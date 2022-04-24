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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
24 апреля 2022 23:45
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
631
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится.
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Владимир 2 часа назад
Не Англия. В 2010 году IKEA провела акцию под названием "В постели с IKEA" в концертном зале "Олимпия" в Париже, где места были заменены новой линией кроватей и матрасов, которую они рекламировали. В конце 2014 года они организовали аналогичное мероприятие под названием "Кино любви" на Киностар-де-Люкс в Химках.
https://www.sostav.ru/publication/instinct-i-ikea-priglashaet-v-kino-13793.htmlhttps://www.sostav.ru/publication/instinct-i-ikea-priglashaet-v-kino-13793.html
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