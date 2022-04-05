Немецкие технологии, которые достались СССР после войны

С их помощью наши инженеры создали ракету для полётов в космос, двигатель для реактивного истребителя и АК-47.
После поражения Германии, из страны тоннами вывозили техническую документацию. В этом особенно постарались американцы - лишь по официальным данным, они позаимствовали 1,5 тысячи тонн документов. СССР, который в той войне пострадал больше всех, так не усердствовал, самые интересные наработки достались США.
Они понимали, что даже получив немецкие технологии, ничего не смогут с ними сделать, им были нужны и учёные. Тогда провели две операции: «Скрепки» и «Сплошная облачность», благодаря им, в Штаты вывезли 1800 инженеров и 3700 членов их семей.
Про Вернера фон Брауна, который руководил созданием американской ракеты, слышали многие. А вот то, что «в довесок» к нему шло ещё почти две тысячи инженеров - об этом американцы старались помалкивать, да и сейчас это не афишируют. Хотя почему стесняются - непонятно. Дело в том, что немцам за время войны как следует промыли мозги, и они считали, что СССР - это какая-то жуткая страна, куда их вывезут и немедленно расстреляют. Конечно же, Геббельс постарался от души… Поэтому немецкие инженеры были вовсе не против отправиться за океан и поднимать американскую военную промышленность.
В дело вмешался даже президент США, Гарри Трумэн. Сначала он официально распорядился не брать учёных-нацистов - тех, кто состоял в НСДАП или активно сотрудничал с правительством. И уже без всяких протоколов, намекнул: если кадры ценные и могут принести пользу - везите их в Штаты без всякой оглядки на прошлое. Как говорится, ничего личного, только бизнес.
В Союз же в основном вывозили станки, оборудование - всё, что было необходимо для срочного восстановления промышленности. Хотя несколько важнейших научных наработок и талантливых учёных мы у американцев всё же успели перехватить.
На благо СССР успели потрудиться:
• Доктор Петер Тиссен – директор института физической химии и электрохимии (Институт кайзера Вильгельма);
• Барон Манфред фон Арденне – крупнейший немецкий специалист в области ядерной физики, обладатель 600 изобретательских патентов, первооткрыватель метода газодиффузионного выделения изотопов урана. После войны его дважды наградят Сталинской премией.
• Известный химик Макс Фолльмер.
• Нобелевский лауреат физик Густав Герц.
• Оружейник Хуго Шмайссер.
• Директор научного отдела компании «Ауэр» Николаус Риль.
• Заместитель Вернера фон Брауна по вопросам радиоуправления и электротехники Гельмут Греттруп.
Как видите, одному даже Сталинские премии вручали - так что зря они боялись. В Союзе они жили как короли, в помощь к ним вывезли еще сотни немецких учёных рангом пониже, оборудовали лаборатории, создали все условия, вплоть до авто с личным шофёром - лишь бы работали. А потом всем учёным разрешили вернуться на родину.
Справа - Р-1
Самое ценное, что получил СССР - образцы баллистической ракеты «Фау-2». Её сильно переработали, убрали ряд недостатков и на этой базе построили ракету Р-1. Работами руководил Сергей Королёв.
Наши инженеры детально изучили экспериментальные зенитные ракеты «Вассерфаль» и «Шметтерлинг». Благодаря этому, в СССР стали выпускать свои зенитно-ракетные комплексы, которые принесли немало хлопот американцам во Вьетнаме. Также к нам вывезли реактивные двигатели Jumo 004 и BMW 003. На их основе создали РД-10 и РД-20 для первых реактивных истребителей МиГ-9.
Паротурбинный авиационный двигатель Гельмута Вальтера, работавший на перекиси водорода, стал прекрасной силовой установкой для советских высокоскоростных торпед. Проектом руководил бывший ассистент Вальтера, Франц Статецки. В 1950-х установками оснащались подводные лодки, а в торпедах они использовались вплоть до начала 2000-х годов.
Немецкие наработки и технологии помогли нашим учёным при создании ядерной бомбы. Вместе с фон Арденне в Страну Советов было вывезено оборудование из его личной лаборатории и берлинского Кайзеровского института. В Подмосковье доставили огромное количество реактивов, измерительные и вспомогательные приборы. Ещё привезли центрифугу для газодиффузионной очистки изотопов урана, схемы исследовательского реактора и реактора-размножителя, а также 15 тонн очищенного урана.
В Союзе ядерной программой плотно занялись в 1943, и благодаря трофеям и инженерам (а также тому, что с американской стороны нам передали важнейшую техдокументацию), мы провели испытания своей атомной бомбы уже в 1949 году.
Тут главное не принижать роль наших учёных и считать, что «без немцев мы бы ничего не сделали». Вовсе нет - 80% всей работы сделали советские кадры, немцы в основном консультировали и восстанавливали те документы, которые уничтожили нацисты или захватили американцы.
