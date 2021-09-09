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30 изображений с заголовками, которые пытаются вас обмануть

30 изображений с заголовками, которые пытаются вас обмануть (31 фото)

Автор:
09 сентября 2021 14:08
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Юмор   вот это да!   забавно   забавные картинки   зрительная иллюзия   зрительный обман   обман зрения   обман мозга   
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В реддит-сообществе Misleading Thumbnails публикуются изображения, на которые приходится взглянуть как минимум дважды. Их сопровождают заголовки, намеренно вводящие в заблуждение и описывающие не то, что изображено на самом деле. А наш мозг устроен так, что в таком случае мы видим не реальность, а то, что мы ему сообщили. И только через некоторое время всё встает на свои места!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   вот это да!   забавно   забавные картинки   зрительная иллюзия   зрительный обман   обман зрения   обман мозга   
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9k
Cornho 2 часа назад
Так и не понял, а что это на самом деле?

20.Чизбургер без булки

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4k
Shtoppi 52 минуты назад
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125k
Аааа Час назад
Полная миска пельменей
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5k
★Lucifer★ 2 часа назад
По какому кругу эти фото уже выкладываются?
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