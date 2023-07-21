FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14356 постов • 1681 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Животные
Неудачное знакомство пса с дикобразом

Неудачное знакомство пса с дикобразом

Автор:
21 июля 2023 08:20
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   США   дикобраз   животные   собака   
1052
2
1

Пёс по кличке Луи решил подружиться с дикобразом. Знакомство прошло неудачно.

Собаки — очень любознательные животные, и порой это качество играет с ними злую шутку. Боксер по кличке Луи, который вместе с хозяевами живет в Мичигане (США), недавно в полной мере познал негативную сторону любопытства, когда решил познакомиться с дикобразом.

Собакен слишком близко подошел к колючему зверю, и тот расценил действия хвостатого незнакомца как опасные. Дикобраз защитил себя, и в итоге ветеринары вытащили из мордахи и лап Луи около ста игл. Хозяин боксера надеется, что он усвоил урок и больше не будет подходить к животным с колючками.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Пёс   США   дикобраз   животные   собака   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Garbiy 7 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

610720



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Набирающие популярность в сообществах
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
iPhone и прочие смартфоны обяжут иметь съёмный аккумулятор уже в 2027 году
iPhone и прочие смартфоны обяжут иметь съёмный аккумулятор уже в 2027 году
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Согласен...

Лучшие демотиваторы
Внимание, вопрос: а где он их взял?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#интересно#новости#кино#Россия#Метро#собака#нападение#СССР
#интересное#Прикол#Юмор#история#милота#фильм#США#ДТП#ограбление#удивительно
#в мире#животные#факты#истории#подборка#Китай#Ynews#машины#сарказм#Москва
iPhone и прочие смартфоны обяжут иметь съёмный аккумулятор уже в 2027 году iPhone и прочие смартфоны обяжут иметь съёмный аккумулятор уже в 2027 году Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы

На что жалуетесь?

Вернуться