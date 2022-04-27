FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 4492 поста • 1013 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты 
С начала года при загадочных обстоятельствах ушли из жизни 4 топ-менеджера крупнейших газовых компаний России

С начала года при загадочных обстоятельствах ушли из жизни 4 топ-менеджера крупнейших газовых компаний России

Автор:
27 апреля 2022 11:59
Сообщество : Факты
Метки: Шульман   газпром   новатэк   самоубийство   смерть   топ-менеджмент   
1524
4
2

Серия загадочных самоубийств коснулась руководства крупнейших газовых компаний России «Газпрома» и «Новатэка». За четыре месяца умерли уже четыре топ-менеджера. Во всех случаях следователи видят признаки самоубийств. Леденящие душу истории уже тянут на хороший триллер или детектив, и как в любом детективе наводят на мысль, что такие совпадения маловероятны.

Январь 2022. В конце месяца скончался 60-летний Леонид Шульман, глава транспортной службы «Газпром инвест». Тело управленца нашли в ванной комнате его дома, который находится в посёлке Ленинский Выборгского района Ленобластьи. Об этом пишет телеграм-канал BAZA.

По предварительной версии, как сообщает The Moscow Post в Ленобласти, добровольный уход руководителя транспортной службы компании из жизни мог произойти по причине нестерпимой боли, которую испытывал Шульман после тяжелого перелома. В день, когда произошла трагедия, он находился на больничном.

Однако данная версия кажется, мягко говоря, странной. В 21 веке явно не бедствующий сотрудник "Газпрома" наверняка мог решить эту проблему, пригласив медиков. Несмотря на это рядом с телом находят записку, в которой он, объясняя свой уход из жизни, жаловался на боли в сломанной ноге.

Февраль 2022. Примерно через месяц в том же посёлке Ленинском, который при желании может уже претендовать на репутацию "нехорошего", обнаружили труп Александра Тюлякова, заместителя гендиректора Единого расчётного центра «Газпрома» по корпоративной безопасности. Ряд изданий со ссылкой на следствие писали, что тело нашли в петле и около него тоже лежала записка — её содержание не разглашается.

Шульман и Тюляков – не первые топ-менеджеры того или иного уровня в "Газпроме", которые умирают при странных обстоятельствах. Так, в 2016 году тело Сергея Бахирева, замгендиректора по общим вопросам "Газпром Межрегионгаз Иваново", в резаными ранами было также найдено в его собственном доме в коттеджном поселке – об этом писало издание "Коммерсант". При этом, по версии следствия, убит он был лежащей рядом с ним женщиной, которая также скончалась от множественных ранений, во время ссоры.

В том же году выстрелом в спину недалеко от своего дома в поселке "Желанный" был убит экс-гендиректор Астраханского отделения "Газпрома" 63-летний Виталий Захаров. Виновник не был найден.

Апрель 2022. Несколько дней назад в московской квартире обнаружили мёртвым бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева, а также его жену и дочь. У всех троих были огнестрельные ранения. По предварительной версии, Аваев узнал об измене супруги, после чего расправился с семьёй и застрелился. Известно, что в момент убийства супруга Аваева была в положении, а 13-летняя дочь имела инвалидность.

Сейчас делом, всеми другими сопутствующими обстоятельствами и возможными причинами убийства занимаются представители правоохранительных органов.

Апрель 2022. Через несколько дней после смерти Аваева.

В доме, расположенном в испанском городе Льорет-де-Мар, нашли тело Сергея Протосени, бывшего топ-менеджера газовой компании «Новатэк». Там же, в своих постелях, обнаружили зарезанными его жену и дочь. Как и в случае с Аваевым, предварительной версией следствия стало самоубийство. О деталях этой истории Фишки писали на прошлой неделе.

Канал РЕН-ТВ и Известия сообщают с места происшествия, что население испанского городска, где разыгралась трагедия, напугано случившимся. Местный житель рассказал, что весь город теперь живет в страхе.

"Все говорят, что тот русский убил свою жену и дочь, а потом покончил с собой. На самом деле это очень странная история. Полиция заявляет её как основную версию", — рассказал Хуан Педро Лопес.

По его словам, многие не верят, что Протосеня мог убить свою супругу и 16-летнюю дочь.

Мужчина заявил, что бывший топ-менеджер "Новатэка" был очень уравновешенным человеком — как в отношении своей семьи, так и посторонних людей.

