Швейцарцам предложили заниматься самоубийствами в азотных капсулах

Доктор заверил всех желающих, что он "хочет исключить любую психиатрическую экспертизу из процесса и позволить человеку самому контролировать метод".

Но вернёмся к "машине смерти". Сам аппарат переносной и может быть вывезен в любое живописное место по желанию "клиента".