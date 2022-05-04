Любопытные секреты и скрытые детали из советских фильмов

Находить интересные детали в фильмах всегда интересно. Особенно в советских картинах, полных какой-то теплоты и уюта. Казалось бы, что ещё нового может открыть нам ставший классикой кинематограф? Однако всегда можно найти что-то новое, что раньше уходило от вашего взора.
И начнём с фильма «Место встречи изменить нельзя». Многим уже давно известно, в роли официантки в сцене танца появлялась совсем молодая Лариса Гузеева. Но также там засветился солист «Морального кодекса» Сергей Мазаев. Его можно заметить с саксофоном в руках среди музыкантов.
Ольга Аросева для участия в фильме «Берегись автомобиля» специально обучилась вождению троллейбуса. Кроме того, она даже получила диплом водителя. Примечательно, что во время съёмок она действительно развозила пассажиров, не подозревавших, что за рулём находится актриса.
В картине «Трое в лодке, не считая собаки» присутствует момент погони за сомом, снятым крупным планом. Это сделано для того, чтобы зритель не обратил внимания, что рыба изготовлена из поролона, который быстро истрепался, и его вовсе заменили бревном.
Однако есть в этом фильме и другая, более интересная деталь: полосатые кресла и каминный экран, которые вы уже могли видеть в советском сериале о Шерлоке Холмсе.
Эрдельтерьер по кличке Чингиз покорил многих на съёмочной площадке «Приключений Электроника», ведь этот пёс отличался непревзойдённой обучаемостью и актёрским мастерством, впечатлившим даже Караченцова. Правда, был у него один минус: Чингиз слишком быстро обрастал, из-за чего он появлялся в кадре, то аккуратно стриженным, то лохматым.
Камзол Атоса из фильма о трёх мушкетерах оказался не таким уж и уникальным, ведь позже его также можно было встретить в картине «Собака на сене», только уже на маркизе Рикардо.
Роль Иванушки в «Чародеях» изначально должна была достаться Сергею Проханову, с которым даже успели отснять некоторые кадры. Позже режиссер добился, чтобы главную роль отдали Александру Абдулову, однако готовый материал частично отставили. А именно те сцены, где Проханов в образе Иванушки стоит спиной к камере.
Чтобы снять эпизод с «вишневым деревом» в фильме «Тот самый Мюнхгаузен» требовался настоящий олень, которому и планировали привязать к рогам реквизит. Однако в тот период животные из местного зоопарка как раз их сбросили. По итогу, с вишневых деревом пришлось скакать балетмейстеру, а морала провели по нужному маршруту, приманивая лакомством.
Позже кадры совместили, и вышло довольно эффектно. И заметьте, никаких дорогущих эффектов за сотни тысяч долларов. А какие интересные детали из советской классики известны вам?
Источник:
АНТИФИШКИ
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