Его лучший дубль: как дальневосточный леопард Толстый стал кинозвездой

Грандотряд — Ferae

Отряд — хищные

Семейство — кошачьи

Род — пантеры

Вид — леопард

Подвид — дальневосточный леопард

Средний вес — 30–50 кг, у самцов иногда до 70 кг





Тело 110–170 см с пушистым хвостом, который может составлять 3/4 длины туловища. Самка приносит по 2–4 детеныша. Распространен в таежных лесах Дальнего Востока, на территории России и Китая. Дальневосточный леопард находится на грани вымирания (по последним данным, их осталось чуть более 60), занесен в Российскую и Международную Красные книги.





Сцена первая: капризы и достоинства звезды



В середине 1990-х студия «Зов тайги» начала снимать молодого леопарда (ему тогда было, наверное, года три) на приманку. Так зверь по кличке Толстый (имевший еще несколько творческих псевдонимов — Пузан, Барабашевский, Шланг, L03m) стал самым известным из амурских леопардов. Если вы смотрели хоть какое-нибудь документальное кино про этих хищников, то, скорее всего, видели как раз нашего актера, остальные на камеру попадали редко и случайно.





Мы с главным оператором Геннадием Шаликовым верили, что отлично спрятались — палатка поставлена аккуратно, на дереве, на высоте пяти метров. И, наверное, почти не пахнем (предпринимали специальные меры). И не шумим. Снимаем «скрытой камерой» частную жизнь леопарда, а он ничего и не подозревает. Но с годами становилось все яснее, насколько мы заблуждаемся. Да знал Толстый все! И палатка шуршала, и запах человечий никак не перебьешь, и звуки эти… Но, с точки зрения леопарда, обратить внимание на странных людей на дереве было бы потерей лица. И обычно он оставался невозмутим, как британец.





