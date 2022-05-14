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Эпичный запуск португальского военного дрона

Эпичный запуск португальского военного дрона

Автор:
14 мая 2022 14:19
Сообщество : Юмор
Метки: видео   вода   военные   дрон   запуск   португалия   
2495
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Главное сделать хорошую мину при плохой игре.

Как быстро бежит время, казалось бы, 2006 год был пару-тройку лет назад, а, оказывается, прошло 15 лет!

Это замечательное видео вновь завирусилось и покорило сердца пользователей в этом году и напомнило научно-технические достижения далёкого 2006. В Португалии тогда торжественно запустили военный дрон, а он не менее торжественно отправился покорять глубины океана.

Подводя итог эпичного запуска представитель фирмы заявил: "Новое пополнение в португальской армии — дирижабль без экипажа. Он поможет в морских и наземных миссиях. Провал свидетельствует только о том, что нам нужно больше практики и испытаний, но мы разберемся с этим".
Согласитесь, а ведь красиво получилось.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   вода   военные   дрон   запуск   португалия   
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17  комментариев
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415
Антошка Час назад
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8k
Ден 15 минут назад
Как будто говорят на русском, только в обратную сторону.
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31k
russger 23 минуты назад
"Это замечательное видео вновь завирусилось и покорило сердца пользователей в этом году"

Ой пздун ))) Просто только сейчас это видео нашёл наверное ))
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7k
Александр 45 минут назад
А кто вам сказал, что дрон воздушный? Может амфибия?=)) Представляю комментарии к видео со стороны министерства обороны=))
-Итак, подполковник Гонзалес сейчас запустит наш первый военный дрон...
-Ну что же, как мы все видели, лейтенант Гонзалес справился на отлично!
-Спустя час минестерство обороны выразило благодарность рядовому Гонзалесу!
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1k
Граф Андрий 57 минут назад
ну хоть какие-то смешные новости, а то одна война !!!
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560
cvintus_1 Час назад
У меня бумажные самолётики лучше планируют
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11k
Джон Уик Час назад
Может это фейк? Кто такое покажет в новостях.
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12k
котегRUS Час назад
байрактар нервно курит в сторонке..
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WORLD 2 часа назад
Бывает.
Прежде чем смеяться над другими, давайте посмотрим в зеркало!

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39
WORLD russger 12 минут назад
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32k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
летающий дрон субмарина?
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