10684
37
Немного позитивного контента!
×
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- 15 известнейших мемов с неизвестными героями: кто они
- 17 веселых кадров, претендующих на звание "Мем года"
- Шутки из сети
- 15 антистрессовых картинок, чтобы отдохнуть после рабочей недели
- 20 мемов, которые поймет каждый, кто живет от зарплаты до зарплаты
Новости партнёров
СДАВАЙТЕСЬ ПУТЛЕРОВСКАЯ ПАДЛА !
НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ ! ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ ! ФАШИЗМ НЕ ПРОЙДЁТ !
ПУЙЛО -ВЕЛИЧАЙШЕЕ ТРИЖДЫ МАТЕРЬ Е-БАННОЕ Х-УЙЛО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА !
Моя красная в прозрачной пробирке. И резали нас лезвием, похожим на лезвие строительного ножа, но гораздо меньше. А иногда просто иглой от шприца, пару раз пробирным стеклом.
Пилять! Я и сейчас её боюсь, хотя уже туева куча лет.
Судя по БОЛЕЗНЕННОЙ реакции так и было.
На поверхности воды рябь, а отраженная картинка идеальная.
УО - https://matzpen.ru/articles/zabolevaniya-i-rasstroystva/chto-takoe-umstvennaya-otstalost/https://matzpen.ru/articles/zabolevaniya-i-rasstroystva/chto-takoe-umstvennaya-otstalost/