С начала года при загадочных обстоятельствах ушли из жизни 4 топ-менеджера крупнейших газовых компаний России

Серия загадочных самоубийств коснулась руководства крупнейших газовых компаний России «Газпрома» и «Новатэка». За четыре месяца умерли уже четыре топ-менеджера. Во всех случаях следователи видят признаки самоубийств. Леденящие душу истории уже тянут на хороший триллер или детектив, и как в любом детективе наводят на мысль, что такие совпадения маловероятны.
Январь 2022. В конце месяца скончался 60-летний Леонид Шульман, глава транспортной службы «Газпром инвест». Тело управленца нашли в ванной комнате его дома, который находится в посёлке Ленинский Выборгского района Ленобластьи. Об этом пишет телеграм-канал BAZA.
По предварительной версии, как сообщает The Moscow Post в Ленобласти, добровольный уход руководителя транспортной службы компании из жизни мог произойти по причине нестерпимой боли, которую испытывал Шульман после тяжелого перелома. В день, когда произошла трагедия, он находился на больничном.
Однако данная версия кажется, мягко говоря, странной. В 21 веке явно не бедствующий сотрудник "Газпрома" наверняка мог решить эту проблему, пригласив медиков. Несмотря на это рядом с телом находят записку, в которой он, объясняя свой уход из жизни, жаловался на боли в сломанной ноге.
Февраль 2022. Примерно через месяц в том же посёлке Ленинском, который при желании может уже претендовать на репутацию "нехорошего", обнаружили труп Александра Тюлякова, заместителя гендиректора Единого расчётного центра «Газпрома» по корпоративной безопасности. Ряд изданий со ссылкой на следствие писали, что тело нашли в петле и около него тоже лежала записка — её содержание не разглашается.
Шульман и Тюляков – не первые топ-менеджеры того или иного уровня в "Газпроме", которые умирают при странных обстоятельствах. Так, в 2016 году тело Сергея Бахирева, замгендиректора по общим вопросам "Газпром Межрегионгаз Иваново", в резаными ранами было также найдено в его собственном доме в коттеджном поселке – об этом писало издание "Коммерсант". При этом, по версии следствия, убит он был лежащей рядом с ним женщиной, которая также скончалась от множественных ранений, во время ссоры.
В том же году выстрелом в спину недалеко от своего дома в поселке "Желанный" был убит экс-гендиректор Астраханского отделения "Газпрома" 63-летний Виталий Захаров. Виновник не был найден.
Апрель 2022. Несколько дней назад в московской квартире обнаружили мёртвым бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева, а также его жену и дочь. У всех троих были огнестрельные ранения. По предварительной версии, Аваев узнал об измене супруги, после чего расправился с семьёй и застрелился. Известно, что в момент убийства супруга Аваева была в положении, а 13-летняя дочь имела инвалидность.
Сейчас делом, всеми другими сопутствующими обстоятельствами и возможными причинами убийства занимаются представители правоохранительных органов.
Апрель 2022. Через несколько дней после смерти Аваева.
В доме, расположенном в испанском городе Льорет-де-Мар, нашли тело Сергея Протосени, бывшего топ-менеджера газовой компании «Новатэк». Там же, в своих постелях, обнаружили зарезанными его жену и дочь. Как и в случае с Аваевым, предварительной версией следствия стало самоубийство. О деталях этой истории Фишки писали на прошлой неделе.
Канал РЕН-ТВ и Известия сообщают с места происшествия, что население испанского городска, где разыгралась трагедия, напугано случившимся. Местный житель рассказал, что весь город теперь живет в страхе.
Источник:
"Все говорят, что тот русский убил свою жену и дочь, а потом покончил с собой. На самом деле это очень странная история. Полиция заявляет её как основную версию", — рассказал Хуан Педро Лопес.
По его словам, многие не верят, что Протосеня мог убить свою супругу и 16-летнюю дочь.
Мужчина заявил, что бывший топ-менеджер "Новатэка" был очень уравновешенным человеком — как в отношении своей семьи, так и посторонних людей.
Источник:
Также канал снял как выглядит особняк бывшего топ-менеджера "Новатэка" Сергея Протосени, где мужчину нашли мертвым вместе с супругой и 16-летней дочерью.
Житель Лорьет-де-Мар Хосе Карлос Айо рассказал Известиям, что семья экс-топ-менеджера приезжала в город на протяжении 10 лет, но последнее время вела скрытную жизнь.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Потеря потерь: Владимир Вольфович кинул нас на произвол судьбы
- В храме Христа Спасителя проходит церемония отпевания Владимира Жириновского
- Во время концерта Трофима с балкона театра выпал и погиб на месте зритель
- Гении, которые не дожили до признания и славы
- На вилле в Испании найдены мертвыми экс топ-менеджер компании «Новатэк» Сергей Протосеня, его жена и дочь
когда остальные?
(пестня)
А сейчас и морда в фотку не пролазит, и на хорошее житье в Европе хватает с излишком. А все потому - с ФБК связался... Алабуров его фамилиё.