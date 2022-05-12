Огромная заброшенная дамба

Так вот, здесь есть так называемый "вход". Хотя это по сути устройство подачи воды из реки, которая специально была сюда заведена, чтобы заполнять резервуар искусственного водохранилища в период паводков. Затем эта накопленная вода сбрасывалась на орошение сельхозугодий. Но потом времена изменились, выращивать сельхозпродукцию здесь стало невыгодно. да и сама дамба была признана небезопасной из-за подвижек в грунте. В результате реку от неё отвели, воду спустили, и теперь она просто так тут стоит.

Идём вдоль сёрной трубы и попадаем в водозабор.