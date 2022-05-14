Эпичный запуск португальского военного дрона

Как быстро бежит время, казалось бы, 2006 год был пару-тройку лет назад, а, оказывается, прошло 15 лет!

Это замечательное видео вновь завирусилось и покорило сердца пользователей в этом году и напомнило научно-технические достижения далёкого 2006. В Португалии тогда торжественно запустили военный дрон, а он не менее торжественно отправился покорять глубины океана.