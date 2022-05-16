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Александр Гордон тайно женился на 20-летней студентке

Александр Гордон тайно женился на 20-летней студентке

Автор:
16 мая 2022 10:10
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: венчание   гордон   интересное   молодая жена   свадьба   фото   шоу бизнес   
1479
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Гордон недолго был одинок. Несколько месяцев назад Гордон тайно расписался с 20-летней арфисткой Софией Каландадзе, а вчера пара обвенчалась в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале.

Два года назад Александр Гордон развёлся с актрисой Нозанин Абдулвасиевой. Пара пробыла в браке шесть лет. Когда Гордон женился на Нозанин, её было двадцать лет. В браке родились двое сыновей - Александр и Федор. Холостяком Гордон был недолго.

Ещё в 2018 году телеведущий познакомился с юной арфисткой, студенткой Государственного музыкально-педагогического института им. Ипполитова-Иванова Софией Каландадзе. Будучи племянницей известного пианиста Бориса Березовского, она участвовала в большом фестивале в Елабуге, где несколько лет назад выступала вместе с Александром, сообщает StarHit. Возможно тогда между ними возникли чувства.

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Несколько месяцев назад пара решила узаконить свои отношения. Александр и Софья тайно расписалась в одном из столичных ЗАГСов. 15 мая 58-летний Александр Гарриевич и 20-летняя София обвенчались в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале. На церемонии были только родные.

Взрослого Гордона не сразу приняли в семье.

«У всех много вопросов по поводу разницы в возрасте, и мы сами сначала были немного в шоке. Но любви все возрасты покорны. Часть наших родных долго не могли с этим смириться, но сейчас, слава Богу, все нормально. Самое главное — чтобы Соня была счастлива. И, если это добавит в ее жизнь счастья, то мы только за!» — говорят старшие сестры Каландадзе.

После венчания все перебрались в ресторан. Там Софья сменила наряд для венчания на более откровенное платье.

«Все состоялось абсолютно вовремя, безукоризненно, как часы. Я, как мог, пытался разделять ваши хлопоты, но я-то там, а вы — здесь, поэтому, не будь Вас, в прямом смысле никого бы не было и ничего бы не было. И сегодняшних торжеств бы тоже не было. Спасибо вам громадное!» — поблагодарил Гордон.

За молодоженов было поднято немало бокалов, праздник продолжался до позднего вечера и закончился танцами. Для Гордона этот брак — пятый по счету, он является отцом двоих дочерей и двоих сыновей. Судя по всему, на достигнутом Гордон не останавливается.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: венчание   гордон   интересное   молодая жена   свадьба   фото   шоу бизнес   
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17  комментариев
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Lexx 2 часа назад
Я сперва прочитал "аферисткой".)
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23k
MrGod 48 секунд назад
Хахаха, опять сказки про любовь а про бабло ни слова.
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1k
Алексей Гулевич Полчаса назад
ему её маман явно в дочи годиться, но как говориться любви все возрасты АХАХХ - любви ЛИ
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1k
Старичок Полчаса назад
они, походу, с дибровым соревнование устроили. кто больше раз успеет жениться на молодках, пока не скопытяться.
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3k
Атомный Крот 41 минуту назад
Родители невесты, наверное, сами младше Гордона.
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42k
Андрей 56 минут назад
Лет через 6 она постареет и он её бросит... с двумя детьми...
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31k
russger Час назад
между ними возникли чувства
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3k
Владимир Час назад
жены-стареют,а третьекурсницы-никогда!
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1k
Злодей Час назад
А кто бы отказался от 20-ти летней студентки ))
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9k
Ivan 2 часа назад

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1k
Sergius SPb 2 часа назад
Узаконенная педофилия. Любовь.
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30k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
настолько тайно шо пипец
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1k
Vovan Petroff 2 часа назад
Кэппи Ротман, врач-уролог, автор методики посмертного забора спермы:
Я тогда еще только приступил к исследованиям, как однажды получил необычный звонок от руководителя отделения нейрохирургии в больнице Лос-Анджелеса. Его пациент, сын известного политика стал жертвой автомобильной аварии с серьезными повреждениями, приведшими к смерти мозга. Нейрохирург сказал, что отец хотел бы провести забор спермы у сына.
Мы рассматривали три варианта изъятия: введение специального стимулирующего препарата, удаление репродуктивных органов и извлечение из них семенной жидкости и стимуляцию половых органов до эякуляции. Была выбрана вторая методика. Так была проведена первая в истории медицины посмертная экстракция спермы.
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68k
Доктор Джонс 2 часа назад
И еще шапки модные прикупили...
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2k
Copycat 2 часа назад
Ну может быть это любовь, а может быть и просто расчет ему захотелось молодую жену, ей обеспеченного мужика который её продвинет везде и обеспечит
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WhiteRat

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