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Алкопост на вечер этой пятницы

Алкопост на вечер этой пятницы

Автор:
29 апреля 2022 23:09
Метки: Юмор   прикол   пятница   
1845
30
Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя.
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12  комментариев
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8k
a_komolow 9 часов назад
Комментарий к фото
Без водки закуска превращается в еду!
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16k
scorpick 24 минуты назад
На одной из планет Маленький Принц встретил горького пьяницу.
- Почему ты пьешь? - спросил Маленький Принц.
- Я боюсь. - ответил пьяница.
- Чего же ты так боишься?
- Я боюсь протрезветь.
- Что будет, если ты протрезвеешь?
- Мне будет стыдно.
- За что же?
- За то, что я пью.
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31k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
а что за хлеб такой странный ? знает кто?
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84k
Taras Kozalupko Час назад
Истинная Правда!

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15k
seller-k 3 часа назад
К №10
Ссылка www.youtube.com
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516
Arti 6 часов назад
На 1.28 самый лучший момент но и весь видос огонь ))
Ссылка m.youtube.com
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5k
ekarataev 9 часов назад
И все вокруг трепещется.
И мир сплошной мираж,
Когда в желудке плещется
C2H5OH
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438
LeLo ekarataev 7 часов назад
И ярче солнце светит, И веселей пейзаж, Когда в желудке плещет C2H5OH
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8k
a_komolow 9 часов назад
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8k
a_komolow 9 часов назад
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безалкогольное пиво - первый шаг к резиновой женщине!
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25k
Андрей Иванов 9 часов назад
А не кислый глоток у бабули был.
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