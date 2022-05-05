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Как не купить ширпотреб в магазине: секреты удачных покупок

Как не купить ширпотреб в магазине: секреты удачных покупок

Автор:
05 мая 2022 10:39
Метки: в магазине   вещи   инструкция   как выбрать одежду   лайфхаки   материал   одежда   секреты   ткани   
1723
5

Даже дорогие вещи не застрахованы от того, чтобы потерять свой первозданный вид. Покупая в магазине одежду, хочется, чтобы она прослужила хотя бы несколько сезонов. В этом материале мы собрали советы от модных экспертов, которые помогут во время шоппинга.

Верить ли биркам


Даже бирки порой обманывают. Прописанный состав на этикетке в реальности запросто может отличаться от того, из чего на самом сделана та или иная вещь. Или в составе очень дешевые материалы. Потому самым действенным и рабочим способом определить состав ткани является тактильность. Потрогайте вещь, тогда все станет яснее. Вязаные вещи в первую очередь стоит проверить на наличие катышек и затяжек: особенно бросается в глаза это на сгибах.



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Как сшита вещь


Во время примерки стоит обратить внимание на обработку: швы, пуговицы, молнии. Сегодня можно делать неряшливые обработки, однако даже они должны быть качественными. Торчащие нитки, неровные строчки, несовпадающие рисунки - это признаки некачественных вещей. После стирки все косяки полезут наружу, а одежда может топорщиться во время носки.




Сомните


Понравившуюся вещь первым делом сомните. Для этого подержите ее в сжатом кулаке в течение 5 секунд. Если изделие сильно помялось, то так оно и будет выглядеть спустя несколько минут носки. Если вам необходимо выглядеть с иголочки и опрятным, то из подобного материала вещь покупать не стоит. Самая мнущаяся ткань - это лён. Хлопковые рубашки тоже подвержены этому "недугу". Поэтому всегда нужно в первую очередь определить, куда вы собираетесь ее надеть.


На фотосессии эффектных 10 минут будет достаточно, да и дома в целом ходить в мнущихся вещах - не проблема. Да и эффектно выглядеть можно даже в мятой вещи.




Намочите


Еще один секретик, которым можно воспользоваться, это намочить вещь. Как это сделать в магазине? Очень просто. Для этого не обязательно заливать всю одежду водой, достаточно приложить мокрый палец к изнаночной стороне ткани. Если на лицевой стороне появился влажный след очень быстро, значит, такая вещь может повести в самый неподходящий момент. Например, во время важного мероприятия, когда вы вспотеете. Тщательно необходимо проверить рубашки, блузки и топы, плотно прилегающие к телу.




Потрите


Для того, чтобы понять, скатается ли вещь, потрите ее. Не жалейте будущую одежду, вам же в ней еще ходить. Возьмите обеими руками края ткани и потрите в течение минуты. Катышки появляются из-за некачественной выработки нити — чем тоньше и длиннее нить, тем качественнее изделие, и тем меньше шансов, что появятся катышки. Если вещь еще и красится, что может стать неприятным сюрпризом во время стирки, то во время такой проверки это тоже станет понятно.


А вы проверяете вещи перед покупкой? Были ли у вас неприятные сюрпризы с некачественной одеждой?


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в магазине   вещи   инструкция   как выбрать одежду   лайфхаки   материал   одежда   секреты   ткани   
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11  комментариев
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6k
Tim_G 46 минут назад
Представьте картину:
туча посетителей в магащине, и все усердно трут, мочат, жмакают одежду...
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2
Viktor Babaev 4 минуты назад
Раз приспичило около адидаса... Так футболкой прям под прилавком вытер. Ценник 2700.а навалил в кросовки за 6700.
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160
zenon 5 минут назад
На Украине такие вещи называют - ширнэтреба.
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4k
Ivan 5 минут назад
Ширпотред-широкого потребления. Покупая В МАГАЗИНЕ, вы покупаете ширпотреб.
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34k
Mamin Sibiriak Полчаса назад
<<< достаточно приложить мокрый палец >>>

Гусары догадались, как сделать палец мокрым.
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69k
Viktor Полчаса назад
Чёта "Городок" всПОМНИлся!

Ссылка www.youtube.com
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2k
cfhfwby 47 минут назад
Что за ткань - лень?!
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Спелая кукурузинка

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