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17 отчаявшихся горемык, чья жизнь - это череда катастроф

17 отчаявшихся горемык, чья жизнь - это череда катастроф (16 фото)

Автор:
15 апреля 2022 23:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Горемыки   Катастроф   Отчаявшиеся   Скучна   Череда   драма   ситуации   
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Многие думают, что их жизнь скучна и неинтересна. Герои этого поста с удовольствием поменялись бы с ними местами, чтобы избежать ситуаций, которые больше всего похожи на сценарий драмы. Взгляните, ведь им не позавидуешь.
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Источник:

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Метки: Горемыки   Катастроф   Отчаявшиеся   Скучна   Череда   драма   ситуации   
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