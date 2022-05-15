Элементарный детокс: какие продукты быстрее всего почистят тело от токсинов

Даже если вы при всём желании не всегда можете правильно питаться, важно знать список продуктов, с помощью которых можно максимально быстро и эффективно вывести токсины из организма. Вероятно, добрая половина из них и так присутствует в вашем рационе, но их полезные свойства известны далеко не каждому.

И начнём с лука и чеснока. Именно они облегчают работу печени, а также помогают ей отфильтровать остатки токсинов в вашей пищеварительной системе. Так что почистить органы, можно просто добавив сырой или обжаренный лучок в какой-нибудь салат.