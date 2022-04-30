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Месть партизана: как простой деревенский паренёк отомстил карателям и при жизни стал легендой

Месть партизана: как простой деревенский паренёк отомстил карателям и при жизни стал легендой

Автор:
30 апреля 2022 14:47
Сообщество : Военное
Метки: ВОВ   Герой   СССР   Фёдор Иванович Русаков   ветеран   мемориал   партизан   подвиг   
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Сила и стойкость духа русского человека столь велики, что им остаётся только поражаться. А ещё ориентироваться, ставить в пример молодёжи, учиться. Как у человека поразительной отваги, ставшего легендой при жизни, – Фёдора Русакова.

Юность Фёдора Ивановича выпала на самое сложное и суровое время. Несмотря на личную трагедию, он прошёл всю войну, встретив Победу в Праге, а послевоенные годы посвятил поиску и выявлению пособников фашистов.

Небольшая деревенька Гуторово на Смоленщине, откуда Федя родом, стала в годы ВОВ настоящим партизанским оплотом. Фашисты и их подельники – полицаи об этом знали. Ещё будучи вчерашним школьником (Фёдор окончил школу в 1941 году), паренёк получил первое задание от офицера. Нужно было пробраться через оккупированную территорию и передать командиру части, связь с которой была потеряна, пакет с приказом отходить. Юноша отлично знал местность и заданием справился.



После этого ушёл в партизаны и два года вёл разведдеятельность в тылу врага. В отряде подружился с антифашистами-перебежчиками – чехом Яном Кубатом и немцем Фрицем Шменкелем. Однажды все вместе они принимали участие в операции по захвату серьёзного «языка». Фриц спокойно остановил машину, ведь его посчитали за своего. Но сидевший впереди офицер интуитивно почувствовал опасность. Из машины начали палить, и только ловкость и удача позволили партизанам избежать гибели. Офицер, перевозивший секретные документы, сдался в плен, а партизанам была объявлена благодарность.


Хотя с юных лет Русаков мечтал о небе, судьбой для него был уготован другой путь – стать защитником земли. После окончания танкового училища он получил в распоряжение боевую машину, экипаж и вместе с полком отправился на фронт. Эшелон остановился неподалёку от родной деревни Фёдора.

Отряд карателей расправился почти со 150 мирными жителями деревни, причастными к партизанскому движению. Людей – женщин с маленькими детьми, подростков, стариков запирали в избы и заживо сжигали. Тех, кто пытался выбраться, расстреливали на месте. Фашистские прихвостни расправились с родными Русакова – мамой, сёстрами, племянниками. Чудом уцелевший отец рассказал сыну, как хоронил близких. И молодой офицер дал клятву во что бы то ни стало отомстить за смерть семьи.


Русаков воевал в составе 3-го Белорусского фронта в Восточной Пруссии, принимал участие в освобождении Польши. Был неоднократно контужен и ранен, но всегда возвращался в строй. Однажды в Германии он получил приказ уничтожить группу отступавших фашистов. Нескольких он уничтожил метким выстрелом из танка, а остальных – целых 10 человек убедил сдаться.

После войны Русаков вернулся в Смоленск и пошёл работать в МВД. Позднее перевёлся в органы госбезопасности и посвятил жизнь поиску тех, кто сотрудничал с фашистами. Он сдержал своё слово и отыскал двух карателей, которые принимали участие в уничтожении Гуторово – Зыкова и Тараканова и приложил всё, чтобы предатели понесли заслуженное наказание. На месте стёртой с лица малой родины усилиями героя воздвигли мемориал.


 О жизни Фёдора Ивановича Русакова, который в прошлом году отметил 100-летний юбилей, написана книга. Книга жизни, книга испытаний. Книга о герое, который таковым себя никогда не считал и просто делал то, что должно.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: ВОВ   Герой   СССР   Фёдор Иванович Русаков   ветеран   мемориал   партизан   подвиг   
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