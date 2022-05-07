«Тогда мы ещё много не знали»: как снимали легендарный фильм «9 рота»

«Девятая рота» - фильм, расколовший общество на два лагеря. Одни ненавидели «Роту» за искажение исторической действительности и очернение Союза, другие любили за хорошую режиссёрскую постановку и первоклассную актёрскую игру.
Так или иначе, «9 рота» стала самым популярным фильмом, затрагивающим афганский вопрос. Вопрос, являющийся важной частью истории нашей страны.
Сегодня я расскажу вам о том, как велась работа над фильмом «9 рота». Let's start!
Начало
Режиссёр
Фильм стал полноценным режиссёрским дебютом Фёдора Бондарчука. До «9 роты» в фильмографии кино-деятеля числилась лишь студенческая короткометражка «Сон в летнее утро».
Этот факт является достаточно занимательным, ведь, не имея режиссёрского опыта, взяться за подобный проект – очень большой риск. При просмотре фильма стоит держать это в голове.
Сценарии
За сценарий «9 роты» отвечал Юрий Коротков, на тот момент знаменитый своими работами над фильмами «Абориген» (1988), «Танцующие призраки» (1992), «Дикая любовь» (1993) и «Кармен» (2003).
Коротков великолепно справился со своей работой, наполнив фильм живыми диалогами. Наблюдая за беседами главных персонажей, начинаешь верить, что это обычные парни с разными характерами и судьбами. Ребята не похожи на однотипных героев-статистов.
Отдельно хочется отметить небольшое количество нецензурных слов, которые «в тему» расставлены по всей сюжетной линии фильма. Они гармонично дополняют атмосферу и не портят отношение к фильму.
Актёры
С актёрами особых проблем не возникало: практически все артисты, которых создатели хотели видеть в своём кино, согласились на участие в проекте.
Камнем преткновения стала роль прапорщика Погребняка. Изначально роль была предложена Николаю Фоменко, но из-за занятости актёр не смог присоединиться к съёмочной группе.
Позже сценарий был отправлен Владимиру Машкову, но на тот момент артист был всецело поглощён съёмками в другом проекте. В итоге, столкнувшись с кризисом кандидатур, Фёдор Бондарчук решил исполнить роль прапорщика самостоятельно.
Важная встреча
Стоит напомнить, что в основу фильма легли реальные события, развернувшиеся на Высоте 3234 (Провинция Хост, Афганистан) 7 января 1988 года - девятая рота, оборонявшая высоту, вступила в бой с противником, который хотел захватить позицию.
В результате 12-часовой битвы моджахеды не смогли занять высоту и отступили. Состав девятой роты понёс следующие потери: двадцать восемь раненных и шесть убитых (в фильме Бондарчука в живых остался лишь один боец, но об исторической достоверности поговорим чуть позже).
Спустя 16 лет после боя, когда события решили экранизировать, создатели организовали встречу между актёрами основного состава и ветеранами Афганистана, участвовавшими в той битве. Бойцы подробно описали артистам события того дня и быт, который они вели во времена афганской службы.
Съёмки
Изначально, ссылаясь на географические особенности региона, Фёдор Бондарчук планировал снимать «9 роту» в Таджикистане. Но в начале/середине 00-х страна числилась в списке «небезопасных регионов» и, дабы не рисковать группой, режиссёр отказался от этой идеи.
Занимаясь поиском локации, Бондарчук понял, что идеальным местом для съёмок станет Крым. Полуостров обладал разнообразным рельефом, отдельные регионы которого напоминали земли Афганистана.
Другим решающим фактором стал вопрос логистики. Для съёмок «9 роты» создателям были необходимы тонны реквизита, который было очень удобно доставлять из Москвы в Крым по Ж/Д путям.
Сложив 2+2, создатели приняли решение о съёмках на полуострове.
ИЗО и танки
Начав подготовку к работе, создатели с ходу столкнулись с проблемой - военная техника, которую киношникам предоставили для съёмок фильма, была выкрашена в стандартный светло-зелёный цвет.
Подобный оттенок не мог фигурировать в фильме, ведь по сюжету события «9 роты» разворачиваются в Афганистане, где во времена войны боевая техника была раскрашена в песочные цвета.
Выход из положения был самым банальным. Создатели скупили всю подходящую акриловую краску, находящуюся в продаже в строительных магазинах Симферополя, а именно 1 тонну.
