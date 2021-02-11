Мужская мода из лихих 90-х

Спортивные костюмы, малиновые пиджаки, огромные кожаные плащи - а с чем у вас ассоциируется мужская мода 90-х? Это настоящий симбиоз классики и спорта, удобства и крутости, комфорта и различных субкультур. В общем, мы одевались как могли!

0

1. Запомнились 90-е смешением разных стилей 0 Источник:

×

2. 0 Источник:

3. Зарождались и развивались разные субкультуры: по улицам ходили хиппи, панки, рокеры, рэперы 0 Источник:

4. 0 Источник:

5. Дефицит тоже давал о себе знать: мальчики донашивали за старшими братьями одежду, поэтому многие ходили в растянутых вязаных свитерах 0 Источник:

6. 0 Источник:

7. Заношенные куртки, безразмерные (а сейчас бы сказали - оверсайз) кофты, вареные дырявые джинсы - наглядные символы лихих 90-х 0 Источник:

8. 0 Источник:

9. Еще покупали одежду на вырост, на несколько лет вперед, отстояв в огромной очереди 0 Источник:

10. 0 Источник:

11. Сегодня многие тренды из 90-х возвращаются 0 Источник:

12. Широкие джинсы, вытертые кожанки, яркие принты - в этом ходят современные парни 0 Источник:

13. Фото из 1997 года 0 Источник:

14. Стилевая неразбериха, сочетание несочетаемого, полный хаос в одежде, но тем и запомнилась мода 90-х 0 Источник:

15. Мы одевались как могли! 0 Источник:

16. Добавляйте в комменты фото своих любимых образов того времени! 0 Источник:

17. 0 Источник: