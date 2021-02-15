Трогательный момент: глухая малышка впервые услышала мамину колыбельную

Оливия Эрвин из Пенсильвании появилась на свет в ноябре 2020 года. Месяц спустя врачи диагностировали у нее глухоту. А еще через два месяца девочка получила свой первый набор слуховых аппаратов и смогла впервые услышать, как мама поет ей колыбильную. Этот трогательный момент семья записала на видео.
28-летняя Эдри Кемп из Пенсильвании и ее муж Рик запечатлели на видео трогательный момент - их трехмесячная дочка Оливия Эрвин, родившаяся глухой, впервые слышит колыбельную, которую поет ей мама.
Оливия появилась на свет в ноябре 2020 года.Через месяц после двух проверок слуха врачи диагностировали у нее глухоту. По мнению медиков, причиной глухоты стал цитомегаловирус, который девочка перенесла в первые дни жизни.
Эдри признается, что, когда она узнала о глухоте дочери, "земля ушла у нее из-под ног". "Мы были уверены, что она слышит, - говорит Эдри, - ведь она всегда так эмоционально реагировала, когда мы общались с ней".
По словам Эдри, их с дочерью очень поддержал отец девочки, Рик. "Если я была вся охвачена эмоциями, то он взял себя в руки и твердо занимался решением проблемы, - говорит Эдри. - Он был воплощением логики и разума".
На консультации с аудиологом Рик узнал о программе раннего вмешательства, предназначенной для детей с разными видами врожденных заболеваний. В рамках программы детям с первых месяцев жизни оказывается помощь, которая помогает им с самого начала вести нормальный образ жизни.
В рамках программы семья вступила в группу взаимопомощи для родителей глухих детей, получила консультации специалиста по адаптации. Но главное, для Оливии уже к трем месяцам подобрали первые слуховые аппараты. Первым, что услышала девочка, стала колыбельная, которую ей пела мама.
"Было необыкновенно волнительно и радостно петь ей песню, зная, что она впервые на самом деле слышит меня, - признается Эдри. - Она была просто ошеломлена: кажется, я видела, как у нее в голове крутятся мысли - мол, что это за новое ощущение?"
Услышав звуки, Оливия поначалу расплакалась, но скоро с интересом стала прислушиваться. "Когда она плакала, я прижимала ее к себе и пела очень громко, - говорит Эдри. - При этом ей передаются вибрации, и мне показалось, что по ним она узнала песню и смотрела, словно хотела сказать: "Это что-то знакомое!"
Слуховые аппараты - это только начало: вскоре Оливии предстоит операция по внедрению кохлеарного импланта на одном ухе, которым девочка практически ничего не слышит.
Оливия уже на следующий день освоилась с новыми имплантами и начала активно изучать новый для нее мир звуков.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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