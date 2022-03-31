Заброшенный бункер в Арктике

Сегодня я расскажу про заброшенный в Арктике на острове Кильдин командный пункт 1-го дивизиона 616-го отдельного берегового ракетного полка, более известного как "Объект-101", на вооружении которого стояли поднимающиеся из подземных блоков береговые ракетные комплексы "Утёс" с ракетами П-35 "Прогресс".
И вот мы на месте, у огневой точки, прикрывавшей подход к входу в объект.
Так выглядит сам вход.
Спускаемся вниз.
Здесь на повороте между лестничными маршами за старой гермодверью расположено небольшое помещение.
В котором стояло несколько электрощитов.
А вниз уходила шахта артезианской скважины.
Выходим обратно на лестницу.
Где после спуска видим толстенную защитную дверь, залитую внутри бетоном. Вес её составлял несколько тонн, а сама она при закрытии утапливалась в дверной проём и притягивалась изнутри натяжным талрепом.
Следом за защитной дверью располагались тамбур-шлюзы с лёгкими гермодверями.
Первым после входа расположено помещение фильтро-вентиляционной установки.
Внутри которой располагалось пять столбиков фильтров поглотителей и три противопылевых фильтра.
Следом располагалась вентиляционная.
С климатической установкой для охлаждения радооборудования объекта.
Щит управления системами установки.
И растерзанные на медь моторы.
Снова возвращаемся в главный коридор.
И движемся дальше.
Проходим помещение санузла.
Назначение этого помещения не совсем понятно.
Возможно это какая-то кислородная станция или компрессорная для накачки сжатого воздуха в баллоны.
В общем идём дальше.
Выгоревшее помещение, в котором были разбросаны остатки каких-то стоек.
Следующее помещение отделялось тамбуром с двумя гермодверями.
В нём была расположена аккумуляторная.
Следующим помещением идёт аппаратный зал.
С множеством воздуховодов от климатической установки, подходящих к бывшим стойкам радиоаппаратуры.
Какой-то пустой рабочий кабинет.
И ещё один.
И ещё.
В конце главного коридора мы вновь встречаем ряд гермодверей тамбур-шлюзов.
Тамбуры поворачивают под углом 90 градусов.
И выходят к лестнице.
Поднявшись по которой мы выходим в небольшую потерну.
Сбоку от которой расположено ещё какое-то выгоревшее помещение с шахтой.
А дальше потерна приводит нас к снятой с петель гермодвери.
За которой находился наблюдательный пункт с тремя амбразурами и аварийным выходом на поверхность.
Так он выглядит снаружи.
Все холмы вокруг также являются подземными сооружениями.
В которых располагались укрытия для оборудования радиолокационных станций, остатки оснований которых до сих пор возвышаются над холмами.
Заглянем в одно из укрытий.
На входе установлена защитно-герметическая дверь.
А внутри распотрошённые шкафы от оборудования.
И таких укрытий здесь куча.
Вот собственно и всё, что осталось от бывшего КП 1-го дивизиона 616-го ОБРП.
Ну а на этом всё.
Источник:
АНТИФИШКИ
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