомился с юной арфисткой, студенткой Государственного музыкально-педагогического института им. Ипполитова-Иванова Софией Каландадзе. Будучи племянницей известного пианиста Бориса Березовского, она участвовала в большом фестивале в Елабуге, где несколько лет назад выступала вместе с Александром, сообщает StarHit. Возможно тогда между ними возникли чувства.