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Ким Чен Ын стал генералиссимусом и получил «суперфуражку»

Ким Чен Ын стал генералиссимусом и получил «суперфуражку»

Автор:
28 апреля 2022 15:15
Метки: Генералисимус   Северная Корея   армия   ким чен ын   парад   погоны   фуражка   юбилей   
1471
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Теперь у лидера КНДР есть все возможные звания. Новых пока не придумали.

В Северной Корее отмечают 90-летие со дня основания Корейской народной армии. В честь этого события проводят парады и банкеты. На одном из них появился лидер страны - Ким Чен Ын.

Как известно, он в армии не служил. Но на банкет пришёл в белоснежном парадном кителе с погонами генералиссимуса. Ещё недавно он был маршалом, а теперь, вроде бы даже без объявлений - генералиссимусом.

«В довесок» к погонам, он получил «суперфуражку». С такой высокой тульей, что она больше похожа на кастрюлю для щей. Но выглядит, конечно, авторитетно, ничего не скажешь.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Генералисимус   Северная Корея   армия   ким чен ын   парад   погоны   фуражка   юбилей   
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25  комментариев
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162
bonli 2 часа назад
клоуны
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14k
Bill 7 минут назад
Вообще-то Ын служил в армии, еще до прихода к власти.
А фуражки там такие у всех.
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7k
hairov 16 минут назад
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1k
Василич 20 минут назад
Супер Дрюка! Во Во Джумана!!!
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1k
sava Полчаса назад
За отличное выполнение задания Президент повысил вас всех на одно звание...
А вас - сразу на шесть!
Личная просьба Президента - не зазнавайтесь, товарищи.
...
Генерал-полковник, генерал армии, маршал - получается, генералиссимус я?
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1k
Владимир Полчаса назад
Россияне, это ваше будущее. Минусуйте, но мы, европейцы, либо превратим вас в европейцев,либо подохнем с вами в результате взаимной атомной атаки.Выбор за вами, ну, или выбор за вашим Путиным.
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386
vlad Полчаса назад
Братья
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5k
Mowgley 36 минут назад
Подумаешь

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1k
Дро4ер Полоумный 43 минуты назад
Завидуете, вот и беситесь
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15k
Поручик Час назад
Не, ну а чо?
"...высший военный чин ... Исторически данный термин использовали для обозначения главнокомандующего вооружёнными силами и командующего армией государства"(с)определение термина "из интернетов"

Ким Чен Ын - главнокомандующий вооруженными силами КНДР? Безусловно да.
Значит, основные условия для присвоения звания - соблюдены.

И насрать, в общем-то, служил он в армии или не служил.

Вон, в европах, через одну страну министры обороны - бабы (такое вот "модное поветрие толерантности"). Некоторые, до назначения на должность, не то, что "не служили", они и армию-то своей страны видели только в телевизоре, в новостях и сериалах. Но - ничего, никто не возбухает, "это - норма"(с)
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213
Кристофер Робин Час назад
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3k
Frank Borman Час назад
До фуражки ВМФ РФ ему еще далеко. Ни на одном флоте нет таких блинов на головах офицеров, как на флоте России.
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446
HalloFreeSpace Час назад
Как сыр в масле катается ...
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489
Arti 2 часа назад
Прикольно. Вот бы перевод ешё присудствовал
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
1k
162
bonli Мурчелло Час назад
кого он вертит??
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28k
EvilHomer 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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489
Arti EvilHomer 2 часа назад
Хаха вот это у них настрой на выходные
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2k
emporio_ss 2 часа назад
Ссылка coub.com
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1k
Инквизитор РФ 2 часа назад
А лампасы как у обычного генерала. Надо было 4 или 5 красных полосок нашить...Или вообще лучше красные штаны.
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August

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