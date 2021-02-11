Мужская мода из лихих 90-х

Спортивные костюмы, малиновые пиджаки, огромные кожаные плащи - а с чем у вас ассоциируется мужская мода 90-х? Это настоящий симбиоз классики и спорта, удобства и крутости, комфорта и различных субкультур. В общем, мы одевались как могли!
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3. Зарождались и развивались разные субкультуры: по улицам ходили хиппи, панки, рокеры, рэперы
5. Дефицит тоже давал о себе знать: мальчики донашивали за старшими братьями одежду, поэтому многие ходили в растянутых вязаных свитерах
7. Заношенные куртки, безразмерные (а сейчас бы сказали - оверсайз) кофты, вареные дырявые джинсы - наглядные символы лихих 90-х
14. Стилевая неразбериха, сочетание несочетаемого, полный хаос в одежде, но тем и запомнилась мода 90-х
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