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Как выглядят солнечные электростанции с высоты

Как выглядят солнечные электростанции с высоты

Автор:
23 апреля 2022 12:49
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   интересно   источник энергии   с высоты   солнечные электростанции   фото   
546
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Сегодня очень много говорят о возобновляемых источниках энергии и призывают двигаться к зеленому будущему. Но как это зеленое будущее может выглядеть?

Сотни упорядоченных солнечных батарей, в которых отражается небо: именно так предстает перед нами проект Solar Power Хегена, одновременно завораживающий и успокаивающий. Возможно, в следующее столетие подобные электростанции станут нормой и будут располагаться рядом со многими городами планеты.


Всего лишь за час наша планета получает от Солнца больше энергии, чем человечество тратит за год

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Но вопрос в том, как правильно использовать эту энергию и можно ли ее использовать в полной мере

Сегодня очень много говорят об устойчивом развитии энергетики, и солнечная энергия — на первом плане

То, как на самом деле выглядят солнечные панели в больших масштабах, показаны в проекте Хегена

Впервые солнечную ферму фотограф увидел во французских Альпах: она его заворожила

Панели напоминали упорядоченные волны, которые вдруг появились в горах

И с тех пор Том объехал три страны, чтобы сфотографировать возможное будущее нашей планеты

Все эти фермы находятся на территории Испании, Франции и США

Фотографии Хегена одновременно завораживают и успокаивают

Батареи выложены аккуратными рядами

Картинка каждый раз вызывает странные ощущения, точно какая-то зрительная головоломка

Этот искусственный ландшафт, как обещают, должен спасти будущее нашей планеты

Человек бесчисленное множество раз изменял окружающую среду

И, вероятно, в этот раз это действительно принесет больше пользы, чем обычно

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   интересно   источник энергии   с высоты   солнечные электростанции   фото   
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5  комментариев
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6k
au3 2 часа назад
"Сотни упорядоченных солнечных батарей"

В большинстве фото не батареи, а зеркала, отражающие лучи на котел в центре, где готовится пар для турбины.
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804
Serg Dex 48 минут назад
В пустыне если эту хрень только строить, а вообще-то от одной ТЭЦ на газу толку больше будет чем от пяти таких, зелёная эта энергия только условно
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51
omsdon Serg Dex Полчаса назад
Однозначно, главная цель, распил бабла.
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14k
Bill 2 часа назад
Я где-то читал, что для того чтобы расплавить песок и выплавить из него кремний для солнечных панелей - нужно затратить больше энергии, чем эти панели выработают за всё время своей жизни (около 25 лет).
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