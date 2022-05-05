Как не купить ширпотреб в магазине: секреты удачных покупок

Даже дорогие вещи не застрахованы от того, чтобы потерять свой первозданный вид. Покупая в магазине одежду, хочется, чтобы она прослужила хотя бы несколько сезонов. В этом материале мы собрали советы от модных экспертов, которые помогут во время шоппинга.
Верить ли биркам
Даже бирки порой обманывают. Прописанный состав на этикетке в реальности запросто может отличаться от того, из чего на самом сделана та или иная вещь. Или в составе очень дешевые материалы. Потому самым действенным и рабочим способом определить состав ткани является тактильность. Потрогайте вещь, тогда все станет яснее. Вязаные вещи в первую очередь стоит проверить на наличие катышек и затяжек: особенно бросается в глаза это на сгибах.
Как сшита вещь
Во время примерки стоит обратить внимание на обработку: швы, пуговицы, молнии. Сегодня можно делать неряшливые обработки, однако даже они должны быть качественными. Торчащие нитки, неровные строчки, несовпадающие рисунки - это признаки некачественных вещей. После стирки все косяки полезут наружу, а одежда может топорщиться во время носки.
Сомните
Понравившуюся вещь первым делом сомните. Для этого подержите ее в сжатом кулаке в течение 5 секунд. Если изделие сильно помялось, то так оно и будет выглядеть спустя несколько минут носки. Если вам необходимо выглядеть с иголочки и опрятным, то из подобного материала вещь покупать не стоит. Самая мнущаяся ткань - это лён. Хлопковые рубашки тоже подвержены этому "недугу". Поэтому всегда нужно в первую очередь определить, куда вы собираетесь ее надеть.
На фотосессии эффектных 10 минут будет достаточно, да и дома в целом ходить в мнущихся вещах - не проблема. Да и эффектно выглядеть можно даже в мятой вещи.
Намочите
Еще один секретик, которым можно воспользоваться, это намочить вещь. Как это сделать в магазине? Очень просто. Для этого не обязательно заливать всю одежду водой, достаточно приложить мокрый палец к изнаночной стороне ткани. Если на лицевой стороне появился влажный след очень быстро, значит, такая вещь может повести в самый неподходящий момент. Например, во время важного мероприятия, когда вы вспотеете. Тщательно необходимо проверить рубашки, блузки и топы, плотно прилегающие к телу.
Потрите
Для того, чтобы понять, скатается ли вещь, потрите ее. Не жалейте будущую одежду, вам же в ней еще ходить. Возьмите обеими руками края ткани и потрите в течение минуты. Катышки появляются из-за некачественной выработки нити — чем тоньше и длиннее нить, тем качественнее изделие, и тем меньше шансов, что появятся катышки. Если вещь еще и красится, что может стать неприятным сюрпризом во время стирки, то во время такой проверки это тоже станет понятно.
А вы проверяете вещи перед покупкой? Были ли у вас неприятные сюрпризы с некачественной одеждой?
Источник:
АНТИФИШКИ
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