Перекрасив боевые единицы, создатели приступили к работе над необходимыми сценами. После съёмок фильма создателям пришлось возвращать технику в первозданный вид.
Большое строительство
Для съёмок «9 роты», дабы добиться большей реалистичности, было принято решение строить настоящий кишлак. В качестве подходящего места для возведения был выбран Старокрымский карьер.
Работа велась по старой и проверенной технологии – все постройки возводились с помощью глины.
На время масштабных работ Старокрымский карьер стал излюбленной локацией туристов. Толпы людей хотели оценить технологию строительства кишлака и посмотреть на место, в котором будут снимать большое российское кино.
В один из дней, когда работа велась полным ходом, роя землю, строители случайно обнаружили фрагмент неразорвавшегося снаряда Второй Мировой Войны. Бригадиры хотели вызвать сапёров, но все специалисты оказались заняты. Тогда на место были приглашены военные. Приступив к извлечению снаряда, выяснилось, что основная часть мины сгнила, а целым остался лишь хвост, торчавший из земли.
Строительство заняло у специалистов четыре месяца. В назначенный день, заминировав кишлак, пиротехники подняли всё на воздух. Так снималась сцена артобстрела.
Бедовые вертолёты
Несколько раз работы над «9 ротой» едва не были остановлены. Интересно, что каждый раз съёмки омрачали вертолеты.
В один из дней, когда Бондарчук хотел снять несколько сцен с воздушной пехотой, вертолеты должны были сделать круг и «зайти в кадр» со стороны посёлка Форос. Недалеко от того посёлка находилась президентская резиденция, в которой в тот час проходила встреча президента Украины Кучмы и президента Казахстана Назарбаева. Летный маршрут был проложен рядом с резиденцией, но пилоты сбились с пути и оказались в «запретной зоне». Попав в «зону», вертолетчики слишком сильно снизили высоту и пролетели буквально «над головами» национальных лидеров и их охраны.
Конечно, ситуация, при которой над президентской резиденцией (особенно в момент проходящей там встречи) на низкой высоте пролетают боевые вертолёты, – недопустима. Узнать о том, «по какому поводу полёты» было нетрудно. На следующий день Бондарчука вызвали на серьёзный разговор. К счастью, режиссёру удалось всё объяснить.
В другой день, когда вертолётчики огибали гору, дабы зайти в кадр с нужной стороны и снять ещё один дубль, откуда ни возьмись навстречу вертушке вылетел дельтаплан. Вертолёт едва успел разминуться с экстремалом, чудом не перерубив его винтами. После этого случая Бондарчук отправил членом съёмочной бригады на поиски места, с которого дельтапланеристы совершали свои прыжки, дабы предупредить их об опасности влепиться в вертушку.
К слову, площадку так и не нашли, и вертолётчикам пришлось быть ещё аккуратнее.
Сцена, в которой сбивают самолёт
Бюджет «9 роты» составил девять с половиной миллионов долларов, что для российского кинематографа тех лет считалось космической суммой. Стоит сказать, что выделенные деньги не были попилены и разворованы, а полностью пошли на дело.
Примером тому служит сцена, в которой моджахеды сбивают советский самолёт. Подготовки к съёмкам заняли семнадцать дней и обошлись создателям в невероятные четыреста пятьдесят тысяч долларов.
Конечно, сцена сопровождается практической нелогичностью. По словам людей, разбирающихся в военной тематике, грузовые самолёты, взлетающие в зоне боевых действий, сопровождаются двумя вертушками, которые в случае нападения отразят вражеский снаряд тепловыми ловушками.
Жаль, что такой зрелищный эпизод ударился о стену нелогичности. Сцена была снята дорого и на совесть, но увы.
Лохматый актёр
Щенок, который появился в небольшом эпизоде «9 роты», был случайно найден одним из ассистентов Бондарчука в Симферополе. Изначально сценарий не подразумевал появление собаки, но режиссёр, решив, что песик сможет дополнить кадр, решил ввести его в фильм.
Щенка-девочку прозвали Миной. После съёмок «9 роты» песик отправился жить в Москву с одним из членов съёмочной группы.
Работа со звуком
Большинство звуковых эффектов, которые фигурируют в фильме (стрельба из разных орудий, звуки автомобилей и вертолётов, взрывы), были специально записаны на украинских военных полигонах.
