18 бедолаг, которые ощутили на себе поцелуи солнца

Лето не за горами. Время отпусков дарит удивительную возможность вдоволь понежиться на солнышке и как следует отдохнуть. Однако ласковые, солнечные прикосновения могут доставить массу неприятностей, если потерять бдительность и не обезопасить свою кожу от влияния ультрафиолета. Неровный загар, ожоги, покраснения — эти проблемы гарантировано подпортят отдых каждому, кто посмеет бросить вызов солнцу.

Это провал