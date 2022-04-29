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Недовольная покупательница показала, как на ней сидит "платье её мечты"

Недовольная покупательница показала, как на ней сидит "платье её мечты"

Автор:
29 апреля 2022 09:00
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видеоблогерша   девушка в платье   неудачи   неудачный шоппинг   обломы   платье   полный провал   примерка   фейлы   
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Видеоблогер Эшли Лопес (@superashley127) опубликовала уморительные кадры примерки нового платья. Она рассказала, что купила его на Amazon, и оно выглядело потрясающе. Она заказала наряд в точности на свои немаленькие размеры и надеялась, что будет в нём сногсшибательна! Что ж, её видео посмотрели уже больше 5 миллионов раз — значит, всё было не зря.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   видеоблогерша   девушка в платье   неудачи   неудачный шоппинг   обломы   платье   полный провал   примерка   фейлы   
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18  комментариев
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257
ZlyeVoprosy 46 минут назад
жрать меньше надо.
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Дмитрий 2 минуты назад
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Aleksandr 3 минуты назад
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0
Алексей Большаков 3 минуты назад
Свиная сарделька и есть, что не так?
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11k
Kostick 5 минут назад
экая кость то у неё широкая! да и грызло работает по стахановски, такое туловище нажрать, это надо очень постараться.
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9k
Владимир 9 минут назад
Ну, как бы..
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Юлия Фоксина 12 минут назад
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33k
turyst 12 минут назад
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turyst 13 минут назад
Во что ты гиппопотама не одевай, бегемотом он быть не перестанет.
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7k
Puans-on 19 минут назад
Не платье, делает её похожей на сардельку.
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5k
fin4all Полчаса назад
Это она поправилась пока платье доставляли
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2k
Peter Griffin Полчаса назад
В этом платье она напоминает другую субстанцию.
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1k
Мурчелло Полчаса назад
На кусок говна она похожа,а не на сардельку.
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8k
Barachek_Obachek Полчаса назад
Не амазонка
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6k
SuperTroll Полчаса назад
Может быть не надо быть такой жиробасиной и платья тогда в пору будут?
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164k
☭Cheкаво☭ZV☭ 46 минут назад
А могла бы гамбургеры жрать целую неделю на эту сумму)

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сеньор Леонсио 48 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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