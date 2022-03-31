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Заброшенный бункер в Арктике

Заброшенный бункер в Арктике (59 фото)

Автор:
31 марта 2022 10:40
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: арктика   бункер   в мире   заброшенный бункер   заброшка   интересно   фото   
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59

Сегодня я расскажу про заброшенный в Арктике на острове Кильдин командный пункт 1-го дивизиона 616-го отдельного берегового ракетного полка, более известного как "Объект-101", на вооружении которого стояли поднимающиеся из подземных блоков береговые ракетные комплексы "Утёс" с ракетами П-35 "Прогресс".

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И вот мы на месте, у огневой точки, прикрывавшей подход к входу в объект.

Так выглядит сам вход.

Спускаемся вниз.

Здесь на повороте между лестничными маршами за старой гермодверью расположено небольшое помещение.

В котором стояло несколько электрощитов.

А вниз уходила шахта артезианской скважины.

Выходим обратно на лестницу.

Где после спуска видим толстенную защитную дверь, залитую внутри бетоном. Вес её составлял несколько тонн, а сама она при закрытии утапливалась в дверной проём и притягивалась изнутри натяжным талрепом.

Следом за защитной дверью располагались тамбур-шлюзы с лёгкими гермодверями.

Первым после входа расположено помещение фильтро-вентиляционной установки.

Внутри которой располагалось пять столбиков фильтров поглотителей и три противопылевых фильтра.

Следом располагалась вентиляционная.

С климатической установкой для охлаждения радооборудования объекта.

Щит управления системами установки.

И растерзанные на медь моторы.

Снова возвращаемся в главный коридор.

И движемся дальше.

Проходим помещение санузла.

Назначение этого помещения не совсем понятно.

Возможно это какая-то кислородная станция или компрессорная для накачки сжатого воздуха в баллоны.

В общем идём дальше.


Выгоревшее помещение, в котором были разбросаны остатки каких-то стоек.

Следующее помещение отделялось тамбуром с двумя гермодверями.

В нём была расположена аккумуляторная.

Следующим помещением идёт аппаратный зал.

С множеством воздуховодов от климатической установки, подходящих к бывшим стойкам радиоаппаратуры.

Какой-то пустой рабочий кабинет.

И ещё один.

И ещё.

В конце главного коридора мы вновь встречаем ряд гермодверей тамбур-шлюзов.

Тамбуры поворачивают под углом 90 градусов.

И выходят к лестнице.

Поднявшись по которой мы выходим в небольшую потерну.

Сбоку от которой расположено ещё какое-то выгоревшее помещение с шахтой.

А дальше потерна приводит нас к снятой с петель гермодвери.

За которой находился наблюдательный пункт с тремя амбразурами и аварийным выходом на поверхность.

Так он выглядит снаружи.

Все холмы вокруг также являются подземными сооружениями.

В которых располагались укрытия для оборудования радиолокационных станций, остатки оснований которых до сих пор возвышаются над холмами.

Заглянем в одно из укрытий.

На входе установлена защитно-герметическая дверь.

А внутри распотрошённые шкафы от оборудования.

И таких укрытий здесь куча.

Вот собственно и всё, что осталось от бывшего КП 1-го дивизиона 616-го ОБРП.

Ну а на этом всё.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: арктика   бункер   в мире   заброшенный бункер   заброшка   интересно   фото   
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AndreyOnovamnado 53 минуты назад
Следы древней высокоразвитой цивилизации...
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Ухалус Посовиномус 38 минут назад
Сдается мне, скоро это все опять надо будет расконсервировать и переоснащать
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Russo Turisto 51 минуту назад
Опять про бункер? Да сколько можно уже?!
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