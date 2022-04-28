История везучего афериста, сочинившего дневники Гитлера

Куяу ужасно везло, потому что историки взялись проверять дневники по сборнику документов и речей Гитлера, по которому Куяу и составлял дневники. Окончательно в подлинности документов редакцию убедило заключения видного британского историка и американских специалистов. Подделки Куяу так глубоко проникли в архивы, что некоторые выводы американцев были подтверждены ранее купленными у Конрада фальшивками.

Почуяв большие деньги, Куяу и Хайдеман пошли вразнос. Они обещали продолжение “Майн Кампфа”, написанную фюрером оперу и даже живого Бормана грозились предоставить. Всё это закончилось в 1983 году, когда журнал, получив десятки томов дневников, решился их опубликовать. В дневниках, кстати, фюрер предстаёт ранимым человеком, которого его министры обвели вокруг пальца и подставили. Согласно фальшивке Куяу, фюрер некоторое время даже и не знал о лагерях смерти. Громкому скандалу, вызванному публикацией дневников, последовал ещё более масштабный скандал, когда спустя пару недель было официально доказано, что дневники - фальсификация от начала и до конца. Хайдемана и Куяу приговорили к 4,5 годам тюрьмы за мошенничество.