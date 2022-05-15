Компания подростков украла пиццу у маленького мальчика

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В Ижевске двое подростков средь бела дня и перед камерами выхватили из рук мальчика пиццу и сбежали в неизвестном направлении.
Горе мальчика может понять даже взрослый!
Одного поймали и он извинился на камеру и пообещал купить пиццу, но как-то слабо верится в его искренность. А вам?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Бить надо, долго и больно, только тогда поймёт.
Основа либерализма - неотвратимость наказания а не вседозволенность.
Ваше заявление уже показательно - либерализм приписывает себе всё что возможно, всё хорошее что есть в человеческом обществе. Это признак фашизма.
Нынче более или менее культурно отбирают.
Прогресс.
Успокойтесь,никого судить не будут за коробки вонючей пиццы.
Поставят на учет если уже не стоят. Проведут беседы с угрозами. Все.
если не висят на них никакие условные приговоры, то за пиццу "до 7" может оказаться парой лет условно
кстати могли бы приговорить к общественно полезным работам на пару месяцев...