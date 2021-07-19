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30 фруктов и овощей, которые выглядят как нечто одушевленное

30 фруктов и овощей, которые выглядят как нечто одушевленное (31 фото)

Автор:
19 июля 2021 14:11
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавное сходство   зрительные иллюзии   иллюзионист   овощи и фрукты   парейдолия   прикол овощи   
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Парейдолия - это зрительная иллюзия, которая заставляет нас видеть в совершенно обычных предметах необычные образы, им не присущие. Очень часто мы видим фигуры, лица и тому подобное там, где их нет, и иногда это может даже напугать. Но эта подборка "оживших" овощей и фруктов - не страшная, а забавная. Будто смотришь на персонажей мультфильма.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   забавное сходство   зрительные иллюзии   иллюзионист   овощи и фрукты   парейдолия   прикол овощи   
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Ева Тушенкина
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