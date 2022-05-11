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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится
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АНТИФИШКИ
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Кириллицу допилили их последователи, заменив большинство символов глаголицы буквами греческого алфавита. Те кто знал греческую азбуку легче переходили на кириллицу. Так что претензии уже к ним.
Ага. Настя 12 лет. Пол года не было секса. Ну-ну.
Вдруг из проходящей мимо коровы вывалилась куча теплого говна - прямо на воробья. Отогрелся воробей, высунул башку наружу и от счастья зачирикал.
Услышала его кошка, подошла, разгребла говно лапами, вытащила воробья и сожрала.
Мораль: Не тот тебе враг, кто насрал на тебя, не тебе тот друг, кто вытащил тебя из дерьма. И как бы тебе ни было хорошо, сиди и помалкивай!