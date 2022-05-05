В столице Болгарии протестующие против военной помощи Киеву подрались с украинцами

Вернее, это украинцы устроили драку. Но их быстро утихомирили.
София, столица Болгарии. Люди недовольны сложившейся обстановкой и оголтелой помощью «незалежной» в ущерб собственным интересам. Цены растут, из-за ограничений, который ввели против России, становится только хуже, и у народа появляются вопросы. Они-то понимают, что если поставки оружия в «незалежную» со стороны ЕС и США не прекратятся, всё это может затянуться и их жизнь станет ещё тяжелей.
Поэтому в Софии провели митинг с требованием прекратить поставки вооружений. На мероприятие «подтянулись» и беженцы с Украины. Сначала они просто размахивали флагами и нестройно кричали что-то псевдо патриотическое, а потом решили сделать ход конём - пойти к памятнику Советской армии и обернуть его «жовто-блакитным» знаменем. Что это должно символизировать - не ясно, но эта идея им очень понравилась и они двинулись к памятнику.
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Но дорогу им преградили силовики и протестующие. Даже завязалась потасовка - «жовто-блакитным» ну уж очень хотелось замотать памятник своими флагами. Кстати, они вообще довольно агрессивно себя ведут - куда бы не приехали.
В конце концов, ушли ни с чем.
По всей видимости, в «Европах» начинают подозревать: что-то пошло явно не так. Или связались не с теми, с кем надо. Ещё немного и понимание точно придёт - лучше поздно, чем никогда.
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АНТИФИШКИ
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А должны были уйти с разбитыми эбалами.
вам, пригожинским дегенератам, не угодишь - в 1938/39-ом Европа слила Гитлеру Австрию, ЧСР и Польшу - ай-яй-яй, какая бесхребетная, получила "и позор, и войну". Сейчас новому фюреришке с его спецоперациями хером по роже водит - опять плохая. Вы уж определитесь - как Европе к фашизму относиться-то? Зиговать Путину и сдавать ему всё, что захочет?