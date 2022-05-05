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В столице Болгарии протестующие против военной помощи Киеву подрались с украинцами

В столице Болгарии протестующие против военной помощи Киеву подрались с украинцами

Автор:
05 мая 2022 14:34
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: болгария   драка   митинг   памятник   политика   софия   украинцы   
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Вернее, это украинцы устроили драку. Но их быстро утихомирили.

София, столица Болгарии. Люди недовольны сложившейся обстановкой и оголтелой помощью «незалежной» в ущерб собственным интересам. Цены растут, из-за ограничений, который ввели против России, становится только хуже, и у народа появляются вопросы. Они-то понимают, что если поставки оружия в «незалежную» со стороны ЕС и США не прекратятся, всё это может затянуться и их жизнь станет ещё тяжелей.

Поэтому в Софии провели митинг с требованием прекратить поставки вооружений. На мероприятие «подтянулись» и беженцы с Украины. Сначала они просто размахивали флагами и нестройно кричали что-то псевдо патриотическое, а потом решили сделать ход конём - пойти к памятнику Советской армии и обернуть его «жовто-блакитным» знаменем. Что это должно символизировать - не ясно, но эта идея им очень понравилась и они двинулись к памятнику.

Но дорогу им преградили силовики и протестующие. Даже завязалась потасовка - «жовто-блакитным» ну уж очень хотелось замотать памятник своими флагами. Кстати, они вообще довольно агрессивно себя ведут - куда бы не приехали.

В конце концов, ушли ни с чем.

По всей видимости, в «Европах» начинают подозревать: что-то пошло явно не так. Или связались не с теми, с кем надо. Ещё немного и понимание точно придёт - лучше поздно, чем никогда.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: болгария   драка   митинг   памятник   политика   софия   украинцы   
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33  комментария
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15k
Александр Н. 5 часов назад
В конце концов, ушли ни с чем. (С)
А должны были уйти с разбитыми эбалами.
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3k
Frank Borman 23 минуты назад
Цэ зрада! В то время как Незалежная, истекая кровью, в одиночку сдерживает путинские орды и защищает европейскую цивилизацию и демократию, какие то сраные болгары не дают щирым громадянам делать в чужой стране все, что им захочется. Как это вообще понимать? Болгары уже совсем обнаглели!
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−39
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
болгары в целом не лучше хохлов
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290
Куруш 2 часа назад
В европах не "стали подозревать", а всю жизнь это знали (речь умеющих думать своей головой). Но одно дело понимание простого народа, другое дело политики. Они на прокорме у господина.
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29k
Ed 2 часа назад
сука, всю жизнь думал, что в Бразилии много много диких обезьян....Как же ошибался.... Жрите, "братушки", евросолидарность. Вы в ней теперь по уши.....
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−64
Альжан 2 часа назад
Украинцы молодцы, пинками отправили этих русских и болгарских провокаторов подальше
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2k
Vad 2 часа назад
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895
олег 2 часа назад
вся эта легенда о братушках оказалась пшиком.всегда они воевали против русских .а на склоки их с представителями вна ,пох.
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70k
Пётровыч 2 часа назад
Нужны законы, по которым таких борзых депортировать обратно. Уверен, что большинство обычные благодарные люди, но есть такие мрази, что не веришь в такое поведение, хочется палкой по спине ударить и выгнать на передовую.
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32k
a.fey 3 часа назад
Смело воевать с Россией в Болгарии на много безопаснее, чем на Украине.
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−69
vitek 3 часа назад
Хохлы это раковая опухоль человечества мерские и поганые злобные , наглые существа
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−183
Thomsen 4 часа назад
<и оголтелой помощью «незалежной»>

вам, пригожинским дегенератам, не угодишь - в 1938/39-ом Европа слила Гитлеру Австрию, ЧСР и Польшу - ай-яй-яй, какая бесхребетная, получила "и позор, и войну". Сейчас новому фюреришке с его спецоперациями хером по роже водит - опять плохая. Вы уж определитесь - как Европе к фашизму относиться-то? Зиговать Путину и сдавать ему всё, что захочет?
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29k
Slonyash 4 часа назад
Скоро будут их везде писдить.
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117
Mrak OBOY 5 часов назад
как же так, Болгары забыли что укропии все должны... пригрели змеюку у себя за пазухой, пусть теперь расхлебывают.
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5k
Shtoppi 5 часов назад
Если в гейропах до народа все доходит как до жирафа под чью дудку они пляшут, то пусть хлебают дерьмо и дальше. пиндосы же это те кто их от вторжения диких варваров с востока спасает. Удачи с осознанием.
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23k
Андрей 5 часов назад
Вот идиоты, все их гонят, люлей навешивают постоянно, и конечно-же в их паталогической тупости виновата Россия. Вот к чему приводит использование кастрюль не по назначению!
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