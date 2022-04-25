Зона ковидного режима: в подъездах домов в Шанхае установили колючую проволоку

Чтобы сходящие с ума на самоизоляции китайцы не попытались удрать.
В Шанхае продолжается локдаун. Люди по-прежнему заперты в своих домах и, кажется, начинают потихоньку сходить с ума. Кто-то изобретает интересные способы, чтобы добыть себе еду, кто-то развлекается, а иные, похоже, наплевав на правила, попытались выбраться из своих
тюремных камер квартир.
Чтобы не допустить побега, китайские власти дали разрешение на установку в подъездах домов колючей проволоки.
А вообще, в такой ситуации у людей конкретно сдают нервы. В видео, которые выкладывают в соцсети китайцы, - агрессия, направленная на врачей и безнадёга.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Или это уже не ковид?...
у нас в казахстане давно отменили маски только в некоторых больницах просят отдеть в основном в тех что просто районные - в каких то специализированных которые ну например венозно-сосудистые - там без масок пускают, что и логично так как туда направляют больных с конкретной проблемой уже