FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
Тачка на водороде: будущее или реальность Тачка на водороде: будущее или реальность Почему аппараты, летящие с МКС на Землю, не сгорают в атмосфере? Почему аппараты, летящие с МКС на Землю, не сгорают в атмосфере? 10 случаев, когда роли злодеев доставались комедийным актёрам 10 случаев, когда роли злодеев доставались комедийным актёрам Заливка пола в складском помещении Заливка пола в складском помещении ФотоВсячина ФотоВсячина Парень совместил сцены двух известных фильмов Парень совместил сцены двух известных фильмов Театр "Современник" удалил информацию о Хаматовой, прослужившей в нём 20 лет Театр "Современник" удалил информацию о Хаматовой, прослужившей в... Калейдоскоп позитива. Выпуск 112 Калейдоскоп позитива. Выпуск 112 Мигранты разгромили торговую точку с овощами Мигранты разгромили торговую точку с овощами Потрясающая новость об очередных достижениях американских технологий Потрясающая новость об очередных достижениях американских технологий Люди и лица Люди и лица Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Мы всё же не знаем многого о весне... и котах Мы всё же не знаем многого о весне... и котах Интересные фотографии 1990 -х Интересные фотографии 1990 -х Симпатичное путешествие по СССР 1979 года Симпатичное путешествие по СССР 1979 года Учимся на чужих: типичные ошибки в кулинарных рецептах Учимся на чужих: типичные ошибки в кулинарных рецептах Что за регулировщик мелькал в "Бриллиантовой руке" Что за регулировщик мелькал в "Бриллиантовой руке" Десять интересных фактов о монетах Десять интересных фактов о монетах
Христос воскрес!

Христос воскрес!

Автор:
24 апреля 2022 09:26
Метки: Культура   события   фото   
569
15
Поздравляю со светлым и благодатным праздником Пасхи! Христос воскрес! Пусть в вашей семье царит взаимопонимание, терпение и любовь, а работа приносит вам настоящую душевную радость! Пусть ваша жизнь наполнится светом и теплом, который дарит нам Господь! Пусть вера ваша будет крепкой, помыслы − чистыми, а дела − добрыми и приносящими благо окружающим!
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: Культура   события   фото   
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
Alf 3 часа назад
И давно воскрес? А где он сейчас?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
Денис Ануфриев Час назад
с праздником Светлой Пасхи!Аминь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Максим Т. 2 часа назад
Воистину Воскресе!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
377
piharev1 3 часа назад
новость не имеющая доказательств являтется фейковой новостью и подлежит уголовному преследованию по закону о фейках
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Палыч 3 часа назад
Воистину воскресе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Bjornsson 3 часа назад
Воистину Воскресе! С Праздником!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

4224260



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
15 вещей родом из СССР, которые когда-то были горячо любимы, но отправились доживать свой век на антресолях
1
100
15 вещей родом из СССР, которые когда-то были горячо любимы, но отправились доживать...
Реальные мужские секреты, из которых получились убойные мемы и приколы
5
60
Реальные мужские секреты, из которых получились убойные мемы и приколы
Набирающие популярность
Автовсячина
0
0
Автовсячина
От Горбунка до Росинанта: самые знаменитые лошади мира литературы
0
25
От Горбунка до Росинанта: самые знаменитые лошади мира литературы
Тачка на водороде: будущее или реальность
Тачка на водороде: будущее или реальность
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Любая женщина после 30
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#люди#мир#фотографии#картинки#страна#собаки#подборка#Еда
#интересно#животные#прикол#Россия#дети#кино#милота#СССР#фильм#сарказм
#Юмор#факты#Ватермарк#новости#знаменитости#интересное#позитив#США#звезды#события
Бывшие жены миллиардеров, которым пришлось спуститься с небес на землю Бывшие жены миллиардеров, которым пришлось спуститься с небес на землю Эсэсовцы в юбках: истории женщин, работавших в концлагерях Эсэсовцы в юбках: истории женщин, работавших в концлагерях В Москве воспитанный пьянчужка вытер разлитое пиво курткой В Москве воспитанный пьянчужка вытер разлитое пиво курткой Архивные фото, на которых видна изнанка истории Архивные фото, на которых видна изнанка истории Фотографии, на которые попали редкие события, что они вряд ли повторятся ещё раз Фотографии, на которые попали редкие события, что они вряд ли повторятся ещё раз 2021 год за 35 кадров: от взятия Капитолия до первого кино в космосе 2021 год за 35 кадров: от взятия Капитолия до первого кино в космосе

На что жалуетесь?

Вернуться