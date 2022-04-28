История везучего афериста, сочинившего дневники Гитлера

Фанфик, который вышел из-под контроля.
Немец Конрад Куяу всегда чувствовал себя не в своей эпохе. Он родился в 1938 году, так что приход Гитлера к власти он не застал, а война ему запомнилось тем, как он потерял родителей при бомбардировке Дрездена и попал в детский дом на долгих 6 лет. Однако пламенные речи фюрера по радио и факельные шествия произвели на маленького Конрада глубочайшее впечатление. В юности Куяу восхищался Гитлером и жалел, что не родился раньше. Он выдумал себе фальшивую биографию и всегда приписывал себе несколько лет, приближаясь тем самым к своей любимой эпохе.
Сознательно или подсознательно Куяу старался повторить путь своего кумира. Он увлекался рисованием и даже поступил в художественную академию в Штутгарте. Правда, через два года Конрад бросил академию, видимо, в память о фюрере. Карьера юного художника началась с подделки автографов ГДРовских политиков. В 1961 году Куяу был приговорён к 9 месяцам тюрьмы за кражу. По удивительному совпадению Гитлер в 1924 году тоже 9 месяцев просидел в тюрьме. Фюрер в заточении написал “Майн Кампф”, а Куяу придумал подделать рукопись “Майн Кампфа” и выгодно её продать. А может, он придумал это вовсе и не в тюрьме. Так как Куяу часто менял свою биографию, то вряд ли в ней высокий процент правды, но, надо признать, выдумывать он умел. В любом случае Куяу сидел не раз и не два, так что времени на разработку нелегальных схем обогащения у него было достаточно.
В 1970-м Конрад Куяу занялся торговлей нацистской атрибутикой. Он незаконно вывозил из ГДР нацистские каски, награды, оружие и документы, незаконно хранившиеся у восточных немцев, и выгодно их продавал в ФРГ американским коллекционерам. Бизнес шёл в гору, и в 1974 году Куяу открыл магазин нацистской атрибутики. К этому времени предприимчивый Конрад уже освоил один уникальный метод, увеличивавший продажи в разы. Однажды к нему в руки попал немецкий шлем времён Первой мировой. Редкость, конечно, но не слишком редкая. Разглядывая товар, Куяу представлял, как в точно таком же шлеме сидел в окопе один ефрейтор-австриец со смешными усами. Конрад составил “исторический документ” о том, что именно этот шлем находился на голове фюрера в первой битве на Ипре в октябре 1914 года, и цена на уникальный экспонат тут же взлетела в сотни раз, и покупатель тут же нашёлся. Так в магазинчике нацистских ужасов Конрада Куяу появились документы и письма Геринга, Геббельса, Гесса и других высокопоставленных “Г” нацистской Германии. Все эти “реликвии” расходились как горячие баварские брецели. Куяу не отличался эталонной грамотностью и частенько делал в тексте ошибки. На цену подделок это не влияло. Методы состаривания бумаги у Куяу были самые примитивные, но спрос был так велик, что качество уходило на второй план. Тем более фальшиводокументчик был хорошим художником и хорошо воспроизводил почерк нацистских преступников.
Потом Куяу открыл новую золотую жилу - утерянные, но чудом найденные Куяу, картины Гитлера. К каждому полотну он прилагал фальшивый исторический документ (письмо или записку), в котором доказывалось, что пейзаж или натюрморт, а иногда и карикатуру нарисовал лично А. Гитлер. Если у покупателей возникали сомнения в подлинности товаров из магазина, то у Куяу на этот случай были подкупленные эксперты и один бывший нацистский генерал, которого успел сбежать в Аргентину. Потом Куяу изготовил рукопись “Майн Кампфа”, а ещё рукописи стихов, якобы написанных Гитлером. Работы по подделыванию было так много, что Конрад не стеснялся просто копировать стихи малоизвестных нацистских поэтов.
В середине 1970-х Куяу начал работу над трудом всей своей жизни - “Дневниками Гитлера”. В 1980 году он нашёл идеального покупателя - журналиста немецкого журнала Stern Герда Хайдемана. Хайдеман, как и Куяу, был поклонником всего нацистского, владел предлежавшей Герингу яхтой и сожительствовал с дочкой Геринга Эддой. Легенда о происхождении документов была такая: В 1945 году самолёт с личными вещами фюрера потерпел крушения рядом с Дрезденом. Среди обломков местные фермеры обнаружили десятки томов с выполненными готическим шрифтом инициалами AH на обложке (на книжках Куяу по ошибке написал FH, просто потому что написанная готическим шрифтом F похожа на А) и передали их на сохранение одному офицеру. Теперь этот офицер хочет продать дневники. Хайдеман купил на пробу пару томов. Передача реликвии происходила по законам шпионского боевика. Машина офицера на полном ходу поравнялась с мерседесом Хайдемана, опустились окна, Хайдеман бросил мешочек с деньгами, в ответ ему прилетели тетради.
Хайдеман показал дневники в редакции, там покупкой заинтересовались, и отдали каракули фюрера на проверку. В течение нескольких лет журнал покупал у Куяу дневники. В общей сложности Stern потратил на эту макулатуру 9,3 млн марок. Почти половина этой суммы осела в карманах Хайдемана. Любопытно, что на деньги, который Хайдеман недодал Куяу, он, помимо машин и драгоценностей, покупал нацистские реликвии, изготовленные Куяу.
Куяу ужасно везло, потому что историки взялись проверять дневники по сборнику документов и речей Гитлера, по которому Куяу и составлял дневники. Окончательно в подлинности документов редакцию убедило заключения видного британского историка и американских специалистов. Подделки Куяу так глубоко проникли в архивы, что некоторые выводы американцев были подтверждены ранее купленными у Конрада фальшивками.
Почуяв большие деньги, Куяу и Хайдеман пошли вразнос. Они обещали продолжение “Майн Кампфа”, написанную фюрером оперу и даже живого Бормана грозились предоставить. Всё это закончилось в 1983 году, когда журнал, получив десятки томов дневников, решился их опубликовать. В дневниках, кстати, фюрер предстаёт ранимым человеком, которого его министры обвели вокруг пальца и подставили. Согласно фальшивке Куяу, фюрер некоторое время даже и не знал о лагерях смерти. Громкому скандалу, вызванному публикацией дневников, последовал ещё более масштабный скандал, когда спустя пару недель было официально доказано, что дневники - фальсификация от начала и до конца. Хайдемана и Куяу приговорили к 4,5 годам тюрьмы за мошенничество.
Выйдя из тюрьмы, Куяу стал экспертом по фальшивкам на немецком ТВ, его копии картин великих мастеров хорошо продавались. В середине 1990-х он даже попытался стать мэром Штутгарта, но набрал на выборах ничтожное количество голосов. В 2000 он умер от рака. А Хайдеман до сих пор жив, ему 90 лет.
Источник:
АНТИФИШКИ
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