30 фруктов и овощей, которые выглядят как нечто одушевленное

Парейдолия - это зрительная иллюзия, которая заставляет нас видеть в совершенно обычных предметах необычные образы, им не присущие. Очень часто мы видим фигуры, лица и тому подобное там, где их нет, и иногда это может даже напугать. Но эта подборка "оживших" овощей и фруктов - не страшная, а забавная. Будто смотришь на персонажей мультфильма.

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1. Размышления о судьбах мира 0 Источник:

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2. Чужой 0 Источник:

3. Уточка 0 Источник:

4. Крик 0 Источник:

5. Пойду-ка я отсюда 0 Источник:

6. Любовь 0 Источник:

7. Курица 0 Источник:

8. Вот это ножища! 0 Источник:

9. "Этот банан очень похож на собаку моей мамы" 0 Источник:

10. Рука морковного монстра 0 Источник:

11. Зубастая тыква 0 Источник:

12. На грубость нарывается 0 Источник:

13. Спёкся 0 Источник:

14. Тюлень 0 Источник:

15. Бабочка 0 Источник:

15. Вообще-то это клубень ямса... 0 Источник:

17. Медвежонок 0 Источник:

18. Киви 0 Источник:

19. Улитка 0 Источник:

20. Злая птица 0 Источник:

21. Эта фиолетовая морковь выглядит как бармен, готовый налить вам выпить и выслушать вас 0 Источник:

22. Лебедь 0 Источник:

23. Выпусти нас отсюда! 0 Источник:

24. Слон 0 Источник:

25. Еще один слон 0 Источник:

26. Счастливый картофель 0 Источник:

27. Зловещий лук 0 Источник:

28. Дракон 0 Источник:

29. Любитель йоги 0 Источник: