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Мужская мода из лихих 90-х

Мужская мода из лихих 90-х (19 фото)

Автор:
11 февраля 2021 19:29
Сообщество : СССР
Метки: лихие 90   мода 90   мужская мода   ностальгия   одежда мужская   фото   
880
19
Спортивные костюмы, малиновые пиджаки, огромные кожаные плащи - а с чем у вас ассоциируется мужская мода 90-х? Это настоящий симбиоз классики и спорта, удобства и крутости, комфорта и различных субкультур. В общем, мы одевались как могли!
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Метки: лихие 90   мода 90   мужская мода   ностальгия   одежда мужская   фото   
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4  комментария
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2k
Том Сойер 36 минут назад
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7k
Андрей А 3 минуты назад
Какой дефицит? Какие очереди и размеры на вырост? Всякого дешевого ширпотреба было завались. В90х в самом захудалом городишке были всякие вещевые рынки, на которых практически все и одевались.
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26k
Антон 24 минуты назад
Ё-маё, я это забыть пытаюсь, а вы соль на рану крошите.
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812
AGold 24 минуты назад
Трубы где? ))
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