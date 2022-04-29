Тест: вспомните имена известных россиян

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Данный тест охватывает разные эпохи и сферы деятельности. Вопросы будут касаться ваших познаний в искусстве, политике, истории, музыке, космонавтике и даже науке. Пройдёте без ошибок?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Назовите имя известного Российского певца Газманова:
а) Севостьян
б) Олег
в) Маршмеллоу
г) Синий
Поздравляю, Вы знаток культуры и истории )
"Эй, тореро, жизнь, как миг,
Опять звучит трубы призывный зов.
Эй, тореро, ты или бык, качается чаша весов."
7 - чисто на угад... пойду куплю лотерейный билетик