Полученные шумы, как и записанные диалоги, нуждались в профессиональной обработке.
Работа над обработкой диалогов, взрывов и выстрелов велась на студиях в Москве и Санкт-Петербурге. Для обработки звуков рикошета пришлось привлекать специалистов из Австрии. Позже звуковые эффекты подверглись дополнительной обработке на одной из лучших британских студии «Pinewood». Британская компания «Pinewood” пользовалась авторитетом и сотрудничала с топовыми голливудскими и европейскими кинопроизводителями. К примеру, именно на этой студии велась работа над звуком для всех последних фильмов о Джеймсе Бонде.
Несколько сухих фактов
- За время работы над фильмом создатели отсняли около семидесяти километров плёнки!
-Особое внимание уделялось цветокоррекции. Все эпизоды, затрагивающие Афганистан, были покрашены в песочно-оранжевые оттенки. Эпизодам гражданки и школы подготовки придали более холодные тона. Всего на цветокоррекцию специалисты потратили около 500 часов.
-Для съёмки «9 роты» были привлечены военнослужащие местных крымских частей. Солдаты выполняли роли статистов и помогали создателям в решении хозяйственных вопросов (к примеру, строительство декорации). Всего было привлечено около 1500 бойцов.
-Основная часть съёмок прошла на Крымском полуострове, а отдельные сцены были сняты в Узбекистане.
-Страны, оказавшие помощь в съёмках фильма: Украина и Узбекистан (съёмочные локации, техника); Финляндия (оборудование, специалисты).
-Съёмки фильма стартовали в конце мая и заняли у создателей сто пятьдесят дней.
-За время съёмок «9 роты» всеми членами съёмочной группы было съедено 13,5 тонн продовольствия.
Выход и восприятие
Фильм «Девятая рота» стал первым проектом в новейшей истории России, которому удалось заработать в прокате более $20 000 000. Всего по итогам показов картине удалось заработать более двадцати пяти миллионов долларов.
Если говорить об отзывах зрителей, то мнение о фильме полярно разделилось. Об этом я упоминал в начале статьи.
Достоверность
Напомню, что за основу фильма была взята история настоящего боя за высоту 3234. Реальность расходится с сюжетом, когда мы узнаём о том, что на самом деле с нашей стороны погибло шесть бойцов, а не практически вся рота, как нам показали в фильме.
Факты о том событии:
-События в фильме разворачиваются в 89-м, хотя на самом деле столкновение произошло в 88-м.
-Финальная битва происходят на песчаной вершине, когда как в реальности столкновение проходило в высокогорье, там, где лежал снег.
-Главным допущением, оскорбившим некоторых людей, стало то, что по сюжету «9 роты» государство забыло эвакуировать своих бойцов, хотя в реальности о роте никто не забывал. Настоящая девятая рота была закреплена на высоте ради того, чтобы защищать подступы к дороге, по которой проходили колонны с грузом (высота – единственный рубеж, оборонявший один из этапов дороги). В настоящем бою на помощь к 9 роте прибыли бойцы разведвзвода, которые помогли десантникам справиться с напором моджахедов.
Почему происходят расхождения
Стоит понимать, что художественный фильм, снятый по мотивам какой-либо реальной истории, всё равно остаётся ХУДОЖЕСТВЕННЫМ - даже если у подобного кино есть плашка «На 100% достоверно и по секретным документам», не стоит забывать об этом.
Любому сценаристу и режиссёру, снимающему фильм по реальным событиям, нужно докрутить накал страстей до предела. Когда реальная история не позволяет этого сделать, то в ход идёт фантазия.
К сожалению, в некоторых случаях киноделы перегибают палку и, в угоду экшену, начинают приписывать реальной исторической личности или реальному историческому событию порочащие черты. Мне кажется, что у творца должна быть совесть, которая разрешит ему небольшие преувеличения и запретит кошмарные фантазии.
А за достоверностью всё же стоит обращаться к документальному жанру кино.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Не надо Феде Бондарчуку пыжиться фильмы снимать на военно-патриотическую тему.
Не в папу он пошёл талантом, не в папу.
Уж не знаю, что он там понарассказывал, но гнев афганцев поутих.
Намно-о-ого лучше тех, где в каждом есть злобный НКВДшник.