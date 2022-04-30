Месть партизана: как простой деревенский паренёк отомстил карателям и при жизни стал легендой

Юность Фёдора Ивановича выпала на самое сложное и суровое время. Несмотря на личную трагедию, он прошёл всю войну, встретив Победу в Праге, а послевоенные годы посвятил поиску и выявлению пособников фашистов.

Небольшая деревенька Гуторово на Смоленщине, откуда Федя родом, стала в годы ВОВ настоящим партизанским оплотом. Фашисты и их подельники – полицаи об этом знали. Ещё будучи вчерашним школьником (Фёдор окончил школу в 1941 году), паренёк получил первое задание от офицера. Нужно было пробраться через оккупированную территорию и передать командиру части, связь с которой была потеряна, пакет с приказом отходить. Юноша отлично знал местность и заданием справился.