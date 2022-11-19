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Швейцарцам предложили заниматься самоубийствами в азотных капсулах

Швейцарцам предложили заниматься самоубийствами в азотных капсулах

Автор:
19 ноября 2022 16:19
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Sarco   Швейцария   азот   доктор   капсула   самоубийство   
2465
5

Помните, в "Футураме" были были будки для самоубийств? Заходишь, бросаешь денежку, выбираешь способ и привет, загробный мир. Ну так вот, для жителей Швейцарии подобный агрегат стал реальностью.

Изобретатель, доктор Филип Ничке придумал, как лишать жизни швейцарцев гуманно и с комфортом. Напечатал на 3D-принтере капсулу, которая активируется изнутри и заполняет все пространство внутри азотом. Азот, в свою очередь, якобы помогает «безболезненно и быстро умереть без ощущения удушья» из-за недостатка кислорода.

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Местные эксперты по правовым вопросам, осмотрев капсулу, заявили, что машина не нарушает никаких законов страны. Самоубийство с чужой помощью, когда кому-то даются средства, чтобы человеку помогли покончить с собой, разрешено в Швейцарии. В 2020 году таким образом там самовыпилились около 1300 человек.

Доктор заверил всех желающих, что он "хочет исключить любую психиатрическую экспертизу из процесса и позволить человеку самому контролировать метод".

Но вернёмся к "машине смерти". Сам аппарат переносной и может быть вывезен в любое живописное место по желанию "клиента".

И на этом разработчик не планирует останавливаться. В перспективе добавит внутрь камеру, чтобы семья могла следить за умирающим до момента смерти. Для тех кто передумает в последний момент, есть кнопка для аварийного выхода.

В продажу такой девайс может поступить уже в 2023 году, ну а пока европейцы дискутируют, насколько безопасна подобная машина и возмущаются тем, что «в этом методе нет человеческого тепла».

Источник:

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Метки: Sarco   Швейцария   азот   доктор   капсула   самоубийство   
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16  комментариев
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45k
Максим Т. 50 минут назад
Не останавливайтесь!
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785
Ranae Минуту назад
"и возмущаются тем, что «в этом методе нет человеческого тепла»"
Я даже не знаю какими словами это комментировать, поэтому оставлю тут вот эти две пикчи - первую в виде комментария, а вторую в виде альтернативного метода

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2k
Vadim Balabanov 4 минуты назад
Моя дочь в период обучения на медсестру, несколько раз присутствовала на эвтаназии. Разрешение получают только на третий-четвертый раз, а кому-то отказывают.
Многие старики плачут, потому что теперь все боли закончатся. И относительно молодые, потому что не хотят быть обузой близким.
Но почти все, если их спрашивают, хотят ли они, чтобы родные и близкие при этом присутствовали, отвечают, что им все равно.
Эвтаназия как правило больший удар для родственников, чем для выбравших это пациентов.
Нидерланды.
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16k
сеньор Леонсио 4 минуты назад
Быстро они,от безусловного дохода к капсуле самоубийств перешли. Сейчас ещё Гретта выступит,что коровки пукают,а земле бобо,и надо быстрее самоубиваться. Сейчас поди ещё и рекламу запустят,что это стильно модно,молодёжно! + цены поднимут на всё,чтобы живые мертвым начинали завидовать!
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12k
кира 10 минут назад
Часто попытка самоубийства - это крик о помощи. Проходит время, и человек уже сожалеет об этом. Возможен и реактивный психоз, временное помутнение рассудка. Особенно у молодых людей. Может быть все-таки стоит проводить психиатрическую экспертизу перед подобной процедурой?
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5k
Axel 16 минут назад
Срочно добавить пару сотен штук в пакет гуманитарной помощи и отправить на украину!
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204
Igor Grishaev Полчаса назад
Правильно. Слишком много старых белых в стране. Пора менять популяцию на молодых азиатов и чёрных.
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328
ZeroCross.ru Полчаса назад
приобрел бы такую капсулу для сна (не вечного :) , если она звуко-свето-непроницаема.
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3k
Дмитрий Круглов 51 минуту назад
Потом поставят в каждой поликлинике и каждого принудят добровольно сделать в выбор или поставить прививку, или воспользоваться капсулой.
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3k
Дмитрий Круглов 52 минуты назад
Удобная штука. Любого можно удушить, а потом на вопросы полиции показывать этот рекламный буклет, типа все добровольно и кнопка выхода внутри была.
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560
Никита 55 минут назад
Щас религиозные фанатики взбунтуются, что на всё воля божья и человек должен умирать в агонии, в мучениях и очень долго...
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88k
parallax 57 минут назад
Для неизлечимо больных, страдающих от невыносимых болей, самое то.
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1k
Alex Час назад
А WIFI там есть и телевизор?
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