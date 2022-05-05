Наука и безумство: странные изобретения прошлого, над которыми впору посмеяться

Ученые создавали изобретения во все времена, но не всех их современники оценивали по достоинству. Хотя многие из этих изобретений, отчасти упрощали жизнь.По крайней мере, так могло показаться.
Так, например, в США в 1949 году была выпущена радиошляпа, которая включала в себя радиоприемник, головной убор и наушники одновременно. Из-за торчащих антенн она и ее назвали “радиошляпа марсианина” и выпустили 8 цветах, однако жителям Америки она не пришлась по вкусу.
Рассел Оукс – ученый-любитель, чьи изобретения отличаются некоторой странностью. Так, например, одним из его изобретений является вилка, которая самостоятельно накручивает спагетти, или же забавное устройство, предназначенное для того, чтобы люди не пачкались маслом, когда тянутся через стол.
Экспертом по красоте Анн Дрю была разработаны маска, согревающая лицо и кожу головы, но больше она похожа на реквизит к фильму ужасов.
Помните страшного робота из «Ну, погоди?». Следующее изобретение можно было бы вставить в мультик «Том и Джерри», поскольку оно призвано отпугивать мышей. Раз в 10 минут механический кот мяукает, а его глаза начинают светиться. На счет мышей неизвестно, но человека устройство точно напугать может.
Комик из Англии разработал бритвенную машину для одновременного бритья сразу 12 мужчин. Интересно, если механизм заглючит, то станок для бритья станет станком для убийства?
Достаточно полезное изобретение прошлого, это защитный бампер для автомобиля из резины, призванный смягчить падение пешехода в случае столкновения.
Зачем? Никто так и не понял, однако эти туфли разработаны для бальных танцев.
Электросамокаты? Пфф… Электроколяски! 2,5 км/час. "Форсаж" для ребёнка.
А вот такие очки со стеклоочистителями – изобретение достаточно интересное, хотя и предназначено для гонщиков в дождливую погоду.
Или вот пианино для людей, прикованных к постели, и которые не могут играть на обычном.
Шляпа – радио уже была, но вот и более простой и практичный вариант головного убора – шляпа с карманами.
Кстати, на пляже может понадобиться и плита, работающая на солнечной энергии.
А вот этот аэрозоль – предшественник автозагара, с помощью которого можно за 5 минут покрасить всю свою кожу.
Источник:
АНТИФИШКИ
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