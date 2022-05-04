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Любопытные секреты и скрытые детали из советских фильмов

Любопытные секреты и скрытые детали из советских фильмов

Автор:
04 мая 2022 23:01
Сообщество : Кино
Метки: СССР   детали из кино   классика советского кино   секреты кино   советское кино   фильмы   
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Находить интересные детали в фильмах всегда интересно. Особенно в советских картинах, полных какой-то теплоты и уюта. Казалось бы, что ещё нового может открыть нам ставший классикой кинематограф? Однако всегда можно найти что-то новое, что раньше уходило от вашего взора.

И начнём с фильма «Место встречи изменить нельзя». Многим уже давно известно, в роли официантки в сцене танца появлялась совсем молодая Лариса Гузеева. Но также там засветился солист «Морального кодекса» Сергей Мазаев. Его можно заметить с саксофоном в руках среди музыкантов.

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Ольга Аросева для участия в фильме «Берегись автомобиля» специально обучилась вождению троллейбуса. Кроме того, она даже получила диплом водителя. Примечательно, что во время съёмок она действительно развозила пассажиров, не подозревавших, что за рулём находится актриса.

В картине «Трое в лодке, не считая собаки» присутствует момент погони за сомом, снятым крупным планом. Это сделано для того, чтобы зритель не обратил внимания, что рыба изготовлена из поролона, который быстро истрепался, и его вовсе заменили бревном.

Однако есть в этом фильме и другая, более интересная деталь: полосатые кресла и каминный экран, которые вы уже могли видеть в советском сериале о Шерлоке Холмсе.

Эрдельтерьер по кличке Чингиз покорил многих на съёмочной площадке «Приключений Электроника», ведь этот пёс отличался непревзойдённой обучаемостью и актёрским мастерством, впечатлившим даже Караченцова.  Правда, был у него один минус: Чингиз слишком быстро обрастал, из-за чего он появлялся в кадре, то аккуратно стриженным, то лохматым.

Камзол Атоса из фильма о трёх мушкетерах оказался не таким уж и уникальным, ведь позже его также можно было встретить в картине «Собака на сене», только уже на маркизе Рикардо.

Роль Иванушки в «Чародеях» изначально должна была достаться Сергею Проханову, с которым даже успели отснять некоторые кадры. Позже режиссер добился, чтобы главную роль отдали Александру Абдулову, однако готовый материал частично отставили. А именно те сцены, где Проханов в образе Иванушки стоит спиной к камере.

Чтобы снять эпизод с «вишневым деревом» в фильме «Тот самый Мюнхгаузен» требовался настоящий олень, которому и планировали привязать к рогам реквизит. Однако в тот период животные из местного зоопарка как раз их сбросили. По итогу, с вишневых деревом пришлось скакать балетмейстеру, а морала провели по нужному маршруту, приманивая лакомством.

Позже кадры совместили, и вышло довольно эффектно. И заметьте, никаких дорогущих эффектов за сотни тысяч долларов. А какие интересные детали из советской классики известны вам?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: СССР   детали из кино   классика советского кино   секреты кино   советское кино   фильмы   
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34k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
мАрал
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26k
Ashabad Час назад
Классика
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26k
Ashabad Час назад
"Ульзана" с Гойко Митичем снимали в Узбекистане. "Индейцев" играли узбекские колхозники. Они долго не соглашались ездить голыми на лошадях, это у них считается некультурным.
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69k
Viktor 2 часа назад
А Л.Гузеева (дебют в кино) в "Месте ..." совсем не официантка, а спутница Тараскина.
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25k
Андрей Иванов 2 часа назад
Читал про съёмки советского фильма. Названия не помню, но там есть эпизод, когда один из героев проезжает горящую бензоколонку на безовозе. Ну, макет сделали, но то ли каскадёр заболел, то ли просто испугался (пламя настоящее, хоть и пустой бензовоз), вообщем нужен чувак, который возьмётся. Ну и местный водила, что им горючку привёз для огненных сцен взялся (денег солидно предложили). Макет подожгли, он и поехал. На своём бензовозе. Проехал, вышел, "ну как, нормально?". А там уже три инсульта - пять инфарктов. Но сцена вышла замечательно
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Антибиотик
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