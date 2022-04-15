17 отчаявшихся горемык, чья жизнь - это череда катастроф

Многие думают, что их жизнь скучна и неинтересна. Герои этого поста с удовольствием поменялись бы с ними местами, чтобы избежать ситуаций, которые больше всего похожи на сценарий драмы. Взгляните, ведь им не позавидуешь.

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Какова вероятность, что вам на голову упадёт дикобраз? 0 Источник:

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Первая рабочая неделя закончилась фиаско 0 Источник:

На отдыхе я сгорел, и у меня оказалась аллергия на лекарство 0 Источник:

Теперь точно не украдут 0 Источник:

Пылесос отлично поработал в комнате с моей коллекцией Лего 0 Источник:

У меня сегодня день рождения 0 Источник:

Кетчупа оказалось слишком много 0 Источник:

Весна пришла 0 Источник:

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Потолочный вентилятор устроил настоящую катастрофу 0 Источник:

Оставил машину под фонарём, и утром нашёл это 0 Источник:

Телефон был почти новым 0 Источник:

Почему это случилось в мою смену? 0 Источник:

Мне лететь десять часов, и я уже готова сказать ему пару ласковых 0 Источник: