Интересные выдержки из новой биографической книги "Жизнь Елизаветы II"

Было принято немедленное решение, что принцессам слишком опасно оставаться в Роял-Лодж. Существовал не только риск воздушной бомбардировки, но и угроза похищения воздушными силами противника. 12 мая 1940 года гувернантке девочек было приказано привезти их в Виндзорский замок. И почти все последующие пять лет они оставались там, при этом их точное местонахождение обычно называлось просто «где-то в стране».



Уинстон Черчилль был назначен премьер-министром, и Великобритания готовилась к полномасштабному вторжению. Король и королева решили остаться в Лондоне, но что делать с принцессами?



Многие богатые семьи, такие как член парламента от консерваторов и ведущий дневник Чипс Чэннон, начали отправлять своих детей в Канаду или США. Тем временем постоянно ходили слухи, что принцесс также могут отправить за границу.



В учебниках истории принято мнение, что королевская семья отказывалась сделать то же самое и даже поддерживать подобные мысли.



Одной из самых известных цитат военного времени, приписываемых королеве Елизавете, было ее заявление о неповиновении: «Дети не могут уйти без меня, я не могу оставить короля, а король никогда не уйдет».



Однако военный дневник короля свидетельствует об обратном. Королевская семья, конечно же, не исключала эвакуации за границу для Элизабет и Маргарет. В какой-то момент король очень серьезно обдумывал этот вопрос и несколько раз поднимал его перед Уинстоном Черчиллем.



Но Уинстон Черчилль сказал «нет».



Вполне понятно, что король и королева серьёзно рассматривали вариант эвакуации дочерей. Дочь и внуки королевы Нидерландов Вильгельмины уже бежали, сначала в Великобританию, затем из Великобритании в Канаду. Трехлетний будущий король Норвегии Харальд со своей матерью и сестрами, который также нашёл пристанище в Великобритании, вскоре должен был отправиться в США. Однако Лилибет и Маргарет Роуз к ним не присоединятся. Черчилль победит.



Они остались. Конечно, место их пребывания было укреплено и усиленно охранялось. Но вряд ли эти меры безопасности могли кого-то удержать при настоящей опасности. Как сказала принцесса Маргарет много лет спустя: «Хилая колючая проволока никого не удержала бы, но она удержала нас внутри».