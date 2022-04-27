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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
27 апреля 2022 08:39
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения
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4  комментария
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9k
Самка Хорька Полчаса назад
Истинно так! У нас кошка достаточно лёгкая, миниатюрная. И спит она у меня в ногах. Как-то проснулась, лежу, думаю: перевернуться бы, но как можно Кошь тревожить?.. Минут пять лежала, пока не посмотрела, что Кошь уже свалила, оказывается))
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9k
Самка Хорька 21 минуту назад
Это что. Коллега как-то отправил аудитору (условный Иванов, но реальная фамилия специфическая, не перепутать) архив с материалами, которые собирал для него в папку "Иванов м*дак". Проверка, как вы понимаете, затянулась....

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5k
Артем Кощеев Полчаса назад
А вот есть у тех, кто на нижней фотке, картошечка своя, домашняя, нежная и ароматная? Её почистишь, пожаришь с грибочками и салом, водочки в стопочку нальешь, зелёного лучка с грядки нарвешь...
Нету? Ну и то-то же
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Самка Хорька Полчаса назад
Пфффф! "БУДЕТ"!!!... А пить можно крепкий алкоголь или лучше вином ограничиться?
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