Черепашки тоже могут стать отличными питомцами

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Между прочим, это очень умные существа, хоть и несколько нерасторопные. И кстати, именно они первые отправились в космос, чтобы облететь Луну. А еще они невероятно милые, практически не доставляют хлопот и, кажется, могут стать идеальными питомцами.
Не всегда у нас есть возможность завести кошку или собаку: это может быть из-за аллергии или по какой-то другой причине. В таком случае можно подыскать альтернативу: кто-то заводит хомячков, кто-то — морских свинок или рыбок, а мы предлагаем присмотреться к черепашкам.
Иногда черепахи очень серьезные
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А некоторые такие любопытные, что даже готовы вылезти из своего аквариума
А еще черепашки умеют улыбаться
Отличная компания после тяжелого рабочего дня
Сидел так целый час возле хозяина, когда тот смотрел сериал: вероятно, фильм ему не понравился
С черепашкой можно даже отправиться на пляж и не бояться, что она куда-то убежит
Маленькая и очень любознательная Оппи
А у этой редкой черепахи панцирь точно какой-то остров, усеянный вулканами
Когда-то этот папа был против черепашки
Альбиносы среди черепах встречаются крайне редко, а тут их сразу два
Он любит наблюдать за игрой в приставку
А вот и доказательство того, что, хоть и редко, черепахи ведут себя как собаки
И кое-что о дружбе: кот безумно любит забираться в террариум и отдыхать под лампой в компании со своим другом
Щенок, который впервые увидел черепаху
А еще наблюдать за тем, как черепаха плавает по аквариуму, — это прекрасная медитация
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: домашний питомец животные милота фото черепашки
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-черепахи бегают довольно быстро. Никаких хлопот? Ну-ну. А аквариум мыть не надо? Воду менять? У меня красноухая черепаха. Лет десять уже.
А в ответ только дай пожрать. Не самое благодарное животное и живёт долго. А выпустить на волю никак. Нет, жратву она найдёт, довольно резвая. А вот зиму не переживёт скорее всего. Да и эта сраная фраза Экзюпери, будь она неладна.
Так что лучше не надо. Не советую.
- Ой, она такая маленькая, она такая миленькая!
Сейчас выросла - одной рукой взять не могу!
Убирать аквариум, все мыть, менять воду - 1,5 часа каждый раз, раз в две-три недели....А перед этим два дня фильтровать и отстаивать десятки литров воды....
А сильная зараза! И клюв такой, что до крови цапнет и хрен отцепишь - челюсти как у крокодила!