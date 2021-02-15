Трогательный момент: глухая малышка впервые услышала мамину колыбельную

Услышав звуки, Оливия поначалу расплакалась, но скоро с интересом стала прислушиваться. "Когда она плакала, я прижимала ее к себе и пела очень громко, - говорит Эдри. - При этом ей передаются вибрации, и мне показалось, что по ним она узнала песню и смотрела, словно хотела сказать: "Это что-то знакомое!"