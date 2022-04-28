Видео: тигровая акула пытается сожрать подводную камеру

322
6
1
Встреча с акулой — страшная перспектива для любого, кто плавает в океане. Видеооператор Зими Да Кид запечатлел, каково это — быть съеденным тигровой акулой. Одна из них попыталась проглотить его подводную экшн-камеру, но в итоге выплюнула. И благодаря этому мы имеем возможность заглянуть внутрь акульей пасти!
Зими Да Кид работал над документальной съёмкой неподалёку от стаи акул, когда одна из них заинтересовалась оборудованием и подплыла к нему.
В 27-секундном видео акула грызёт камеру, что отправляет нас в неожиданное путешествие: мы видим жуткие зубы, жабры, ребристые стенки пасти изнутри. Зрелище совершенно сюрреалистическое.
Кадры видеозаписи предлагают захватывающий 360-градусный обзор пасти хищника
Зими Да Кид был в экспедиции в составе Deep Sea Guardians, организации по охране окружающей среды, и занимался подводной съёмкой по её заданию.
"Искусство обладает уникальной способностью вызывать эмоции у людей, и как только люди начинают что-то любить, они начинают заботиться об этом и защищать это, — говорит он. — И именно такими вещами я и хочу заниматься в жизни".
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Видео: рыбаки пообщались с огромной белой акулой в Мексиканском заливе
- На курорте Красного моря акула выскочила из воды и откусила часть стопы парашютисту
- Пьяные люди решил испытать судьбу, когда заметили в океане акулу
- Видео: убежавшая из дома собака вернулась ночью и начала звонить в дверь
- "Пришлось стрелять прямо в рыло": сахалинец отбился от медведя, пытавшегося вытащить его из авто
Метки: акула акула атакует видео вот это да! пасть подводные съёмки подводный мир тигровая акула хищник экшн-камера
Новости партнёров