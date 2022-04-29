Недовольная покупательница показала, как на ней сидит "платье её мечты"

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Видеоблогер Эшли Лопес (@superashley127) опубликовала уморительные кадры примерки нового платья. Она рассказала, что купила его на Amazon, и оно выглядело потрясающе. Она заказала наряд в точности на свои немаленькие размеры и надеялась, что будет в нём сногсшибательна! Что ж, её видео посмотрели уже больше 5 миллионов раз — значит, всё было не зря.
"Я закала на "Амазоне" платье своей мечты, но то, что пришло, сделало меня похожей на сардельку", - жалуется Эшли своим зрителям.
Эшли объяснила, что ей понравилось это платье в Интернете, но когда она его увидела вживую, то уже не была так уверена в правильности своего выбора.
Эшли загрузила короткое видео с подписью: "Вы не можете победить их всех, когда дело доходит до моды Amazon".
Эшли загрузила короткое видео с подписью: "Вы не можете победить их всех, когда дело доходит до моды Amazon".
Эшли работает моделью плюс-сайз, так что про большие размеры она знает всё. По её словам, на картинке в интернет-магазине платье выглядело просто великолепно.
Какое разочарование!
Но когда она начала его примерять, оказалось, что в него едва можно втиснуться. Даже при помощи подруги... Но даже с её помощью молнию так и не удалось застегнуть до конца.
Кое-как в итоге она его натянула на себя, но поняла, что похожа на коричневую сардельку. К тому же оно из ткани, которая не пропускает воздух. В общем, это кошмар.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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