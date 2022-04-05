Немецкие технологии, которые достались СССР после войны

После поражения Германии, из страны тоннами вывозили техническую документацию. В этом особенно постарались американцы - лишь по официальным данным, они позаимствовали 1,5 тысячи тонн документов. СССР, который в той войне пострадал больше всех, так не усердствовал, самые интересные наработки достались США.

Они понимали, что даже получив немецкие технологии, ничего не смогут с ними сделать, им были нужны и учёные. Тогда провели две операции: «Скрепки» и «Сплошная облачность», благодаря им, в Штаты вывезли 1800 инженеров и 3700 членов их семей.

Про Вернера фон Брауна, который руководил созданием американской ракеты, слышали многие. А вот то, что «в довесок» к нему шло ещё почти две тысячи инженеров - об этом американцы старались помалкивать, да и сейчас это не афишируют. Хотя почему стесняются - непонятно. Дело в том, что немцам за время войны как следует промыли мозги, и они считали, что СССР - это какая-то жуткая страна, куда их вывезут и немедленно расстреляют. Конечно же, Геббельс постарался от души… Поэтому немецкие инженеры были вовсе не против отправиться за океан и поднимать американскую военную промышленность.