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Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя.
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АНТИФИШКИ
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- Почему ты пьешь? - спросил Маленький Принц.
- Я боюсь. - ответил пьяница.
- Чего же ты так боишься?
- Я боюсь протрезветь.
- Что будет, если ты протрезвеешь?
- Мне будет стыдно.
- За что же?
- За то, что я пью.
И мир сплошной мираж,
Когда в желудке плещется
C2H5OH