Как не купить ширпотреб в магазине: секреты удачных покупок

Сомните

Понравившуюся вещь первым делом сомните. Для этого подержите ее в сжатом кулаке в течение 5 секунд. Если изделие сильно помялось, то так оно и будет выглядеть спустя несколько минут носки. Если вам необходимо выглядеть с иголочки и опрятным, то из подобного материала вещь покупать не стоит. Самая мнущаяся ткань - это лён. Хлопковые рубашки тоже подвержены этому "недугу". Поэтому всегда нужно в первую очередь определить, куда вы собираетесь ее надеть.

На фотосессии эффектных 10 минут будет достаточно, да и дома в целом ходить в мнущихся вещах - не проблема. Да и эффектно выглядеть можно даже в мятой вещи.