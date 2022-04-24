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Сумасшедший. Евгений Чеширко

Сумасшедший. Евгений Чеширко

Автор:
24 апреля 2022 18:23
Метки: Жизнь   доктор   пациенты   сумасшедший   факты   чеширко   
278
1
- Здравствуй, Лёша.
Доктор вошел в палату и приветливо улыбнулся пациенту.
- Здравствуйте, - обрадовался молодой человек, сидящий на краешке койки, - а как вас зовут? А где дядя Коля?
- У Николая Ивановича сегодня выходной. А меня зовут Григорий Павлович. Он попросил меня сегодня подменить его и поговорить с тобой.
- А мы с дядей Колей тоже разговариваем.
Доктор кивнул и улыбнулся.
- Как себя чувствуешь? Можно я присяду?
- Конечно, конечно, - засуетился парень и, зачем-то вскочив с кровати, снова сел обратно, - чувствую себя хорошо, спасибо. А когда меня отпустят домой?
- Лёша, - вкрадчивым голосом произнес врач, - тебя никто не держит, просто у тебя очень необычное... эм... мышление. Нам оно очень нравится, поэтому мы и разговариваем с тобой. Нам бы хотелось узнать побольше твоих мыслей.
- А, ну тогда хорошо, - закивал пациент, - о чем сегодня будем разговаривать?
Доктор достал из папки чистый лист бумаги и написал вверху страницы сегодняшнюю дату. Затем внимательно посмотрел на Алексея.
- Николай Ива... Дядя Коля мне говорил, что ты очень интересный парень и совсем по-другому видишь этот мир, это правда?
- Не знаю, - пожал тот плечами, - как вижу, так и вижу.
- Хорошо. Скажи мне, Лёша, как ты думаешь, для чего нужен этот предмет?
Доктор достал из кармана смартфон и протянул ее парню. Тот аккуратно взял телефон в руки и внимательно осмотрел его со всех сторон.
- Это прямоугольник из пластмассы, а с этой стороны стекло. Через него можно говорить с теми, кого не видно.
- Молодец. Как ты думаешь, сколько он стоит?
Парень занервничал. Взгляд забегал по стене, а кончики пальцев стали подрагивать.
- Ты не понимаешь, что я тебе говорю, да? - сделав пометку на листе, произнес врач.
- Да, не понимаю.
- Ты знаешь, что такое деньги?
- Да, это прямоугольная разрисованная бумага.

Доктор кивнул и сделал заметку на листе: "Не осознаёт ценности денег."
- Ты знаешь, что эту бумагу можно менять на разные вещи? К примеру, вот на этот прямоугольник из пластмассы.
- Да, знаю.
- Сколько бы ты отдал бумаги, чтобы купить его?
- Мне он не нужен. У меня нет друзей.
- Ну, а если бы были?
- Было бы хорошо. Я бы тоже мог с ними разговаривать.
- Да, а чтобы говорить с ними, нужно купить телефон.
- А если у меня нет бумаги, чтобы его купить, то получается, что мне нельзя с ними говорить?
- Ну... Можно... - осекся врач, - но только тогда, когда они рядом.
- Получается, что если у меня нет бумаги, чтобы купить пластмассу, то когда друзья куда-нибудь уедут, то они перестанут быть моими друзьями?

Григорий Павлович задумался и чтобы скрыть свое замешательство принялся что-то записывать на листе.
- Ну почему же? - после недолгого молчания продолжил он, - вот у тебя нет бумаги, а я же с тобой разговариваю! И мне очень интересно.
- Вы получаете за это бумагу. Это ваша работа. А если бы вы не получали бумагу, то вы бы со мной не разговаривали. Теперь я знаю, почему никто не хочет со мной дружить - потому что у меня нет разрисованной бумаги.

Врач снова замолчал и записал на листе еще одну заметку: "Имеет ложные представления о моральных принципах, в частности, о понятии дружбы."

- Хорошо. Скажи мне, Лёша, а тебе нравятся животные?
- Да, очень, - разулыбался парень, - они умнее людей и добрее. Я когда на них смотрю, то очень радуюсь. Люди злые и глупые, а животные умные и добрые. Они даже обманывать не умеют.
- Лёш, они же даже считать не умеют. Ты действительно думаешь, что они умнее людей?
- Да, они очень умные, в сто раз умнее всех людей.
- А ты можешь привести пример, когда ты сам видел, что какое-нибудь животное оказывалось умнее человека?
- Да. Когда идет дождь, то птицы не летают, а люди ходят по улице и мокнут.
- По-нят-но, - по слогам проговорил Григорий Павлович и на листе появилась еще одна запись: "Неадекватно оценивает умственные способности людей и животных в пользу последних."

