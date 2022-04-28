Ким Чен Ын стал генералиссимусом и получил «суперфуражку»

Теперь у лидера КНДР есть все возможные звания. Новых пока не придумали.
В Северной Корее отмечают 90-летие со дня основания Корейской народной армии. В честь этого события проводят парады и банкеты. На одном из них появился лидер страны - Ким Чен Ын.
Как известно, он в армии не служил. Но на банкет пришёл в белоснежном парадном кителе с погонами генералиссимуса. Ещё недавно он был маршалом, а теперь, вроде бы даже без объявлений - генералиссимусом.
«В довесок» к погонам, он получил «суперфуражку». С такой высокой тульей, что она больше похожа на кастрюлю для щей. Но выглядит, конечно, авторитетно, ничего не скажешь.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Северная Корея испытала новую зенитную ракету
- Северным корейцам запретили носить кожаные пальто
- Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике
- Северная Корея провела испытания новых крылатых ракет в Японском море
- Ровно 10 лет назад скончался лидер Северной Кореи - Ким Чен Ир
А фуражки там такие у всех.
А вас - сразу на шесть!
Личная просьба Президента - не зазнавайтесь, товарищи.
...
Генерал-полковник, генерал армии, маршал - получается, генералиссимус я?
"...высший военный чин ... Исторически данный термин использовали для обозначения главнокомандующего вооружёнными силами и командующего армией государства"(с)определение термина "из интернетов"
Ким Чен Ын - главнокомандующий вооруженными силами КНДР? Безусловно да.
Значит, основные условия для присвоения звания - соблюдены.
И насрать, в общем-то, служил он в армии или не служил.
Вон, в европах, через одну страну министры обороны - бабы (такое вот "модное поветрие толерантности"). Некоторые, до назначения на должность, не то, что "не служили", они и армию-то своей страны видели только в телевизоре, в новостях и сериалах. Но - ничего, никто не возбухает, "это - норма"(с)
Перевод ему подавай, понимаешь