Огненная стрела: действительно ли лучники использовали для стрельбы зажжённые стрелы?

Но если стоит задача отправить в цель действительно горящую стрелу, то это можно сделать. Но с оговоркой: понадобится наконечник особой формы. Объемная конструкция способна удержать в себе ком пропитанной смолой материи, который не потухнет во время полёта.

Но при этом и древко понадобится более длинное и тяжёлое. Что скажется на скорострельности и точности. А ещё результатом модификаций наконечника будет практически никакая проникающая способность. Какого-нибудь крестьянина в рубахе она может поцарапать, но латнику не причинит вреда: просто отскочит от брони. И даже лёгкую кольчугу пробить не сможет.

То есть визуальный эффект в фильме – полыхающее от искорок стрел небо, горящая волна, накрывающая вражеское войско – это одно, а реальный бой – совершенно другое. И если горящие стрелы и использовались во время сражения, то только в качестве отвлекающих маневров, чтобы переключить внимание противника на горящую палатку, укрепление или стог сена.