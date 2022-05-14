Скажи мне, что ты коллекционируешь, и я потеряю дар речи

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Люди – существа порой настолько непредсказуемые, что причины поступков, действий или решений и сами не могут толком объяснить.
И такое увлечение как коллекционирование наглядно это доказывает. Ведь не только филателистами и нумизматами жив мир коллекционеров. Некоторые милые сердцу коллекции удивляют и поражают. В том числе своей бессмысленностью.
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А какую коллекцию собирали, собираете или хотели бы собрать вы? Какие самые странные и безумные коллекции и их владельцы вам встречались?
Источник:
АНТИФИШКИ
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