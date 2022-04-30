FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 6884 поста • 765 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
18 бедолаг, которые ощутили на себе поцелуи солнца

18 бедолаг, которые ощутили на себе поцелуи солнца

Автор:
30 апреля 2022 08:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: загар   люди   обгорел   солнце   тело   фото   
347
19

Предлагаю самые любопытные фото бедолаг, которые осмелились сделать это и потерпели грандиозное фиаско.

Лето не за горами. Время отпусков дарит удивительную возможность вдоволь понежиться на солнышке и как следует отдохнуть. Однако ласковые, солнечные прикосновения могут доставить массу неприятностей, если потерять бдительность и не обезопасить свою кожу от влияния ультрафиолета. Неровный загар, ожоги, покраснения — эти проблемы гарантировано подпортят отдых каждому, кто посмеет бросить вызов солнцу.


Это провал

×
×

Пытаюсь выровнять загар во время обеденного перерыва

Возможно, ему следует подумать о том, чтобы надеть футболку, чтобы выровнять загар.

Это не может быть один и тот же человек!


По крайней мере, это симметрично

Вот поэтому я не ношу купальники с вырезом!


Я просто забыл солнцезащитный крем


Не знал, что люди могут быть розового оттенка!


Вот почему не стоит носить в солнечные дни джинсы с дырками


И ты доплатила за эти дырки в своих джинсах!


Кто-то забыл свой солнцезащитный крем

Косплей на короля тигров!

Ты похож на фруктовую жевательную резинку.


Случайно заснул на солнце

Наверное, ей немного неприятно

Отличный загар

Вот что происходит, когда отправляешься на велопрогулку без надлежащей защиты от солнца

Мой друг сказал, что нанесёт солнцезащитный крем самостоятельно

Кепка теперь некоторое время будет напоминать о себе

Встретила парня, который уснул на пляже с телефоном в руке

Летние проблемы светлокожих людей

Я похож на помидор

Готов поспорить, что это очень больно!


Не носите рубашки с квадратными вырезами

Загар моей дочери похож на Патрика из «Губки Боба»

Мой приятель подумал, что нанести солнцезащитный крем полосками — хорошая идея

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: загар   люди   обгорел   солнце   тело   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5
Виталий Власенко 2 часа назад
И что тут такого, вот когда я увидел на пляже загорающего негра...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

468546



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Не флиртую. Жру лицо": 20+ комментариев от мастеров слова и иронии
"Не флиртую. Жру лицо": 20+ комментариев от мастеров слова и иронии
«Я никогда не скажу, что мне стыдно жить в России»: певица Татьяна Буланова высказалась об «уехавших» коллегах
«Я никогда не скажу, что мне стыдно жить в России»: певица Татьяна Буланова...
События на Украине 29- 30 апреля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 29- 30 апреля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Костюмный факап: как упавшее платье и порванные брюки могут помешать победе
Костюмный факап: как упавшее платье и порванные брюки могут помешать победе
"Снохачество": стыдный обычай русских крестьян
"Снохачество": стыдный обычай русских крестьян
5 открытий фармации, изменивших нашу жизнь
5 открытий фармации, изменивших нашу жизнь
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Любая женщина после 30

Лучшие демотиваторы
Совет директоров

Перейти в раздел
Популярные теги
#прикол#животные#интересно#собака#дтп#милота#автомобили#Разное#кино#автомир
#фото#люди#в мире#история#новости#подборка#картинки#Россия#фотографии#природа
#Юмор#Ватермарк#факты#интересное#аварии#Жизнь#позитив#дети#авто аварии#Еда
Новый сериал, который уже успел выбесить всех Новый сериал, который уже успел выбесить всех На это смотреть больно: 16 людей, которые перестарались с загаром На это смотреть больно: 16 людей, которые перестарались с загаром Девушка поделилась фотографиями своей ужасной реакции на активное солнце Девушка поделилась фотографиями своей ужасной реакции на активное солнце Можно ли увеличить рост? Можно ли увеличить рост? Я те сама вдую: и слона на скаку остановят и хобот ему оторвут Я те сама вдую: и слона на скаку остановят и хобот ему оторвут Тремор у человека Тремор у человека

На что жалуетесь?

Вернуться