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Черепашки тоже могут стать отличными питомцами

Черепашки тоже могут стать отличными питомцами (16 фото)

Автор:
20 марта 2022 08:55
Сообщество : Животные
Метки: домашний питомец   животные   милота   фото   черепашки   
1157
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Между прочим, это очень умные существа, хоть и несколько нерасторопные. И кстати, именно они первые отправились в космос, чтобы облететь Луну. А еще они невероятно милые, практически не доставляют хлопот и, кажется, могут стать идеальными питомцами.

Не всегда у нас есть возможность завести кошку или собаку: это может быть из-за аллергии или по какой-то другой причине. В таком случае можно подыскать альтернативу: кто-то заводит хомячков, кто-то — морских свинок или рыбок, а мы предлагаем присмотреться к черепашкам.


Иногда черепахи очень серьезные

×
×

А некоторые такие любопытные, что даже готовы вылезти из своего аквариума

А еще черепашки умеют улыбаться

Отличная компания после тяжелого рабочего дня

Сидел так целый час возле хозяина, когда тот смотрел сериал: вероятно, фильм ему не понравился

С черепашкой можно даже отправиться на пляж и не бояться, что она куда-то убежит

Маленькая и очень любознательная Оппи

А у этой редкой черепахи панцирь точно какой-то остров, усеянный вулканами

Когда-то этот папа был против черепашки

Альбиносы среди черепах встречаются крайне редко, а тут их сразу два

Он любит наблюдать за игрой в приставку

А вот и доказательство того, что, хоть и редко, черепахи ведут себя как собаки

И кое-что о дружбе: кот безумно любит забираться в террариум и отдыхать под лампой в компании со своим другом

Щенок, который впервые увидел черепаху

А еще наблюдать за тем, как черепаха плавает по аквариуму, — это прекрасная медитация

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: домашний питомец   животные   милота   фото   черепашки   
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Pogost 2 часа назад
Господи, отличный пост и никакой с.р.аной политики!!!!
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61k
Опиум для народа 2 часа назад
-"С черепашкой можно даже отправиться на пляж и не бояться, что она куда-то убежит"-
-черепахи бегают довольно быстро. Никаких хлопот? Ну-ну. А аквариум мыть не надо? Воду менять? У меня красноухая черепаха. Лет десять уже.
А в ответ только дай пожрать. Не самое благодарное животное и живёт долго. А выпустить на волю никак. Нет, жратву она найдёт, довольно резвая. А вот зиму не переживёт скорее всего. Да и эта сраная фраза Экзюпери, будь она неладна.
Так что лучше не надо. Не советую.
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