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Существительное, одушевлённое, женский род, 1-е склонение (тип склонения 5a по классификации А. А. Зализняка).
Корень: -жив-; интерфикс: -о-; корень: -пис-; суффикс: -иц; окончание: -а.
Держи, чурка ты безграмотная.
в первый класс я пошёл в школу "при посольстве", и там был только один первый класс, в котором училось 12 человек ...
а во второй класс я пошёл уже "по месту жительства", и меня зачислили в тот класс, в котором было место - и это был класс с замечательной буквой Ж ... ( да, там были классы А,Б,В,Г,Д,Е,Ж ) ...