Элементарный детокс: какие продукты быстрее всего почистят тело от токсинов

Большинство из нас привыкло к быстрому темпу жизни, сопровождаемому вечной спешкой и питанию чем попало. Конечно, ни для кого не станет открытием, что набивание желудка, чем попало, наносит удар и по другим органам, и рано или поздно тело об этом напомнит.
Даже если вы при всём желании не всегда можете правильно питаться, важно знать список продуктов, с помощью которых можно максимально быстро и эффективно вывести токсины из организма. Вероятно, добрая половина из них и так присутствует в вашем рационе, но их полезные свойства известны далеко не каждому.
И начнём с лука и чеснока. Именно они облегчают работу печени, а также помогают ей отфильтровать остатки токсинов в вашей пищеварительной системе. Так что почистить органы, можно просто добавив сырой или обжаренный лучок в какой-нибудь салат.
А вот восстановить печень поможет свекла, содержащая в себе немало железа и кальция. Она не только восстанавливает клетки, но и улучшает их структуру. Всё-таки печень и так выполняет немало «чистящей» работы, так что нужно позаботиться и о ней.
К слову, облегчить работу этого органа можно с помощью одуванчикового чая, помогающего обеззаразить кровь и отфильтровать токсины. А вот зелёный чай лучше, чем любой другой, спасёт организм от задержания воды и вздутия.
Но почистить кровь и кишечник также можно и с помощью огурцов, которые почему-то недооценивают. А зря, ведь это отличное мочегонное средство, снижающее газообразование и задержку воды. Так что огурцы лучше есть не во время алкогольного застолья, а после.
Для очищения пищеварительного тракта лучше всего подойдет зелень, которая за счёт хлорофиллов выводит тяжёлые металлы и ненужные кислоты. От последних особенно важно избавляться, поскольку они содержатся практически во всех современных продуктах.
Любители ли вы есть сырую морковь или пить сок? Если да, то вы делаете всё правильно, поскольку этот овощ лучше других способен очистить вашу сердечно-сосудистую систему. Ещё бы, с таким-то набором витаминов!
Улучшить иммунную систему и почистить пищеварение можно с помощью йогуртов. Правда, не стоит вестись на рекламу и брать обезжиренный продукт, поскольку от последних вы получите не пользу, а явный переизбыток сахара.
Если накрывает так называемый «жор», то рекомендуется иметь при себе в качестве перекусов орехи. Миндаль, например, помогает работе печени, а с помощью содержащихся в грецком орехе аминокислот организм помогает печени очищаться от аммиака.
Льняное семя помогает при похудении, более того, в нем содержится много клетчатки, выводящей токсины из кишечника. Ну а привычные семена подсолнухов – кладезь магния, регулирующего кровяное давление и сердечный ритм.
А какие из этих продуктов чаще всего встречаются в вашем меню?
Источник:
АНТИФИШКИ
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