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Зона ковидного режима: в подъездах домов в Шанхае установили колючую проволоку

Зона ковидного режима: в подъездах домов в Шанхае установили колючую проволоку

Автор:
25 апреля 2022 09:41
Сообщество : Пандемия
Метки: Ynews   Китай   видео   карантин   колючая проволока   коронавирус   локдаун   самоизоляция   шанхай   
446
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Чтобы сходящие с ума на самоизоляции китайцы не попытались удрать.

В Шанхае продолжается локдаун. Люди по-прежнему заперты в своих домах и, кажется, начинают потихоньку сходить с ума. Кто-то изобретает интересные способы, чтобы добыть себе еду, кто-то развлекается, а иные, похоже, наплевав на правила, попытались выбраться из своих тюремных камер квартир.


Чтобы не допустить побега, китайские власти дали разрешение на установку в подъездах домов колючей проволоки.


А вообще, в такой ситуации у людей конкретно сдают нервы. В видео, которые выкладывают в соцсети китайцы, - агрессия, направленная на врачей и безнадёга.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   Китай   видео   карантин   колючая проволока   коронавирус   локдаун   самоизоляция   шанхай   
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9  комментариев
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13k
ss 2 часа назад
Так, стало быть, вакцина-то - полная туфта?!... А 39 умерших и 20 тыс заболевших на 25.000.000 жителей это что-то необычное? У них обычно каждый день мрут меньше?...
Или это уже не ковид?...
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9k
*Сергей* 40 минут назад
По ходу их правительство тоже борется со своим народом?
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11k
Джон Уик 59 минут назад
А у нас полностью отменили все и маски тоже и проверки тоже и ковид вот вот переведут из вируса в обычное заболевание.
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1k
Copycat Час назад
Да жесть у них там

у нас в казахстане давно отменили маски только в некоторых больницах просят отдеть в основном в тех что просто районные - в каких то специализированных которые ну например венозно-сосудистые - там без масок пускают, что и логично так как туда направляют больных с конкретной проблемой уже
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