Патрульный Времени и историк будущего — Пол Андерсон

Пол Андерсон на обложке специального выпуска «Журнала фэнтези и научной фантастики».





Все равно, в каких декорациях развивается сюжет. Главное — впечатление, которое книга производит на читателей.

Пол Андерсон

Есть несколько классиков американской фантастики, имена которых сразу приходят на ум любому нормальному фэну: Роберт Хайнлайн, Клиффорд Саймак, Айзек Азимов, Роберт Шекли… И где-нибудь третьим-четвертым обязательно всплывает и это имя. Пол Андерсон — творец Патруля Времени и Истории Будущего.





Писательница Вера Камша взяла у Пола Андерсона интервью, когда осенью 1999 года американский фантаст посетил Россию. Фрагменты этой беседы, прямая речь классика стали иллюстрациями к обзору его творчества.

Пол Уильям Андерсон родился 25 ноября 1926 года на северо-востоке США, в маленьком пенсильванском городке Бристоль. Родители будущего писателя были выходцами из Скандинавии. Отец-инженер происходил из семьи с норвежскими корнями, а мать, Астрид Херц, работавшая в местной библиотеке, была датчанкой.





Вскоре семья переехала в Техас, где Андерсон-старший получил новую работу. Там юный Пол провел счастливые 12 лет с родителями и младшим братишкой. Потом настали трудные времена: отец умер, и семья из-за недостатка средств переехала к родственникам матери в Данию. Однако ненадолго — назревала Вторая мировая. Андерсоны возвращаются в Штаты: поначалу в Вашингтон, а затем в сельскую глубинку Миннесоты.





Пол поступает в университет Миннеаполиса, где спустя 5 лет, в 1948 году, получает диплом бакалавра астрофизики (с отличием!). Во время учебы происходит счастливое знакомство с Гордоном Диксоном, переросшее в крепкую дружбу на всю жизнь. Диксон сводит Пола с местным кружком почитателей фантастики, где блистал тогда Клиффорд Саймак. Немудрено, что Андерсон, и до этого любивший фантастику, начинает пробовать силы в написании рассказов, и небезуспешно. Первая его публикация состоялась еще в студенческие годы: в 1947 году журнал Astounding Science Fiction напечатал рассказ «Дети завтрашнего дня», созданный в соавторстве с другим приятелем Пола по кружку, Ф. Н. Уолдропом.





Поначалу Андерсон не задумывался всерьез о писательской карьере. Однако найти работу по специальности было тяжело, и гонорары из фантастических журналов подтолкнули Пола к мысли стать профессиональным писателем.