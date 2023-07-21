Неудачное знакомство пса с дикобразом

Пёс по кличке Луи решил подружиться с дикобразом. Знакомство прошло неудачно.
Собаки — очень любознательные животные, и порой это качество играет с ними злую шутку. Боксер по кличке Луи, который вместе с хозяевами живет в Мичигане (США), недавно в полной мере познал негативную сторону любопытства, когда решил познакомиться с дикобразом.
Урок усвоен
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Собакен слишком близко подошел к колючему зверю, и тот расценил действия хвостатого незнакомца как опасные. Дикобраз защитил себя, и в итоге ветеринары вытащили из мордахи и лап Луи около ста игл. Хозяин боксера надеется, что он усвоил урок и больше не будет подходить к животным с колючками.
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