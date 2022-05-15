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Компания подростков украла пиццу у маленького мальчика

Компания подростков украла пиццу у маленького мальчика

Автор:
15 мая 2022 09:39
Сообщество : Криминал
Метки: Жизнь   видео   воры   грабеж   ижевск   люди   подростки   
1058
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В Ижевске двое подростков средь бела дня и перед камерами выхватили из рук мальчика пиццу и сбежали в неизвестном направлении.

Горе мальчика может понять даже взрослый!

Одного поймали и он извинился на камеру и пообещал купить пиццу, но как-то слабо верится в его искренность. А вам?

Источник:

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Метки: Жизнь   видео   воры   грабеж   ижевск   люди   подростки   
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29  комментариев
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6k
Echo 2 часа назад
сказ о поднятии срока за кусок теста
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18k
homerchik 3 минуты назад
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1k
Холитан Хар Амп 10 минут назад
Ничего эта "извиняющаяся" обезьяна не поняла.
Бить надо, долго и больно, только тогда поймёт.
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5k
Горожанин 44 минуты назад
Свободные люди. Их так с детства воспитывает либеральная идея.
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93
Roman 50 минут назад
Ублюдки!
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81
Alex 52 минуты назад
Кол в жопу засунуть каждому. Сыкливые гниды
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32k
Aleks 56 минут назад
Надо было сначала по чавке дать, а потом извиняться заставлять... А то сильно борзо извиняется. А вообще это 161 статья УК, грабеж.
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2k
Флоки Час назад
подонки, зубы выбить им надо, что бы жевать нечем было
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2
w2k2 Флоки 18 минут назад
Да, но выключить камеру.
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38k
Александр Час назад
Таких надо прямо на Донбасс на передовую. Толку от таких не будет. Может там пригодятся.
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786
Eric Cartman Час назад
Уголовка по статье "грабеж" со всеми вытекающими последствиями для будущего этим дебилам обеспечена.
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45k
dima423 Час назад
конченые подонки просто... и нихера он не раскаялся... вот если ему правую руку отрубить то он раскается, и то только в том что эта ошибка привела к его инвалидности... это уже просто моральные инвалиды
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224
Павел Кузнецов Час назад
Мелкий молодец, боролся.
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1k
Sergius SPb 2 часа назад
Раньше было-ты с какого раена? [мат].ли и отбирали что-то.
Нынче более или менее культурно отбирают.
Прогресс.

Успокойтесь,никого судить не будут за коробки вонючей пиццы.
Поставят на учет если уже не стоят. Проведут беседы с угрозами. Все.
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8k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Шакалы.
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6k
Tim_G 2 часа назад
ждем продолжения когда дыбилы узнают для чего существуют камеры и инет
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5k
fin4all 2 часа назад
УК 161.2.а. грабёж группой лиц по сговору. До 7 лет.
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81
Alex Tim_G 50 минут назад
Один хер судимость будет. Со всеми вытекающими. Дебилы, ссыклвые к тому же.
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2k
Роман 2 часа назад
попали на ТВ - значит с рук не спустят.
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124
bonli 2 часа назад
где живем?!
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30
WORLD 3 часа назад
Ублюдки!
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