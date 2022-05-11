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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
11 мая 2022 23:11
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
8188
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится
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12  комментариев
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102
Albert Rost 7 часов назад
Кирилл и Мефодий придумали глаголицу.
Кириллицу допилили их последователи, заменив большинство символов глаголицы буквами греческого алфавита. Те кто знал греческую азбуку легче переходили на кириллицу. Так что претензии уже к ним.
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5k
ZiDAN10 3 часа назад
Но...она же - КРУГЛАЯ!!!

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7k
Евгений 3 часа назад


Ага. Настя 12 лет. Пол года не было секса. Ну-ну.
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93
Bedouin2 3 часа назад
Спасибо!
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6k
au3 9 часов назад
Летел воробей, и так он замерз, что упал на землю. Окоченел уже, концы отдает.
Вдруг из проходящей мимо коровы вывалилась куча теплого говна - прямо на воробья. Отогрелся воробей, высунул башку наружу и от счастья зачирикал.
Услышала его кошка, подошла, разгребла говно лапами, вытащила воробья и сожрала.
Мораль: Не тот тебе враг, кто насрал на тебя, не тебе тот друг, кто вытащил тебя из дерьма. И как бы тебе ни было хорошо, сиди и помалкивай!
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322
super.kkk-2016 au3 Час назад
Кино со Сталоне пересмотрел?)))
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