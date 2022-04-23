17 фото, которые доказывают, что “козёл” — это не оскорбительно, а бееезумно мило и смешно

Так уж повелось, что у козлов почему-то не слишком хорошая репутация — мало кто воспринимает их как милых и забавных животных.
Но вообще-то, козлики могут быть очень даже очаровательными и способны рассмешить и умилить своими выходками не хуже, чем собаки или коты! И чтобы это продемонстрировать, козо-владельцы с радостью делятся фотографиями своих питомцев. Например, вот такими!
Не могу смотреть на его сонное лицо без смеха
Время объятий!
Наш пёс пришёл знакомиться с козлятами
Вуди — чудесный питомец, но ужасный секретарь
Самое время перекусить
Сегодня мы с племянницей пошли в зоопарк
В этот самый момент она пытается увидеть, куда же делись все козлики.
Дафни не слишком любит водные процедуры
Иногда он ведёт себя глуповато
Кажется, эти ребята познали искусство селфи
Я до сих пор не знаю, откуда он взял эту пиццу
Лучший напарник на любой работе
Козлик моей тёти уверен, что вообще-то он — пёс
Он не обращает внимание на своих собратьев, а проводит всё время с собаками.
А ведь козлята и правда похожи на щенков
Когда умеешь не только мекать, но и подмигивать
Самое удобное положение для сна
Козёл моего соседа теряет голову от морковной ботвы
Разве можно быть более милым?
Надеемся, что теперь и в ваших глазах козлики стали более привлекательными!
Источник:
АНТИФИШКИ
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