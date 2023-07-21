Неудачное знакомство пса с дикобразом

Собакен слишком близко подошел к колючему зверю, и тот расценил действия хвостатого незнакомца как опасные. Дикобраз защитил себя, и в итоге ветеринары вытащили из мордахи и лап Луи около ста игл. Хозяин боксера надеется, что он усвоил урок и больше не будет подходить к животным с колючками.