- Ну и последний вопрос на сегодня, - произнес доктор, - когда мы с тобой наговоримся и ты пойдешь домой, чем ты будешь заниматься? Есть у тебя какие-нибудь планы, цели?
- Да, - снова расплылся в улыбке Лёша, - я сахарную вату хочу попробовать и зимой с горки покататься.
- И всё? - спросил врач, записывая на листе новую строчку: "Не имеет выраженных жизненных целей."
- Да, наверное.

***
Доктор вышел из палаты и сразу же позвонил своему коллеге Николаю Ивановичу, которого сегодня подменял.
- Коль, ну я обход сделал. Алексей без изменений - всё то же самое, что ты мне и говорил. По остальным, в принципе, тоже стабильно. Да, улучшений нет. Ага. Да не за что. Всё, пока.

***
Григорий Павлович сидел на кухне своей квартиры и ужинал, одновременно просматривая папку с документами.
- Ты теперь еще и дома будешь работать? - покосилась на него супруга, - и так копейки платят, так ты еще и бумажки свои домой носишь.
- Да на работе завал, Люд, - не отрываясь от бумаг, ответил он, - сегодня Кольку подменял, накопилось тут...
- Ты, вообще, собираешься другую работу искать?
- Зачем?
- А затем, что надоело мне в одном и том же ходить. Затем, что отпуск я не хочу опять на даче провести. Затем, что машине нашей уже шесть лет. Вот зачем!
- Люд, ну ты как скажешь... Кто же вместо меня там работать будет? У меня там пациенты, они же как дети. Да и вообще - деньги не главное в этой жизни.
- Ну да, конечно... не главное, - хмыкнула жена, - Юрке позвони, вы же с ним такими друзьями были - не разлей вода. Может он тебя к себе возьмет.
- Да я звонил, - махнул рукой Григорий, - он не особо рад был меня слышать. Его как повысили, совсем другим человеком стал. Ну, сама понимаешь... Другой статус, другие друзья. Всё, прошла дружба. Сейчас такое время - просто так никто тебе не поможет.
- Ну, а сам? Сам никак не можешь что-то придумать? Дело открой своё, устройся куда-нибудь в другое место... Такое ощущение, что тебе вообще ничего не нужно!
- Да сколько можно уже! - не выдержал Григорий, - медведя можно научить на велосипеде ездить, а тебе, взрослому человеку, невозможно объяснить, что мне нравится моя работа, что я мечтал всегда о ней, что не представляю себя в другом месте. Понимаешь? Это моё! Мое призвание! Кто-то же должен людей лечить!
- Ты вообще о будущем задумываешься? Надо же к чему-то стремиться, цели какие-то ставить!
- А чего о нем задумываться? Живем и живем. Когда-нибудь помрем.
- Ой, да ну тебя... - махнула рукой женщина и быстрым шагом направилась к выходу из кухни.

Григорий Павлович проводил ее взглядом, вытащил из папки еще один лист и быстро пробежался по нему глазами:

"Не осознаёт ценности денег.
Имеет ложные представления о моральных принципах, в частности, о понятии дружбы.
Неадекватно оценивает умственные способности людей и животных в пользу последних.
Не имеет выраженных жизненных целей."

- Лёша, Лёша... - горько усмехнулся он, - и кто из нас действительно сумасшедший?

©ЧеширКо

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Жизнь   доктор   пациенты   сумасшедший   факты   чеширко   
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3  комментария
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10k
Александр Час назад
Я жене говорю:
- Если моей зарплаты хватает только на то, чтоб ездить на работу и с работы, то может мне вообще не работать?
А она мне:
- Тебе домой лучше не возвращаться! © Виктор Коклюшкин
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maclay 22 минуты назад
Чеширко, чего то сильно смахивает на Деппа ...
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babuby 51 минуту назад
Кто сумасшедший?
Да тот кто халат успел надеть, тот и решает. Во всех смыслах.
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Митхун Чакрабортенков
Всё проходит и ты вот пиZдуй!
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