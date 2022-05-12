Огромная заброшенная дамба

Это по истине масштабное и некогда особо опасное гидротехническое сооружение уже давно выведено из эксплуатации. И называется оно дамба Блуфи.
Расположена она неподалёку от городка Блуфи, что в Италии. И то, что бросается в глаза первым, это одна из стен накопительного резервуара, а точнее её внешняя часть. Однако чтобы попасть внутрь этих гидротехнических сооружений, нужно обойти всё это с другой стороны.
Так вот, здесь есть так называемый "вход". Хотя это по сути устройство подачи воды из реки, которая специально была сюда заведена, чтобы заполнять резервуар искусственного водохранилища в период паводков. Затем эта накопленная вода сбрасывалась на орошение сельхозугодий. Но потом времена изменились, выращивать сельхозпродукцию здесь стало невыгодно. да и сама дамба была признана небезопасной из-за подвижек в грунте. В результате реку от неё отвели, воду спустили, и теперь она просто так тут стоит.
Идём вдоль сёрной трубы и попадаем в водозабор.
Внутри этого водовода темно, но мы идём до самого конца. Светить прожекторами бесполезно, потому что он изгибается, а его протяжённость около 400 м. Диаметр водовода около 5 м, и его стенки выполнены из бетона.
Вот мы дошли до того участка, когда водовод начинает поворачивать. Именно поэтому в его начале не было видно выходной части со светом в конце.
Пройдя ещё немного, видим наконец "свет в конце туннеля".
Но прежде чем выйти из водовода, обращаем внимание на отверсти в верхней части водовода. Это так называемый шахтный ствол водовода.
Вот так он выглядит, если посмотреть снизу вверх. Как можно видеть, его вход чем-то заложен, видимо чтобы сюда никто не провалился, потому что высота этой шахты около 30 м.
Не совсем понятно, зачем он нужен
А вот и выход из водовода. Отсюда вода из реки вытекала.
Проходим чуть дальше, и вот мы уже внутри гидротехнического сооружения. И как можно видеть, здесь есть ещё два прямоугольных водосброса, которые с рекой не связаны.
А вот так выглядит то место, куда попадала вода из реки, а также вода, сброшенная из накопительного резервуара. Сейчас тут растут сорняки.
Интересно также и то, что несмотря на десятилетия использования, а потом и простоя, бетон не потрескался, не блупился и не покрошился. Все стены в хорошем состоянии.
Вода, выходившая из нижнего водовода от реки, а также из двух водосбросов попадала прямиком на бетонные прямоугольные блоки. Они гасили энергию потока, чтобы вода уменьшила скорость и ничего тут не разрушала.
Теперь пришло время зайти в один из прямоугольных водосбросов и пройти сквозь него, чтобы посмотреть, что же находится за ними.
Подъём не то чтобы уж очень крутой, но его протяжённость около 200 м ощущается. Складывается впечатление, что итальянцы вычистили весь этот бетон, прежде чем забросить дамбу.
А вот и долгожданный выход из водосброса, хотя это на самом деле входное отверстие для воды.
Выходим и попадаем в резервуар, ограниченный высокими стенами. Одну из этих стен мы видели снаружи, она представлена на первом фото статьи.
Оборачиваемся, и так выглядят входы в водосбросные каналы.
Возможно здесь раньше стояли шлюзы, но их могли убрать.
Координаты места: 37.75194°N 14.07417°E
Источник:
АНТИФИШКИ
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Красиво там.
И тут ливень. Хотя только что солнышко было.
И нет ребят.