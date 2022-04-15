17 отчаявшихся горемык, чья жизнь - это череда катастроф

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Многие думают, что их жизнь скучна и неинтересна. Герои этого поста с удовольствием поменялись бы с ними местами, чтобы избежать ситуаций, которые больше всего похожи на сценарий драмы. Взгляните, ведь им не позавидуешь.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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