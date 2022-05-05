Огненная стрела: действительно ли лучники использовали для стрельбы зажжённые стрелы?

Распространённый приём исторического кино – герой метким выстрелом отправляет в полёт зажжённую стрелу. Которая попадает точно в цель, и начинается самая заваруха. Но зрелищные фильмы – это одно. А как дело обстояло в реальности?
К слову, ещё один очень распространённый приём – зажжение погребальной лодки, в которой викинги отправляли тело погибшего товарища в Вальхаллу. Это очень трогательное и зрелищное действо, но реальных доказательств, что в Скандинавии действительно прибегали к процедуре «огненных похорон», нет.
Прежде всего, по той простой причине, что хороший корабль – драккар был вещью ценной. И каждый раз тратить его на похороны товарища, впрочем, как и обычную ладью, было нерационально и глупо.
Викингов хоронили обычным способом, воздвигая каменный холм. Люди высокого положения, как доказывают, к примеру, известные захоронения IX века в Осеберге, погребались вместе с оружием, украшениями и прочим скарбом. Но ничего из этого не было предварительно сожжено.
Итак, представим, что нужно выстрелить зажжённой стрелой. Для этого наконечник надо обернуть тканью или окунуть в смолу и поджечь. А потом натянуть и произвести выстрел. Как минимум, раскалится сама стрела и лук, как максимум, обеспечен ожог.
Может сделать древко подлиннее? Но тогда и наконечник понадобится побольше. А это добавит снаряду веса. Выстрел, даже если он окажется точным, выйдет уже не таким дальним.
К тому же если цель – враг, а не какое-то сооружение, то ему банально нужно время, чтобы загореться. А воины, понятное дело, не обливались перед боем маслом. Да и амуницию, естественно, использовали – всякие доспехи, панцири и кольчуги.
Что случится с горящей свечой, если на неё подуть, то есть обеспечить движение воздуха? Она погаснет. То же самое случится в воздухе со стрелой. И многочисленные эксперименты это неоднократно доказывали.
Но если стоит задача отправить в цель действительно горящую стрелу, то это можно сделать. Но с оговоркой: понадобится наконечник особой формы. Объемная конструкция способна удержать в себе ком пропитанной смолой материи, который не потухнет во время полёта.
Но при этом и древко понадобится более длинное и тяжёлое. Что скажется на скорострельности и точности. А ещё результатом модификаций наконечника будет практически никакая проникающая способность. Какого-нибудь крестьянина в рубахе она может поцарапать, но латнику не причинит вреда: просто отскочит от брони. И даже лёгкую кольчугу пробить не сможет.
То есть визуальный эффект в фильме – полыхающее от искорок стрел небо, горящая волна, накрывающая вражеское войско – это одно, а реальный бой – совершенно другое. И если горящие стрелы и использовались во время сражения, то только в качестве отвлекающих маневров, чтобы переключить внимание противника на горящую палатку, укрепление или стог сена.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А так ради примера, квартиры от непотушенного бычка полностью выгорают, а тут деревянные строения да еще скорее всего с соломенной или дратвенной крышей.
Другое дело в обратную сторону, когда осаждающие под стенами (уже каменными), а ты их маслицем и огоньком сверху, или в идеальном случае из катапульты маслицем тем же самым по осадным машинам (хотя попасть та еще задачка), а потом стрелой подпалить, пока греческий огонь не изобрели.
Кажется я фентези пересмотрел