София, столица Болгарии. Люди недовольны сложившейся обстановкой и оголтелой помощью «незалежной» в ущерб собственным интересам. Цены растут, из-за ограничений, который ввели против России, становится только хуже, и у народа появляются вопросы. Они-то понимают, что если поставки оружия в «незалежную» со стороны ЕС и США не прекратятся, всё это может затянуться и их жизнь станет ещё тяжелей.

Поэтому в Софии провели митинг с требованием прекратить поставки вооружений. На мероприятие «подтянулись» и беженцы с Украины. Сначала они просто размахивали флагами и нестройно кричали что-то псевдо патриотическое, а потом решили сделать ход конём - пойти к памятнику Советской армии и обернуть его «жовто-блакитным» знаменем. Что это должно символизировать - не ясно, но эта идея им очень понравилась и они двинулись к памятнику.