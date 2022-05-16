Александр Гордон тайно женился на 20-летней студентке

Гордон недолго был одинок. Несколько месяцев назад Гордон тайно расписался с 20-летней арфисткой Софией Каландадзе, а вчера пара обвенчалась в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале.
Два года назад Александр Гордон развёлся с актрисой Нозанин Абдулвасиевой. Пара пробыла в браке шесть лет. Когда Гордон женился на Нозанин, её было двадцать лет. В браке родились двое сыновей - Александр и Федор. Холостяком Гордон был недолго.
Ещё в 2018 году телеведущий познакомился с юной арфисткой, студенткой Государственного музыкально-педагогического института им. Ипполитова-Иванова Софией Каландадзе. Будучи племянницей известного пианиста Бориса Березовского, она участвовала в большом фестивале в Елабуге, где несколько лет назад выступала вместе с Александром, сообщает StarHit. Возможно тогда между ними возникли чувства.
Несколько месяцев назад пара решила узаконить свои отношения. Александр и Софья тайно расписалась в одном из столичных ЗАГСов. 15 мая 58-летний Александр Гарриевич и 20-летняя София обвенчались в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале. На церемонии были только родные.
Взрослого Гордона не сразу приняли в семье.
«У всех много вопросов по поводу разницы в возрасте, и мы сами сначала были немного в шоке. Но любви все возрасты покорны. Часть наших родных долго не могли с этим смириться, но сейчас, слава Богу, все нормально. Самое главное — чтобы Соня была счастлива. И, если это добавит в ее жизнь счастья, то мы только за!» — говорят старшие сестры Каландадзе.
После венчания все перебрались в ресторан. Там Софья сменила наряд для венчания на более откровенное платье.
«Все состоялось абсолютно вовремя, безукоризненно, как часы. Я, как мог, пытался разделять ваши хлопоты, но я-то там, а вы — здесь, поэтому, не будь Вас, в прямом смысле никого бы не было и ничего бы не было. И сегодняшних торжеств бы тоже не было. Спасибо вам громадное!» — поблагодарил Гордон.
За молодоженов было поднято немало бокалов, праздник продолжался до позднего вечера и закончился танцами. Для Гордона этот брак — пятый по счету, он является отцом двоих дочерей и двоих сыновей. Судя по всему, на достигнутом Гордон не останавливается.
Источник:
АНТИФИШКИ
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