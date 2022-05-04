Любопытные секреты и скрытые детали из советских фильмов

Находить интересные детали в фильмах всегда интересно. Особенно в советских картинах, полных какой-то теплоты и уюта. Казалось бы, что ещё нового может открыть нам ставший классикой кинематограф? Однако всегда можно найти что-то новое, что раньше уходило от вашего взора.