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Сообщество Без кота и жизнь не та 1232 поста • 430 подписчиков подписаться
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Куда бы вы ни посмотрели, везде могут оказаться коты

Куда бы вы ни посмотрели, везде могут оказаться коты (16 фото)

Автор:
11 апреля 2022 09:51
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: домашний питомец   животные   кот   кошка   прикол   умора   фото   
334
16

Как известно, коты живут по своим правилам, многие из которых неподвластны простому человеческому уму.

Например, люди однозначно предпочли бы полежать на мягком диване, а вот котики обычно выбирают места поинтереснее! Они уютно устраиваются на потолке, в хрустальной вазе или даже на лошадиной голове и при этом отлично себя чувствуют. Вот, убедитесь!


Коты могут всё, даже ходить по потолку

×
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Поднять бокал будет не так-то просто!

До педалей, конечно, не дотянуться, но и так неплохо

Подогрел еду — угости котов

Один из моих котят постоянно забирается в банку

Главное, чтобы он не просидел там так долго, что успел бы вырасти и перестал пролезать!


Что за очаровательная шапочка! А, постойте-ка

Элли использует ногу в качестве гамака

Уснуть на заборе? Почему бы и нет

Да-да, у котов тоже бывают гнёзда

Самое нарядное украшение стола

Я 20 минут пытался взвесить своего кота, но не получалось

Привет, опять решил поесть после шести?

Новейшая система проверки проездных

Выбору места иногда удивляются даже сами коты

Спешите приобрести по акции!

Как видите, всегда надо посматривать вокруг повнимательнее. Возможно, где-то здесь кот!

Источник:

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Метки: домашний питомец   животные   кот   кошка   прикол   умора   фото   
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3  комментария
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13k
Андрей Кузнец Час назад
За котиков всегда +++
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58k
Парагвайский шпион 9 минут назад
КОТИКОВ много не бывает.
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16k
Nikita Полчаса назад
В доме, где есть кот/кошка, шерсть - ещё и приправа....
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