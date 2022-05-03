FISHKINET
Сухих вам рукавов, ребятки Сухих вам рукавов, ребятки Демотиваторы на понедельник Демотиваторы на понедельник Огромная яма в тоннеле озадачила автомобилиста Огромная яма в тоннеле озадачила автомобилиста "Почти получилось!": американцы обещали построить трассу для "Формулы-1" с яхт-клубом, как у Гран-при Монако, но облажались "Почти получилось!": американцы обещали построить трассу для... Русские особенности жареной картошки Русские особенности жареной картошки Интересные детали в фильмах о «Гарри Поттере», упущенные из виду Интересные детали в фильмах о «Гарри Поттере», упущенные из виду Просто картинки Просто картинки Гигантский купол науки из Истры, который «лопнул» Гигантский купол науки из Истры, который «лопнул» Сколько раз брали Москву, и чем всё это заканчивалось? Сколько раз брали Москву, и чем всё это заканчивалось? Солдат провёл бабушку к Вечному огню Солдат провёл бабушку к Вечному огню Удивительная психология: интересные факты о том, как работает психика людей Удивительная психология: интересные факты о том, как работает... Не задумывались, почему лисички никогда не бывают червивыми? Не задумывались, почему лисички никогда не бывают червивыми? Рыжий кот подкатил к девушке на пляже Рыжий кот подкатил к девушке на пляже «Варвара-краса»: отказалась от звёздной карьеры ради любви к моряку «Варвара-краса»: отказалась от звёздной карьеры ради любви к моряку Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Судьба Герардески Манутиус – женщины-гладиатора, расправившейся с двумя сотнями мужчин Судьба Герардески Манутиус – женщины-гладиатора, расправившейся с... Парень купил попугая у металлиста Парень купил попугая у металлиста
Просто картинки

Просто картинки

Автор:
03 мая 2022 18:45
Метки: Мемы   картинки   позитив   
10684
37
Немного позитивного контента!
×

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: Мемы   картинки   позитив   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
49  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
23k
Юрий 19 часов назад
Что то я не понял. Белые уже 4 хода сделали, а когда чёрные начнут?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 7)
3k
Алексей Лыков 2 часа назад
Комментарий к фото
судя по уж слишком четкому отражению это граффити нарисовано в фотошопе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
♚ Мрачный Жнец ♚ 3 часа назад
Очередной дайджест ФИШЕК за выходные?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
317
Легендарный В-ий 5 часов назад
Комментарий к фото
а я мечтаю чтоб коммунизм во всем мире победил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
317
Легендарный В-ий Snork Snorkoff 3 часа назад
Комментарий к фото
темнота! зачем покупать, при комунизме все безплатно будет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−121
2DFB 9 часов назад
РУСО ПРОТУХШИЙ СВИНИНА ФАШИСТО ПИ-ДА-РАССО , ПАРАЗИТИРУЮЩАЯ НА УГЛЕВОДОРОДАХ ! СКРЕПОСТНОЕ БЫДЛО ! ОБЛИКО АМОРАЛЕ !

СДАВАЙТЕСЬ ПУТЛЕРОВСКАЯ ПАДЛА !

НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ ! ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ ! ФАШИЗМ НЕ ПРОЙДЁТ !

ПУЙЛО -ВЕЛИЧАЙШЕЕ ТРИЖДЫ МАТЕРЬ Е-БАННОЕ Х-УЙЛО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Савл 14 часов назад
К 17 показ "картины" сопровождался репликой Вицина: "Налетай торопись, покупай живопись!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
105
Baby 17 часов назад
Насколько я помню,"Какая причина завела нас в этот весенний лес?"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Anna 17 часов назад
Комментарий к фото
фильм "курьер"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Андрей Иванов 17 часов назад
Это что?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
433
R L Артур Будкин 15 часов назад
Даа, и больнее не сам момент прокалывания, а когда выжимают кровь из пальца.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Anna 17 часов назад
Комментарий к фото
в Таиланде, узкоглазые - пЕндосСы, йожег, ты ваще куку?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Андрей Иванов 17 часов назад
И как развидеть этих динозавров?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
vitstd 18 часов назад
Фильм - шедевр, классика : кто не смотрел - рекомендую . "Курьер", 1986 г., по Шахназарову.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Дмитрий 18 часов назад
"Главный страх детства"

Пилять! Я и сейчас её боюсь, хотя уже туева куча лет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
105
Baby Дмитрий 17 часов назад
Теперь такая пластмассовая штучка, похожа на тюбик с помадой, поменьше только,вот она делает на пальце такой "щёлк",как авторучка,и всё. Не чувствуется совсем. Очень мило.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Эльза Вайнц 18 часов назад
Комментарий к фото
Ждём июнь. Придёт 6 волна коронавируса, из-за которой весь Шанхай сидит в локдауне 2 месяца.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Эльза Вайнц 18 часов назад
Комментарий к фото
Безымянный палец рефлекторно спрятался в кулак
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Юрий 19 часов назад

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
34k
Mamin Sibiriak 19 часов назад
Фотошоп.



На поверхности воды рябь, а отраженная картинка идеальная.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
Показать ещё
Йожик справедливый
Без права на хамство!
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

330758



Другие посты автора
Популярное
«Ты журналист, а не похабная бабка на базаре»: Филипп Киркоров раскритиковал Маргариту Симоньян
«Ты журналист, а не похабная бабка на базаре»: Филипп Киркоров раскритиковал Маргариту...
Простое и сложное: привычные вещи и явления, названия которых известны не каждому
Простое и сложное: привычные вещи и явления, названия которых известны не каждому
События на Украине 3- 4 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 3- 4 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность
Сыр РИКОТТА ... Сварить дома совсем нетрудно
Сыр РИКОТТА ... Сварить дома совсем нетрудно
Сибирский усатый миотис: Живут более 40 лет, что немыслимо для такого мелкого существа. Как летучая мышь победила смерть?
Сибирский усатый миотис: Живут более 40 лет, что немыслимо для такого мелкого...
Сухих вам рукавов, ребятки
Сухих вам рукавов, ребятки
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Любая женщина после 30

Лучшие демотиваторы
Земля прогрелась - можно сеять.

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#картинки#подборка#животные#сарказм#кино#Реакция
#фото#прикол#мир#комментарии#Разное#Приколы#в мире
#Юмор#факты#Еда#позитив#история#фотографии#Интересные
Сухих вам рукавов, ребятки Сухих вам рукавов, ребятки 20 мемов, которые поймет каждый, кто живет от зарплаты до зарплаты 20 мемов, которые поймет каждый, кто живет от зарплаты до зарплаты 15 известнейших мемов с неизвестными героями: кто они 15 известнейших мемов с неизвестными героями: кто они 17 веселых кадров, претендующих на звание "Мем года" 17 веселых кадров, претендующих на звание "Мем года" "Не трогай, это на Новый год!": планы, истории и мемы о поисках праздничного настроения "Не трогай, это на Новый год!": планы, истории и мемы о поисках праздничного настроения 15 антистрессовых картинок, чтобы отдохнуть после рабочей недели 15 антистрессовых картинок, чтобы отдохнуть после рабочей недели

На что жалуетесь?

Вернуться