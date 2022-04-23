17 фото, которые доказывают, что “козёл” — это не оскорбительно, а бееезумно мило и смешно

Но вообще-то, козлики могут быть очень даже очаровательными и способны рассмешить и умилить своими выходками не хуже, чем собаки или коты! И чтобы это продемонстрировать, козо-владельцы с радостью делятся фотографиями своих питомцев. Например, вот такими!

Не могу смотреть на его сонное лицо без смеха