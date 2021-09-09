30 изображений с заголовками, которые пытаются вас обмануть

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В реддит-сообществе Misleading Thumbnails публикуются изображения, на которые приходится взглянуть как минимум дважды. Их сопровождают заголовки, намеренно вводящие в заблуждение и описывающие не то, что изображено на самом деле. А наш мозг устроен так, что в таком случае мы видим не реальность, а то, что мы ему сообщили. И только через некоторое время всё встает на свои места!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Юмор вот это да! забавно забавные картинки зрительная иллюзия зрительный обман обман зрения обман мозга
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