Куда делись тараканы из российских квартир: версии

Мы спокойно заходим на кухню, включаем свет и больше не видим тараканов, пугливо разбегающихся в разные стороны. Около мусорного ведра тоже все «чисто». Мы привыкли спокойно оставлять на столе...