Справа - АК-47
Самый яркий пример - АК-47. На первый взгляд, он сильно напоминает штурмовую винтовку Stg-44, которую еще в 1942 году разработал Хуго Шмайссер. Совпадение не случайно - после войны на ижевский завод привезли полсотни этих винтовок, техдокументацию и самого Шмайссера. Казалось бы всё просто: изучили винтовку и на её основе создали своё оружие, только дали ему другое название. Но нет, конструктивно они сильно отличаются друг от друга. Сам Шмайссер позже говорил, что он консультировал по технологиям холодной штамповки деталей - чтобы делать оружие с минимальными трудозатратами. А конструкторской работой занимался Калашников.
Также было и с другими образцами: ракетами, двигателями и установками - немцы только консультировали на начальном этапе, весь массив работы делали наши учёные. Ко времени начала гонки вооружений немецкие технологии уже полностью устарели и вся продукция ВПК создавалась на основе наших разработок.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Понравилось12
А вот про газовую диффузию изотопов урана - это ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО
США получал и получаетт оружейный уран совершенно другой технологией - не центрифугой, а мембраной.
Технология на порядок более энергозатратная.
Именно поэтому именно Россия сейчас - мировой лидер по производству топливного урана для АЭС
ВОН оно кто, оказывается, придумал знаменитую русскую центрифугу....
Приведенное здесь внешнее сходство - всё равно что сравнивать - кто лучше что знает: карбюратор vs дизель + коробка-автомат vs механика; айфон vs андроид; KDE-Gneve vs Windows vs MacOS - внешне и похоже, а конструктивно?
Пленные инженеры и документация не дали прорыва - всего-лишь показали тупиковые и дорогостоящие ветки развития - основательная помощь, но ни разу не рывок.
АК можно не рассматривать - вроде даже школьникам уже разжевали, что обе наработки базируются на ноу-хау еще XIX века.
Про реактивную авиацию - первый образец появился еще до Первой Мировой. В время Второй Мировой реактивная авиация хорошая или плохая была на вооружении у всех сторон.
Королев еще до отсидки, да и во время войны не раз официально получал нагоняй от начальства, что тратил ресурсы из проектов на создание своих личных разработок - в некотором роде именно поэтому и стал главным конструктором. Тут даже как то странно выглядит - вроде Отто главный конструктор + куча инженеров + почти полный комплект оборудования и документации, а СССР получив несколько полусобранных образцов и чутка документации оказались в космосе первыми...
Насчет ядрёной бомбы - тонны уранового сырья были очень реальным подспорьем, тех документация помогла не наступать на грабли и показала тупиковые или излишне трудоёмкие методы. Схемы реакторов были известны еще до войны, как центрифуга - авторское свидетельство № 6359с. Тут проще биографию и мемуары Ланге почитать.
Невозможно без своей базы в науке и производстве, взяв работы Брауна и построить ракету и улететь на ней на луну или прикрепить к ней ядерный заряд. Если бы все было так просто, сегодня бы у каждой страны уже были межконтинентальный ракеты и все бы летали в космос на выходные.
Да при чём тут авиационный ЖРД? Торпеда - это торпеда, в СССР были вывезены образцы "каменного окуня" G7ut с турбинным двигателем ВО-6. При создании советской 53-57 с перекисно-водородным двигателем скопировали немецкий двигатель, да, но при чём тут, бл*дь, авиация?
<В 1950-х установками оснащались подводные лодки>
не лодкИ, а лодкА - опытовая С-99 617-го проекта. Спущена в 1955-ом, в 1959-ом случился взрыв ПГТУ, восстановлению не подлежала.
Реактивная система залпового огня (в виде шестиствольного реактивного миномета).
Реактивный самолет.
Вот АМЕРИКАНЕЦ на пальцах объясняет
Во-первых, оставим в стороне версию прямого копирования АК с немецкого автомата Stg.44 как несостоятельную в силу значительных отличий в конструкции практически всех узлов.
Во-вторых, отметим что все работы по созданию АК-46 и АК-47 Калашников вел на заводе №2 в Коврове, тогда как немцы безвыездно находились в Ижевске.
В-третьих, когда Калашников в 1948 году привез в Ижевск чертежи АК-47, его конструкция считалась секретной, а немцам специальным приказом по министерству вооружений запрещался допуск к любым секретным разработкам.
Наконец, чаще всего упоминаемый в данном контексте Шмайссер к концу Второй Мировой войны уже был не столько конструктором, сколько «менеджером», директором завода Haenel, на что он и ссылался в переписке с советскими «работодателями», пытаясь отвертеться от серьезной конструкторской работы."
Сравнение конструкций Stg.44 и автомата Калашникова