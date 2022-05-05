FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Что? Где? Когда? 101 пост • 71 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Что? Где? Когда? 
Непроходимо: очень сложный тест по политической географии

Непроходимо: очень сложный тест по политической географии

Автор:
05 мая 2022 09:54
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   географические тесты   география   политическая география   тест   тесты по географии   
4187
1
15 вопросов, посвящённых политическим границам, географическому положению, столицам, размерам государств, а также численности населения. Ответите без ошибок? Тест подготовлен для настоящих фанатов политической географии. Школьных знаний для прохождения этого теста может не хватить.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Что? Где? Когда?"
Метки: Тесты   географические тесты   география   политическая география   тест   тесты по географии   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
куджо Час назад
африка, как специально.... вот ее то я и не очень знаю... едва едва
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
28k
Aqueronte 16 минут назад
Африка каждый год меняет правителей и границы территории вместе со столицами, еще учить их.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Wolfram 19 минут назад
4-ка. "Из 15 вопросов ответили верно на 13." С Вьетнамом обосрался и с Австралией. Остальное правильно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
250
Тупняк 20 минут назад
6 из 14. Причём два ткнул наугад. Вообще не расстроен, потому что эти знания нужны мне были ТОЛЬКО для этого теста и никогда больше не понадобятся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
326
Легендарный В-ий Полчаса назад
14. ну дык йёптель, я ж почти как легендарный Иван Федорович Крузенштерн
[он, кстати, родился и умер в Эстляндской губернии Российской империи, и ни про какую страну-членку чего-то там Эстонию не слышал
]
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
jungar 40 минут назад
блин - 2 (((
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
GRuslan 40 минут назад
Звоню в полицию, по географии пятёрка, а они мне двойку влепили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Сергей 57 минут назад
12/15 - оценка 3. Сурово.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Умница-красавица 57 минут назад
Иди ты нахер! Мои познания гораздо лучше, чем у 90% населения, что про Европу, что про Азию с Африкой, мандюк гугловый
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Dr.CrAzY Час назад
КЛАСС!!!
ДАВАЙ ЙИСЧО!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Бернгард Кёне

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

81285



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Брезгливая отрыжка»: Марат Башаров рассказал, что он думает об уехавших артистах
«Брезгливая отрыжка»: Марат Башаров рассказал, что он думает об уехавших артистах
Гигантский купол науки из Истры, который «лопнул»
Гигантский купол науки из Истры, который «лопнул»
События на Украине 4- 5 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 4- 5 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Немцы в шоке: пиво в Германии подорожает на 30%
Немцы в шоке: пиво в Германии подорожает на 30%
Иван Ургант едет на гастроли в Германию
Иван Ургант едет на гастроли в Германию
Сухих вам рукавов, ребятки
Сухих вам рукавов, ребятки
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Согласны?

Лучшие демотиваторы
Земля прогрелась - можно сеять.

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#картинки#в мире#кот#Еда#познавательно#дтп#комментарии#шоу бизнес
#Юмор#интересно#забавно#история#кино#Приколы#работа#истории#милота#авто аварии
#прикол#факты#подборка#интересное#люди#США#аварии#Киркоров#позитив#фильмы
Женские лайфхаки, грозящие мужчине истерикой Женские лайфхаки, грозящие мужчине истерикой Навеяно экзаменами: 19 лучших образовательных тестов на Фишках Навеяно экзаменами: 19 лучших образовательных тестов на Фишках 11 психологических тестов, которые стоит пройти каждому 11 психологических тестов, которые стоит пройти каждому 6 образов, которые вы первыми увидели на картинках, расскажут о вашем характере 6 образов, которые вы первыми увидели на картинках, расскажут о вашем характере В Алабаме учитель математики составила креативную контрольную, удивившую всех В Алабаме учитель математики составила креативную контрольную, удивившую всех Тест Сонди: выбери самое пугающее лицо, и узнай свою скрытую сущность Тест Сонди: выбери самое пугающее лицо, и узнай свою скрытую сущность

На что жалуетесь?

Вернуться