Недовольная покупательница показала, как на ней сидит "платье её мечты"

Видеоблогер Эшли Лопес (@superashley127) опубликовала уморительные кадры примерки нового платья. Она рассказала, что купила его на Amazon, и оно выглядело потрясающе. Она заказала наряд в точности на свои немаленькие размеры и надеялась, что будет в нём сногсшибательна! Что ж, её видео посмотрели уже больше 5 миллионов раз — значит, всё было не зря.

0 "Я закала на "Амазоне" платье своей мечты, но то, что пришло, сделало меня похожей на сардельку", - жалуется Эшли своим зрителям.

Эшли объяснила, что ей понравилось это платье в Интернете, но когда она его увидела вживую, то уже не была так уверена в правильности своего выбора. Эшли загрузила короткое видео с подписью: "Вы не можете победить их всех, когда дело доходит до моды Amazon". 2022-04-29T09:00:40+03:00 Эшли объяснила, что ей понравилось это платье в Интернете, но когда она его увидела вживую, то уже не была так уверена в правильности своего выбора.



Эшли загрузила короткое видео с подписью: "Вы не можете победить их всех, когда дело доходит до моды Amazon".

0 Эшли работает моделью плюс-сайз, так что про большие размеры она знает всё. По её словам, на картинке в интернет-магазине платье выглядело просто великолепно.

Какое разочарование! 0 Но когда она начала его примерять, оказалось, что в него едва можно втиснуться. Даже при помощи подруги... Но даже с её помощью молнию так и не удалось застегнуть до конца.

0 Кое-как в итоге она его натянула на себя, но поняла, что похожа на коричневую сардельку. К тому же оно из ткани, которая не пропускает воздух. В общем, это кошмар.

0 "Мы просто спишем это на провал Amazon", - сказала Эшли в заключение своего весёлого видео.