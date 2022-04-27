С начала года при загадочных обстоятельствах ушли из жизни 4 топ-менеджера крупнейших газовых компаний России

Январь 2022. В конце месяца скончался 60-летний Леонид Шульман, глава транспортной службы «Газпром инвест». Тело управленца нашли в ванной комнате его дома, который находится в посёлке Ленинский Выборгского района Ленобластьи. Об этом пишет телеграм-канал BAZA.

По предварительной версии, как сообщает The Moscow Post в Ленобласти, добровольный уход руководителя транспортной службы компании из жизни мог произойти по причине нестерпимой боли, которую испытывал Шульман после тяжелого перелома. В день, когда произошла трагедия, он находился на больничном.

Однако данная версия кажется, мягко говоря, странной. В 21 веке явно не бедствующий сотрудник "Газпрома" наверняка мог решить эту проблему, пригласив медиков. Несмотря на это рядом с телом находят записку, в которой он, объясняя свой уход из жизни, жаловался на боли в сломанной ноге.