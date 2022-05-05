Непроходимо: очень сложный тест по политической географии

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15 вопросов, посвящённых политическим границам, географическому положению, столицам, размерам государств, а также численности населения. Ответите без ошибок? Тест подготовлен для настоящих фанатов политической географии. Школьных знаний для прохождения этого теста может не хватить.
Источник:
АНТИФИШКИ
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[он, кстати, родился и умер в Эстляндской губернии Российской империи, и ни про какую страну-членку чего-то там Эстонию не слышал ]