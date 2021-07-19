30 фруктов и овощей, которые выглядят как нечто одушевленное

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Парейдолия - это зрительная иллюзия, которая заставляет нас видеть в совершенно обычных предметах необычные образы, им не присущие. Очень часто мы видим фигуры, лица и тому подобное там, где их нет, и иногда это может даже напугать. Но эта подборка "оживших" овощей и фруктов - не страшная, а забавная. Будто смотришь на персонажей мультфильма.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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