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Интересные выдержки из новой биографической книги "Жизнь Елизаветы II"

Интересные выдержки из новой биографической книги "Жизнь Елизаветы II" (4 фото)

Автор:
07 марта 2022 14:18
Сообщество : Исторические факты
Метки: Елизавета II   биография   вторая мировая   выдержки   история   факты   цитаты   
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Вышла новая книга журналиста Роберта Хардмана о британской королеве и жизни королевской семьи. Особое внимание в ней уделяется периоду Второй мировой войны, и мы поделимся некоторыми выдержками из текста.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Елизавета II   биография   вторая мировая   выдержки   история   факты   цитаты   

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2  комментария
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Aleksandr Полчаса назад
Главное, чтобы этот период в жизни королевы не замалчивали...
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Нестерин Сергей 12 минут назад
Героическая бабёшка. Её б в еврейский партизанский отряд. Она б и там выдвинулась.
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