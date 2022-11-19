Швейцарцам предложили заниматься самоубийствами в азотных капсулах

Помните, в "Футураме" были были будки для самоубийств? Заходишь, бросаешь денежку, выбираешь способ и привет, загробный мир. Ну так вот, для жителей Швейцарии подобный агрегат стал реальностью.
Изобретатель, доктор Филип Ничке придумал, как лишать жизни швейцарцев гуманно и с комфортом. Напечатал на 3D-принтере капсулу, которая активируется изнутри и заполняет все пространство внутри азотом. Азот, в свою очередь, якобы помогает «безболезненно и быстро умереть без ощущения удушья» из-за недостатка кислорода.
Местные эксперты по правовым вопросам, осмотрев капсулу, заявили, что машина не нарушает никаких законов страны. Самоубийство с чужой помощью, когда кому-то даются средства, чтобы человеку помогли покончить с собой, разрешено в Швейцарии. В 2020 году таким образом там самовыпилились около 1300 человек.
Доктор заверил всех желающих, что он "хочет исключить любую психиатрическую экспертизу из процесса и позволить человеку самому контролировать метод".
Но вернёмся к "машине смерти". Сам аппарат переносной и может быть вывезен в любое живописное место по желанию "клиента".
И на этом разработчик не планирует останавливаться. В перспективе добавит внутрь камеру, чтобы семья могла следить за умирающим до момента смерти. Для тех кто передумает в последний момент, есть кнопка для аварийного выхода.
В продажу такой девайс может поступить уже в 2023 году, ну а пока европейцы дискутируют, насколько безопасна подобная машина и возмущаются тем, что «в этом методе нет человеческого тепла».
Источник:
АНТИФИШКИ
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Я даже не знаю какими словами это комментировать, поэтому оставлю тут вот эти две пикчи - первую в виде комментария, а вторую в виде альтернативного метода
Многие старики плачут, потому что теперь все боли закончатся. И относительно молодые, потому что не хотят быть обузой близким.
Но почти все, если их спрашивают, хотят ли они, чтобы родные и близкие при этом присутствовали, отвечают, что им все равно.
Эвтаназия как правило больший удар для родственников, чем для выбравших это пациентов.
Нидерланды.