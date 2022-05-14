Эпичный запуск португальского военного дрона

Главное сделать хорошую мину при плохой игре.
Как быстро бежит время, казалось бы, 2006 год был пару-тройку лет назад, а, оказывается, прошло 15 лет!
Это замечательное видео вновь завирусилось и покорило сердца пользователей в этом году и напомнило научно-технические достижения далёкого 2006. В Португалии тогда торжественно запустили военный дрон, а он не менее торжественно отправился покорять глубины океана.
Подводя итог эпичного запуска представитель фирмы заявил: "Новое пополнение в португальской армии — дирижабль без экипажа. Он поможет в морских и наземных миссиях. Провал свидетельствует только о том, что нам нужно больше практики и испытаний, но мы разберемся с этим".
Согласитесь, а ведь красиво получилось.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- В Калуге медсестра поставила пациентам физраствор вместо вакцины
- В сеть попала запись с дрона, съеденного крокодилом
- "Это комично, жалко или глупо?": латыши раскритиковали стрельбу, устроенную военными в центре Риги
- Роналду побил мировой рекорд по количеству голов за национальную сборную
- Сорока против дрона
Ой пздун ))) Просто только сейчас это видео нашёл наверное ))
-Итак, подполковник Гонзалес сейчас запустит наш первый военный дрон...
-Ну что же, как мы все видели, лейтенант Гонзалес справился на отлично!
-Спустя час минестерство обороны выразило благодарность рядовому Гонзалесу!
Прежде чем смеяться над другими, давайте посмотрим в зеркало!