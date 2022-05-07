«Тогда мы ещё много не знали»: как снимали легендарный фильм «9 рота»

Если говорить об отзывах зрителей, то мнение о фильме полярно разделилось. Об этом я упоминал в начале статьи.

Достоверность

Напомню, что за основу фильма была взята история настоящего боя за высоту 3234. Реальность расходится с сюжетом, когда мы узнаём о том, что на самом деле с нашей стороны погибло шесть бойцов, а не практически вся рота, как нам показали в фильме.

Факты о том событии:

-События в фильме разворачиваются в 89-м, хотя на самом деле столкновение произошло в 88-м.

-Финальная битва происходят на песчаной вершине, когда как в реальности столкновение проходило в высокогорье, там, где лежал снег.

-Главным допущением, оскорбившим некоторых людей, стало то, что по сюжету «9 роты» государство забыло эвакуировать своих бойцов, хотя в реальности о роте никто не забывал. Настоящая девятая рота была закреплена на высоте ради того, чтобы защищать подступы к дороге, по которой проходили колонны с грузом (высота – единственный рубеж, оборонявший один из этапов дороги). В настоящем бою на помощь к 9 роте прибыли бойцы разведвзвода, которые помогли десантникам справиться с напором моджахедов.

Почему происходят расхождения

Стоит понимать, что художественный фильм, снятый по мотивам какой-либо реальной истории, всё равно остаётся ХУДОЖЕСТВЕННЫМ - даже если у подобного кино есть плашка «На 100% достоверно и по секретным документам», не стоит забывать об этом.

Любому сценаристу и режиссёру, снимающему фильм по реальным событиям, нужно докрутить накал страстей до предела. Когда реальная история не позволяет этого сделать, то в ход идёт фантазия.