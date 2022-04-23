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17 фото, которые доказывают, что “козёл” — это не оскорбительно, а бееезумно мило и смешно

17 фото, которые доказывают, что “козёл” — это не оскорбительно, а бееезумно мило и смешно

Автор:
23 апреля 2022 11:32
Сообщество : Животные
Метки: домашний питомец   животные   козел   козлик   милота   фото   
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Так уж повелось, что у козлов почему-то не слишком хорошая репутация — мало кто воспринимает их как милых и забавных животных.

Но вообще-то, козлики могут быть очень даже очаровательными и способны рассмешить и умилить своими выходками не хуже, чем собаки или коты! И чтобы это продемонстрировать, козо-владельцы с радостью делятся фотографиями своих питомцев. Например, вот такими!


Не могу смотреть на его сонное лицо без смеха

×
×

Время объятий!

Наш пёс пришёл знакомиться с козлятами

Вуди — чудесный питомец, но ужасный секретарь

Самое время перекусить

Сегодня мы с племянницей пошли в зоопарк

В этот самый момент она пытается увидеть, куда же делись все козлики.


Дафни не слишком любит водные процедуры

Иногда он ведёт себя глуповато

Кажется, эти ребята познали искусство селфи

Я до сих пор не знаю, откуда он взял эту пиццу

Лучший напарник на любой работе

Козлик моей тёти уверен, что вообще-то он — пёс

Он не обращает внимание на своих собратьев, а проводит всё время с собаками.


А ведь козлята и правда похожи на щенков

Когда умеешь не только мекать, но и подмигивать

Самое удобное положение для сна

Козёл моего соседа теряет голову от морковной ботвы

Разве можно быть более милым?

Надеемся, что теперь и в ваших глазах козлики стали более привлекательными!


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: домашний питомец   животные   козел   козлик   милота   фото   
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