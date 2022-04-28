Ким Чен Ын стал генералиссимусом и получил «суперфуражку»

В Северной Корее отмечают 90-летие со дня основания Корейской народной армии. В честь этого события проводят парады и банкеты. На одном из них появился лидер страны - Ким Чен Ын.

Как известно, он в армии не служил. Но на банкет пришёл в белоснежном парадном кителе с погонами генералиссимуса. Ещё недавно он был маршалом, а теперь, вроде бы даже без объявлений - генералиссимусом.

«В довесок» к погонам, он получил «суперфуражку». С такой высокой тульей, что она больше похожа на кастрюлю для щей. Но выглядит, конечно, авторитетно, ничего не скажешь.