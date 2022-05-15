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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
15 мая 2022 12:33
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
867
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения
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4  комментария
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5k
kleyman 42 минуты назад
жи-во-пи -си-ца

Существительное, одушевлённое, женский род, 1-е склонение (тип склонения 5a по классификации А. А. Зализняка).

Корень: -жив-; интерфикс: -о-; корень: -пис-; суффикс: -иц; окончание: -а.

Держи, чурка ты безграмотная.
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85k
Taras Kozalupko 9 минут назад
Красивые девушки не скидываются, потому, что их самих жарят на шашлыках
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14k
Анатолий Соколов 47 минут назад
фигня это ...
в первый класс я пошёл в школу "при посольстве", и там был только один первый класс, в котором училось 12 человек ...
а во второй класс я пошёл уже "по месту жительства", и меня зачислили в тот класс, в котором было место - и это был класс с замечательной буквой Ж ... ( да, там были классы А,Б,В,Г,Д,Е,Ж ) ...
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