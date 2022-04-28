Честные кадры из лихих 90-х, которые оставили неизгладимый след на нескольких поколениях

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Архивные и живые кадры от пользователей соцсетей, которые поделились честными фото того времени. По ним можно отследить настроения, стиль одежды и даже дух прошлого.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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