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Видео: тигровая акула пытается сожрать подводную камеру

Видео: тигровая акула пытается сожрать подводную камеру

Автор:
28 апреля 2022 09:00
Сообщество : Животные
Метки: акула   акула атакует   видео   вот это да!   пасть   подводные съёмки   подводный мир   тигровая акула   хищник   экшн-камера   
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Встреча с акулой — страшная перспектива для любого, кто плавает в океане. Видеооператор Зими Да Кид запечатлел, каково это — быть съеденным тигровой акулой. Одна из них попыталась проглотить его подводную экшн-камеру, но в итоге выплюнула. И благодаря этому мы имеем возможность заглянуть внутрь акульей пасти!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: акула   акула атакует   видео   вот это да!   пасть   подводные съёмки   подводный мир   тигровая акула   хищник   экшн-камера   
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