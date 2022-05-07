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Без кота и жизнь не та

Без кота и жизнь не та

Автор:
07 мая 2022 04:43
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Без кота   Жизнь   не та   
387
34

Если вам кажется, что в вашей жизни чего-то не хватает для обретения полного счастья, то проверьте, есть ли у вас дома кот.

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Метки: Без кота   Жизнь   не та   
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2  комментария
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Parus59 Час назад
Правильно, Ваня, лучше картинки про котиков пости, тексты не твое.
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Клёст 3 часа назад
А разве бывает так, что для обретения полного счастья, человеку не хватает пойти в услужение самодовольному и бессовестному комку шерсти?
Где-то подвох?))))
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