Также канал снял как выглядит особняк бывшего топ-менеджера "Новатэка" Сергея Протосени, где мужчину нашли мертвым вместе с супругой и 16-летней дочерью.

Житель Лорьет-де-Мар Хосе Карлос Айо рассказал Известиям, что семья экс-топ-менеджера приезжала в город на протяжении 10 лет, но последнее время вела скрытную жизнь.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: Шульман   газпром   новатэк   самоубийство   смерть   топ-менеджмент   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
boom 2 часа назад
ок.
когда остальные?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
599
Lexx Luscus 2 минуты назад
Странное совпадение, что почти все топы занимались финансами газовых компаний. Через них проходили очень много "весёлых" переводов, о которых не следует знать всем подряд. А сейчас, когда идет такой беспредел, кое-кто мог бы посчитать их и членов из семей опасными носителями конфиденциальной информации.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40
elemuss 5 минут назад
Покончили жизнь самоубийством двумя выстрелами в сердце и контрольным в голову. Я бы поверил если бы один самоликвид, но 4 это для детей сказки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Шуруп 8 минут назад
"наша служба и опасна и трудна ...."
(пестня)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Мрачный мачо 42 минуты назад
"Бывший вице-президент "Газпромбанка" Игорь Волобуев уехал на Украину, вступив в тероборону." Эта "элита" сломалась давайте другую.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
90k
sapér Vodička 48 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45k
Элек Мек Час назад
Видимо сглазил кто то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−43
Evgeniy Gkyra Час назад
да и .уй с ними
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Rus77 Час назад
Этих не жалко!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Мурчелло 2 часа назад
Когда убирают шульманов,это уже хорошо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
183
ZlyeVoprosy 3 часа назад
Кто то подчищает концы, обрубает ниточку, заметает следы, убирает свидетелей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
846
Шурман 3 часа назад
Еще одного знал , советником при Путине был , замок купил в Арденнах по моему за 7 миллионов , крепостных целая куча начиная от садовников кончая поворами , но пропал человек и даже не знаю кто теперь в этом замке а место красиво и пообедать приятно было в тронном зале :) Одно могу сказать что бабло они там рубят а живут не в России !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
846
Шурман 3 часа назад
Знал я одного топ и топов , Рогозиным звали , в Бельгии худенький был на мотоцикле все время на работу ездил , перевели в Москву теперь что жопа что морда в экран не помещаются .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

42704



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Бомбическая игра на&nbsp;варгане
Бомбическая игра на варгане
Что за регулировщик мелькал в "Бриллиантовой руке"
Что за регулировщик мелькал в "Бриллиантовой руке"
События на Украине 26- 27 апреля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 26- 27 апреля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Замдиректора школы выдрал ученице клок волос за отсутствие сменки
Замдиректора школы выдрал ученице клок волос за отсутствие сменки
Фигуристку Алину Загитову могут отчислить за неуспеваемость
Фигуристку Алину Загитову могут отчислить за неуспеваемость
Максимальное напряжение: «Оффлайн» и ещё 9 отличных триллеров
Максимальное напряжение: «Оффлайн» и ещё 9 отличных триллеров
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Любая женщина после 30

Лучшие демотиваторы
Совет директоров

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#в мире#история#автомобили#картинки#США#дтп#Приколы#мир
#фото#животные#факты#Ватермарк#автомир#новости#собака#интересное#Ynews#фильм
#интересно#люди#кино#подборка#дети#СССР#Россия#знаменитости#Жизнь#аварии
Максимальное напряжение: «Оффлайн» и ещё 9 отличных триллеров Максимальное напряжение: «Оффлайн» и ещё 9 отличных триллеров Корреспондент НТВ покончил с собой в Москве Корреспондент НТВ покончил с собой в Москве Гении, которые не дожили до признания и славы Гении, которые не дожили до признания и славы Во время концерта Трофима с балкона театра выпал и погиб на месте зритель Во время концерта Трофима с балкона театра выпал и погиб на месте зритель В храме Христа Спасителя проходит церемония отпевания Владимира Жириновского В храме Христа Спасителя проходит церемония отпевания Владимира Жириновского Потеря потерь: Владимир Вольфович кинул нас на произвол судьбы Потеря потерь: Владимир Вольфович кинул нас на произвол судьбы

На что жалуетесь?

Вернуться