Как выглядят солнечные электростанции с высоты

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Сегодня очень много говорят о возобновляемых источниках энергии и призывают двигаться к зеленому будущему. Но как это зеленое будущее может выглядеть?
Сотни упорядоченных солнечных батарей, в которых отражается небо: именно так предстает перед нами проект Solar Power Хегена, одновременно завораживающий и успокаивающий. Возможно, в следующее столетие подобные электростанции станут нормой и будут располагаться рядом со многими городами планеты.
Всего лишь за час наша планета получает от Солнца больше энергии, чем человечество тратит за год
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Но вопрос в том, как правильно использовать эту энергию и можно ли ее использовать в полной мере
Сегодня очень много говорят об устойчивом развитии энергетики, и солнечная энергия — на первом плане
То, как на самом деле выглядят солнечные панели в больших масштабах, показаны в проекте Хегена
Впервые солнечную ферму фотограф увидел во французских Альпах: она его заворожила
Панели напоминали упорядоченные волны, которые вдруг появились в горах
И с тех пор Том объехал три страны, чтобы сфотографировать возможное будущее нашей планеты
Все эти фермы находятся на территории Испании, Франции и США
Фотографии Хегена одновременно завораживают и успокаивают
Батареи выложены аккуратными рядами
Картинка каждый раз вызывает странные ощущения, точно какая-то зрительная головоломка
Этот искусственный ландшафт, как обещают, должен спасти будущее нашей планеты
Человек бесчисленное множество раз изменял окружающую среду
И, вероятно, в этот раз это действительно принесет больше пользы, чем обычно
Источник:
АНТИФИШКИ
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В большинстве фото не батареи, а зеркала, отражающие лучи на котел в центре, где готовится пар для турбины.