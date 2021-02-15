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Трогательный момент: глухая малышка впервые услышала мамину колыбельную

Трогательный момент: глухая малышка впервые услышала мамину колыбельную (12 фото + 1 видео)

Автор:
15 февраля 2021 08:30
Сообщество : Истории
Метки: глухота   история   мама и дитя   первые звуки   ребенок   семья   слуховые аппараты   трогательно   
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Оливия Эрвин из Пенсильвании появилась на свет в ноябре 2020 года. Месяц спустя врачи диагностировали у нее глухоту. А еще через два месяца девочка получила свой первый набор слуховых аппаратов и смогла впервые услышать, как мама поет ей колыбильную. Этот трогательный момент семья записала на видео.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: глухота   история   мама и дитя   первые звуки   ребенок   семья   слуховые аппараты   трогательно   
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