Куда бы вы ни посмотрели, везде могут оказаться коты

Как известно, коты живут по своим правилам, многие из которых неподвластны простому человеческому уму.
Например, люди однозначно предпочли бы полежать на мягком диване, а вот котики обычно выбирают места поинтереснее! Они уютно устраиваются на потолке, в хрустальной вазе или даже на лошадиной голове и при этом отлично себя чувствуют. Вот, убедитесь!
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Как видите, всегда надо посматривать вокруг повнимательнее. Возможно, где-то здесь кот!
Источник:
АНТИФИШКИ
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