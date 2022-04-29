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Тест: вспомните имена известных россиян

Тест: вспомните имена известных россиян

Автор:
29 апреля 2022 12:49
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   знаменитости   известные личности   известные люди   известные россияне   личности   россияне   тест   
2115
1
Данный тест охватывает разные эпохи и сферы деятельности. Вопросы будут касаться ваших познаний в искусстве, политике, истории, музыке, космонавтике и даже науке. Пройдёте без ошибок?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Тесты   знаменитости   известные личности   известные люди   известные россияне   личности   россияне   тест   
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40  комментариев
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1k
lobster 51 минуту назад
Тест вообще ни о чем. Я тоже так могу:
Назовите имя известного Российского певца Газманова:
а) Севостьян
б) Олег
в) Маршмеллоу
г) Синий

Поздравляю, Вы знаток культуры и истории )
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920
КАКАнгел Полминуты назад
Только Кипелова забыл .
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2k
andy 5 минут назад
вопрос только один, чем так велик Шойгу?!
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32k
Korolev 11 минут назад
Тест: вспомните имена известных россиянПосмотреть
Тест: вспомните имена известных россиян
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69
Baby 12 минут назад
Ура!! 10/10! Я молодец!)))
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18k
nobody® 12 минут назад
10 из 10. Знаменитая россиянка показывает палец вверх
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7k
Пуриц Жорж 19 минут назад
Не фанат Арии, кроме неё все
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69
Baby Пуриц Жорж 10 минут назад
Моего первого мужа так звали,этот ужас вбит у меня на уровне подсознания!)))
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124
гоша гога 22 минуты назад
Интересно посмотреть на того кто ответил не правильно хотя бы 3 ответа. Это крайне легкие вопросы.
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90k
sapér Vodička 24 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
Serj81 Полчаса назад
Легко, 10 из 10
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5k
Slv01 Полчаса назад
пипец сложный тест... не то, что головной, даже, спинной мозг не пришлось задействовать
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32
300n 52 минуты назад
10 из 10, а ведь я даже не из РФ )))
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24k
SerGProS Час назад
Идеально и без угадываний. Только с Черненко подсказало отчество - Устинович.
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310
Легендарный В-ий Час назад
11 из 10! а че за баба мне в конце палец показывает и на что она намекает?
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310
Легендарный В-ий SerGProS 52 минуты назад
вот же собака сутулая. придется вычеслить ее по айпишнеку и наказать
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45k
dima423 Час назад
надежду румянцеву не знал только остальное легко)
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52k
zloykoyot Час назад
10/10, что может быть сложного?
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30k
MatveiVainrub Час назад
Легко !!! 10 из 10 !!! 9 знал один угадал ( солист группы Ария ) . Это потому что мне 44 годка . Я рождён в советской стране . Я советский не смотря на то , что покинул СССР в 12 лет .
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60k
Татьяна Юсова Час назад
Кто такой Валерий из группы "Ария"?
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12k
Eltiftel Час назад
10 из 10...
7 - чисто на угад... пойду куплю лотерейный билетик
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