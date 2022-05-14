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Скажи мне, что ты коллекционируешь, и я потеряю дар речи

Скажи мне, что ты коллекционируешь, и я потеряю дар речи

Автор:
14 мая 2022 20:55
Сообщество : ФотоМир
Метки: винтаж   выбор   коллекция   набор   необычно   увлечение   фото   
1292
18

Люди – существа порой настолько непредсказуемые, что причины поступков, действий или решений и сами не могут толком объяснить.

И такое увлечение как коллекционирование наглядно это доказывает. Ведь не только филателистами и нумизматами жив мир коллекционеров. Некоторые милые сердцу коллекции удивляют и поражают. В том числе своей бессмысленностью.


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А какую коллекцию собирали, собираете или хотели бы собрать вы? Какие самые странные и безумные коллекции и их владельцы вам встречались?

Источник:

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Метки: винтаж   выбор   коллекция   набор   необычно   увлечение   фото   
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13  комментариев
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10k
Касьян Пуздой 4 часа назад
думаю, что лучше всего коллекционировать деньги. а уже за деньги иметь возможность купить себе любую коллекцию.
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−6
pit 2 часа назад
У меня коллекция винтажных рубанков :)
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35k
Мойша 2 часа назад
Моя жена коллекционирует банкноты (боны)... по номерам.
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7k
Billi_Bons 2 часа назад
Моя жена коллекционирует крышечки от пивных бутылок. Я её увлечение всячески поддерживаю.
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101
Миха Billi_Bons Полчаса назад
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958
Алексей 2 часа назад
В разных странах делают одинаковые кружки,прямо у всех один стандарт для туристов...
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25k
Андрей Иванов 3 часа назад
Последние лет 20 коллекционирую дюбеля, но бессистемно
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681
Рафаэль 4 часа назад
У отца коллекция значков более 6000 шт., вы бы знали как это должен, не знаем где выставить
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