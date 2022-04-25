Зона ковидного режима: в подъездах домов в Шанхае установили колючую проволоку

В Шанхае продолжается локдаун. Люди по-прежнему заперты в своих домах и, кажется, начинают потихоньку сходить с ума. Кто-то изобретает интересные способы, чтобы добыть себе еду, кто-то развлекается, а иные, похоже, наплевав на правила, попытались выбраться из своих тюремных камер квартир.

Чтобы не допустить побега, китайские власти дали разрешение на установку в подъездах домов колючей проволоки.