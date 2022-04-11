Куда бы вы ни посмотрели, везде могут оказаться коты

Например, люди однозначно предпочли бы полежать на мягком диване, а вот котики обычно выбирают места поинтереснее! Они уютно устраиваются на потолке, в хрустальной вазе или даже на лошадиной голове и при этом отлично себя чувствуют. Вот, убедитесь!

Коты могут всё, даже ходить по потолку