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Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Автор:
06 мая 2022 13:40
Сообщество : Юмор
Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
3291
24
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Берегите свой мозг. Он может быть атакован.
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Источник:

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Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
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32  комментария
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3k
LekS 3 часа назад
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А зачем зацензурено слово "женщин"?
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1k
Vovan Petroff 2 минуты назад
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Да лехко!!
Да пеем ние за радоста и младоста
Да пеем ние песента за любовта
Момчета идва пролета при нас
Нека запеем всички вглас
Да пеем ние за радоста и младоста
Да пеем ние песента за любовта
Момчета идва пролета при нас
Нека запеем всички вглас
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23k
ПаганецЪ 18 минут назад
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Чувак, это чистящий диск для CD-плеера.
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98
antoshka77 Полчаса назад
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алкашом быть (наверное) хуже чем геем))
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972
DDM 44 минуты назад
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Ну как тут не поставить лайк!
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14k
куджо Час назад
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А я на это не купился
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14k
эмосурикат прямоползающий Час назад
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а потом секс
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2k
Carex Час назад
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А как насчет караоке?
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2k
Carex Час назад
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Чтобы играло нужно перевернуть диск.
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−10
Viktor Babaev Час назад
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Такую дверь коричневым веществом надапамазать!
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2k
!ГЕНнадий 2 часа назад
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−10
Viktor Babaev 2 часа назад
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Иди отсюда а то я тебя дверь коричневым намажу.
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Viktor Babaev 2 часа назад
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Коричневым веществом есле не пахнет..... Можно идти.
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Viktor Babaev 2 часа назад
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Они когда вернули от страха коричневое вещество навалили при входе.
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Viktor Babaev 2 часа назад
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Уходите. И не мажьте дверь коричневым веществом.
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9k
Ivan 2 часа назад
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20k
Егор 3 часа назад
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У меня чуть начатая микробаночка каперсов ждет уже 3 года.
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13k
Голос Вселенной 3 часа назад
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Я работаю сверхурочно, чтобы заработать отгулы.
Бывает, просыпаешься после пьянки, и только две вещи тебя радуют - рассол в холодильнике и понимание, что у тебя есть пара отгулов, и ты можешь позвонить, сказать, что приболел и "поработаешь из дома" в счет отгула....
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13k
Голос Вселенной 3 часа назад
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Надо было компакт-диск поставить, там музон чище....
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13k
Голос Вселенной 3 часа назад
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...на всякий случай еще раз мазну дезиком......
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13k
Голос Вселенной 3 часа назад
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Тонко...