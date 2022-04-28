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Честные кадры из лихих 90-х, которые оставили неизгладимый след на нескольких поколениях

Честные кадры из лихих 90-х, которые оставили неизгладимый след на нескольких поколениях

Автор:
28 апреля 2022 10:00
Сообщество : СССР
Метки: 90   девяностые   лихие 90   мои 90   фото   фото из 90-х   
2353
16

Архивные и живые кадры от пользователей соцсетей, которые поделились честными фото того времени. По ним можно отследить настроения, стиль одежды и даже дух прошлого.

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Источник:

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Метки: 90   девяностые   лихие 90   мои 90   фото   фото из 90-х   
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6  комментариев
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11k
GMN 50 минут назад
Это двухтысячные. Бутылок 5ти литровых не было в 90х...

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45k
dima423 13 секунд назад
С друзьями в Питере) но это скорее начало нулевых...щас мне кажется такую фотку не сделать))
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136
zenon 10 минут назад
Не видно радостных людей среднего возраста. Не видно счастливых матерей и отцов детей возраста от 3 до 10 лет. А вот настоящее, не сказка. В райцентре умерло трое врачей. Районная больница стала не районной больницей, а чёрти чем. Они были очень известными врачами не только в районе, но и в области, а одна врач в союзе. Им стыдно было попрошайничать и они умерли с голода. Вот так лихо управляли страной лихачи, которые продолжают ею управлять. Честные люди стыдились, а те, которые сломали свою присягу были в почёте.
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666
Murych 21 минуту назад
Хочу в 90-е!
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531k
АРОН 55 минут назад
Уже не помню : как выжили, как семью содержали. Помню только то, что счастливы были, молоды, сил было через край.
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